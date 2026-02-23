Обильное слезотечение у кошки выглядит привычным — но риск выше, чем кажется

Влажные дорожки под глазами у кошки могут выглядеть безобидно, но иногда это сигнал о проблемах. Избыточное слезотечение — не самостоятельная болезнь, а симптом, за которым могут стоять разные причины. Важно вовремя понять, где норма, а где повод для визита к врачу. Об этом рассказала ветеринар Жанна Каштанова на Т-Ж.

Зачем кошке слёзы и как они работают

Слеза — это не просто капля воды, а сложная защитная плёнка на поверхности глаза. Она состоит из трёх слоёв: слизистого, который удерживает влагу на роговице, водянистого — он защищает от пыли и микробов, и маслянистого, замедляющего испарение. Почти полностью слеза состоит из воды, но в её составе также есть белки, соли и липиды.

Маленькие тёмные комочки в уголках глаз — это остатки компонентов слезы после испарения жидкости. Сами по себе они не опасны. В отличие от людей, кошки не "плачут" от эмоций: слёзы нужны им исключительно для увлажнения и защиты глаз.

Жидкость вырабатывается слёзными железами, распределяется по поверхности глаза, а затем через специальные каналы уходит в носослёзный проток. Если этот механизм нарушается или слёз образуется слишком много, появляются заметные подтёки.

Основные причины слезотечения

Иногда глаза начинают слезиться из-за временного раздражения — яркого света, ветра, дыма или случайной соринки. В таких случаях симптом быстро проходит. Если же слёзы текут постоянно или становятся густыми, стоит искать причину.

Чаще всего проблема связана с конъюнктивитом — воспалением слизистой оболочки глаза. У кошек его нередко вызывают вирусный ринотрахеит или хламидиоз. При этом веки отекают, слизистая краснеет, а прозрачные выделения постепенно становятся слизистыми или гнойными.

Ринотрахеит — одна из самых распространённых вирусных инфекций у кошек. Он передаётся при тесном контакте и часто сопровождается поражением глаз. Хламидиоз имеет бактериальную природу и особенно часто встречается у молодых животных, живущих группами.

Слёзы также могут появляться при язве роговицы, завороте век или дистихиазе — неправильном росте ресниц. В этих случаях кошка щурится, часто моргает, трёт глаз лапой. При корнеальном секвестре на роговице образуется тёмное пятно, а воспаление может затронуть более глубокие слои тканей.

Иногда причина кроется не в воспалении, а в нарушении оттока слёз. Это бывает после тяжёлого конъюнктивита, при врождённых аномалиях или воспалении носослёзного канала.

Почему у "плоскомордых" кошек это встречается чаще

У брахицефальных пород — персидских, гималайских, экзотов, а также некоторых британцев и шотландцев — слезотечение наблюдается чаще. Из-за укороченной формы черепа носослёзный канал деформирован и хуже отводит жидкость.

Кроме того, у таких кошек нередко встречается заворот век. Шерсть натирает роговицу, вызывая хроническое раздражение, а организм отвечает усиленной выработкой слёз. Если не ухаживать за глазами, повышается риск язвы или корнеального секвестра.

Владельцам брахицефалов рекомендуют регулярно очищать область глаз специальными офтальмологическими лосьонами для животных. Это снижает риск размножения бактерий во влажной среде.

Когда обращаться к ветеринару и как лечат

Если слёзы обильные, не проходят в течение нескольких часов или меняют цвет и консистенцию, животное нужно показать врачу. То же касается ситуации, когда у кошки с плоской мордочкой выделения стали интенсивнее обычного.

До приёма не стоит самостоятельно закапывать капли — это может затруднить диагностику. Ветеринар осмотрит питомца, уточнит условия содержания и проведёт необходимые тесты. Например, используют красители для выявления повреждений роговицы и проверяют проходимость носослёзных каналов. Для оценки выработки слёз проводят пробу Ширмера.

Лечение зависит от причины. При вирусной инфекции назначают противовирусные препараты, при хламидиозе — антибиотики. Дистихиаз в лёгких случаях корректируют уходом, а при выраженных нарушениях применяют крио- или электроэпиляцию. Заворот век и корнеальный секвестр требуют хирургического вмешательства.

Снизить риски помогает вакцинация от герпесвируса, который входит в состав комплексных прививок. Если в доме живёт несколько кошек, стоит обсудить с ветеринаром защиту от хламидиоза и следить за тем, чтобы питомцы не травмировали друг друга.