Кошка мяукнула, приложение всё объяснило: хозяева не сразу поняли, стоит ли верить переводу

Она обещает расшифровать кошачьи звуки и превратить их в осмысленные фразы. Приложение с искусственным интеллектом уже несколько лет будоражит владельцев домашних животных и вызывает споры среди специалистов. Разработчики уверяют, что технология способна "услышать" истинные намерения питомца. Об этом сообщает издание Sciencepost.

Как работает переводчик кошачьих звуков

Идея мгновенно понять кошку знакома почти каждому владельцу. Мяуканье, мурлыканье и другие звуки часто воспринимаются как набор случайных сигналов, хотя исследования показывают, что кошачья вокализация тесно связана с контекстом и адресатом общения. Так, учёные ранее выяснили, что питомцы по-разному "разговаривают" с людьми, меняя интонации и частоту звуков в зависимости от ситуации и человека, что подробно разбирается в материале о том, как кошки общаются с людьми.

На этом фоне в 2020 году появилось мобильное приложение MeowTalk, которое заявляет о способности переводить мяуканье и мурлыканье на человеческий язык. Программа записывает звуки, издаваемые животным, и сопоставляет их с набором типичных намерений — от просьбы о еде до желания выйти из комнаты или привлечь внимание.

Индивидуальный словарь и обещания разработчиков

Создатели сервиса утверждают, что алгоритм со временем адаптируется под конкретного питомца. По их словам, у каждой кошки формируется собственный "словарный запас", который приложение постепенно распознаёт всё точнее. Такой подход, как считают разработчики, помогает владельцам быстрее реагировать на потребности животного и выстраивать более тесный эмоциональный контакт.

"MeowTalk — самое популярное в мире приложение для перевода кошек, основанное на науке и искусственном интеллекте. Наша миссия — помочь владельцам кошек лучше понять их потребности и обеспечить им максимально долгую и счастливую жизнь", — говорится на официальном сайте MeowTalk.

В описании приложения указывается средний уровень точности около 70%. В случае с мурлыканьем этот показатель, по словам команды проекта, достигает 99%. Именно эти цифры чаще всего привлекают внимание пользователей и активно распространяются в медиа и социальных сетях.

Почему к технологии относятся с осторожностью

Несмотря на впечатляющие заявления, профильные издания и исследователи советуют не воспринимать приложение как полноценного "переводчика". Эксперты подчёркивают, что на сегодняшний день существует лишь одно исследование, напрямую связанное с MeowTalk, и оно было проведено при участии самой команды проекта. Независимых научных работ, которые бы подтвердили заявленную точность, пока не опубликовано.

При этом в научной среде интерес к подобным технологиям действительно растёт. Учёные уже тестируют ИИ-подходы для анализа вокализации и поведения домашних животных, обсуждая не только возможности, но и риски таких решений, о чём говорится в материале про ИИ и интерпретацию поведения животных.

В результате MeowTalk остаётся любопытным инструментом для владельцев, которым интересно по-новому взглянуть на общение с питомцем. Однако с научной точки зрения приложение пока не может считаться достоверным переводчиком кошачьего "языка" и скорее отражает общий тренд на использование ИИ в сфере взаимодействия человека и животных.