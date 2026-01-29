Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 10:17

Мяуканье — всего лишь спектакль: настоящий голос кошки звучит тише и выдаёт её с головой

Мурлыканье кошек оказалось более индивидуальным чем мяуканье — Scientific Reports

Кошки издают десятки разных звуков, но далеко не все они одинаково информативны. Учёные выяснили, что именно один из самых привычных для человека кошачьих сигналов способен рассказать о питомце гораздо больше, чем принято считать. Речь идёт о мурлыканье, которое оказалось своеобразным "акустическим отпечатком" животного. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

Почему мурлыканье оказалось важнее мяуканья

Новое исследование, проведённое специалистами Музея естествознания в Берлине совместно с учёными Неаполитанского университета имени Федерико II, показало: мурлыканье домашних кошек значительно лучше отражает индивидуальные особенности животного, чем мяуканье. В отличие от мяуканья, которое легко меняется в зависимости от ситуации, мурлыканье сохраняет стабильную акустическую структуру и остаётся узнаваемым для каждой отдельной кошки.
Для анализа использовались записи из Архива звуков животных Берлинского музея естествознания и методы автоматического распознавания речи. Подобный подход уже применялся в работах о том, как индивидуальные тембры мурлыканья помогают отличать одну кошку от другой даже без визуального контакта.

Индивидуальность в звуке

"Люди обращают больше внимания на мяуканье, потому что кошки в основном используют эти звуки, обращаясь к нам. Но когда мы внимательно изучили акустическую структуру, оказалось, что ровное, ритмичное мурлыканье лучше всего подходит для идентификации отдельных кошек", — объясняет первый автор исследования Данило Руссо.

Исследователи сравнивали мяуканье и мурлыканье одной и той же особи и проверяли, насколько устойчивыми остаются их характеристики. Оказалось, что мурлыканье почти не меняется от ситуации к ситуации. Оно чаще всего возникает в спокойной обстановке — во время поглаживаний, тесного контакта с человеком или при общении кошки с котятами в первые дни после их рождения. Именно эта повторяемость делает мурлыканье надёжным маркером индивидуальности.

Как одомашнивание изменило кошачий голос

Чтобы поместить результаты в более широкий контекст, учёные сравнили звуки домашних кошек с вокализацией диких представителей семейства кошачьих. В анализ вошли записи африканской и европейской диких кошек, камышового кота, гепарда и пумы. Выяснилось, что мяуканье домашних кошек заметно разнообразнее, чем у их диких сородичей, и сильнее зависит от ситуации.
Такую гибкость специалисты связывают с жизнью рядом с человеком: кошки научились варьировать интонации, громкость и ритм, чтобы эффективнее доносить свои потребности. Ранее исследователи уже отмечали, что усиление мяуканья для привлечения внимания стало важной частью взаимодействия питомцев с людьми.

Что это значит для понимания кошек

Полученные данные помогают по-новому взглянуть на кошачью коммуникацию. Мурлыканье, низкочастотное и стереотипное, выполняет роль устойчивого сигнала узнавания и укрепляет социальные связи в знакомой среде. Мяуканье же, напротив, оказалось инструментом адаптации — способом выражать разные потребности, эмоции и просьбы в мире, где ключевым партнёром по общению стал человек.
В результате привычные кошачьи звуки отражают два разных подхода к коммуникации: стабильность и индивидуальность с одной стороны и гибкость и приспособляемость — с другой.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.

