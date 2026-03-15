Кошка тянется у когтеточки
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 14:12

Летающая растяжка: как простая привычка вашей кошки говорит о её физическом состоянии

Представьте: утро, вы просыпаетесь, а ваша кошка уже на подоконнике, выгибает спинку, тянет передние лапы вперед, аж когти выпадают. Вчера вечером она так же растянулась на вашей клавиатуре, мешая работать, а потом на ковре у двери, оставив пару царапин. В жару она ложится плашмя на пол, вытягиваясь во всю длину, и мурлычет от удовольствия. Знакомо? Это не просто лень или каприз — кошка так поддерживает форму, общается и даже охлаждается. Владельцы часто думают, что питомец просит почесать живот, а на деле он метит территорию. Такие растяжки случаются по 10-15 раз в день, особенно если кошка спит короткими периодами.

"Растяжка у кошек — это базовый механизм поддержания мышечного тонуса и суставной подвижности. После каждого короткого сна, который длится 15-30 минут, питомец активирует кровоток и разминает сухожилия, чтобы избежать скованности. Без этого гибкость тела снижается, а риск травм растет. Владельцам стоит поощрять такие движения, не мешая."

Врач-ветеринар Марина Черкасова

Разминка после сна

Кошки дремлют по 12-16 часов в сутки, но не одним куском, а серией коротких сессий. После пробуждения они сразу тянутся: передние лапы вперед, спина в дугу, хвост вытянут. Это будит мышцы, разгоняет кровь по сосудам и освобождает суставы от ночной зажатости.

Такая привычка помогает сохранить эластичность тканей. Без разминки сухожилия укорачиваются, а тело теряет подвижность. Владельцы замечают это по утрам — кошка на коврике делает серию потягиваний, иногда по 5-7 раз подряд.

Если питомец стал реже тянуться, проверьте подушку или лежанку — может, неудобно. Регулярные движения снижают риск артрита в старости. Подробнее о весенних рисках для суставов питомцев.

Чистка когтей на лету

Когти у кошек растут непрерывно, как ногти у нас, но без ухода скручиваются. Тянясь на когтеточке или ковре, животное стачивает их и параллельно растягивает лапы. Вертикальный или горизонтальный стиль — зависит от поверхности.

Это не только гигиена, но и разминка мышц предплечий. Кошка выпрямляет тело, напрягает сухожилия, оставляя следы. Если диван в царапинах, поставьте столбы — проблема уйдет.

Царапанье несет информацию: шум, полосы и феромоны с подушечек. Так кошка метит дом. Смотрите советы по уходу за шерстью и когтями.

Растяжка в игре и на охоте

Во время игр с удочкой кошка прыгает, тянясь за "добычей" изо всех сил. Это эхо предков-диких охотников: тело удлиняется для мощного рывка. Мышцы ног и спины работают на полную.

Такие потягивания укрепляют сердечно-сосудистую систему. Кошка ускоряет пульс, улучшает координацию. Без игр лень берет верх — тело слабеет.

Играйте 20 минут в день, чередуя игрушки. Это предотвратит ожирение. Читайте о уходе за активными питомцами.

Расслабление и охлаждение

Растяжка высвобождает эндорфины — гормоны радости. Кошка мурлычет, вытягиваясь на солнышке, и чувствует себя в кайф. Это как наша йога, только короче.

В жару тело вытягивается плашмя — тепло уходит лучше. Кошки не потеют, как люди, слюна и растяжка спасают от перегрева. Зимой они сворачиваются клубком.

Следите за поведением в +30: если кошка вялая, поливайте мокрой тряпкой. Больше о профилактике проблем с шерстью.

Общение запахами

Тянясь на вашей одежде или полу, кошка оставляет феромоны — химические метки. Это не просьба погладить живот, а заявка на территорию. Новые запахи с улицы провоцируют такое.

Перекат на спине — знакомство с предметом. Руки после улицы тоже метят. Не лезьте чесать — могут укусить от неожиданности.

Феромоны передают настроение и границы. Подробнее в симптомах после прививок.

Почему кошки такие гибкие

Позвоночник из 50+ позвонков гнется во все стороны, диски эластичные. Ключица — мышца, не кость, лапы тянутся далеко. Мышцы сокращаются-удлиняются по нужде.

Гибкость помогает лазить, прыгать, мыться без травм. В тесные щели пролезут легко. Это эволюционный плюс для выживания.

С возрастом гибкость падает — помогайте растяжками. Смотрите защиту от клещей и психологию животных.

"Гибкость кошек зависит от анатомии: много позвонков и подвижные суставы позволяют растяжки без риска. Это помогает в охоте и уходе за собой, но при болях в спине растяжки ослабевают. Рекомендую проверять на артроз после 7 лет. Облегчите жизнь когтеточками и играми."

Врач-ветеринар Ольга Сидорова

FAQ

Нормально ли, если кошка тянется 15 раз в день?
Да, это норма для кошки, спящей частыми короткими снами. Если движения скованные или редкие — к ветеринару.

Почему после растяжки кусает за живот?
Это метка феромонами, не приглашение к ласке. Подождите, пока успокоится.

Можно ли научить меньше тянуться на мебели?
Поставьте когтеточки с запахом кошачьей мяты — переключит внимание.

Проверено экспертом: врач-ветеринар Марина Черкасова

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

