Кошки шипят и царапаются, а вы думаете, что это игра: шокирующая правда, что ваш питомец пытается сказать

Кошки с древних времён живут рядом с человеком, но их поведение по-прежнему остаётся для нас загадкой. В естественных колониях эти животные редко вступают в конфликты — они прекрасно договариваются при помощи поз, запахов и звуков. Однако, как показали новые исследования, людям до сих пор сложно понять, что чувствует их питомец.

Как кошки разговаривают с человеком

В отличие от собак, кошки не стремятся к прямому подчинению. Их язык — это система тонких сигналов: положение ушей, хвоста, направление взгляда, движения тела. Между собой взрослые кошки почти не мяукают — это "человеческий" канал общения, который пушистики адаптировали специально для нас. Мяуканье, урчание или лёгкое "тявканье" — всё это попытки выразить эмоции, но не всегда положительные.

Эксперимент австралийских учёных

Учёные из Австралии решили выяснить, насколько точно человек способен распознавать эмоциональные состояния кошек. В эксперименте приняли участие 368 человек. Им показывали короткие видеоролики, где люди взаимодействовали с кошками: половина животных действительно играла, а остальные явно испытывали стресс и не хотели контакта.

После каждого видео участники должны были описать, как кошка воспринимает происходящее, и объяснить, что они бы сделали в аналогичной ситуации. Результаты оказались показательно тревожными.

Люди ошибаются почти в половине случаев

Испытуемые смогли правильно определить стресс у кошек лишь в 48,7% случаев. Даже когда животное отворачивалось, напрягалось или старалась избежать прикосновений, почти половина участников не распознала тревожный сигнал. Ещё удивительнее, что 25% людей считали агрессивную реакцию — шипение, удары лапой или попытку вырваться — проявлением игры.

"Если животные были немного напряжены, они отворачивались или избегали прикосновений", — рассказали исследователи The Conversation.

Проблема в том, что даже при правильной интерпретации поведения многие выбирали неправильную реакцию: продолжали гладить, трогать или держать кошку. Такое поведение только усиливает раздражение животного и может привести к травмам.

Когда кошка злится: признаки, которые нельзя игнорировать

Зоопсихологи выделяют несколько ранних сигналов, по которым можно понять, что питомец раздражён:

кошка отворачивается или уходит от руки;

уши прижаты к голове;

хвост активно двигается из стороны в сторону;

тело напряжено, зрачки расширены.

Если эти знаки проигнорировать, животное может укусить или поцарапать. И это не просто больно — кошачьи укусы инфицируются в 30-50% случаев. Через микротрещины под кожу попадают бактерии, вызывающие воспаление, абсцесс и даже заражение крови.

Почему стресс опасен и для кошки, и для человека

Постоянное нервное напряжение у кошек может вызывать серьёзные заболевания — от воспаления мочевого пузыря до проблем с пищеварением и поведением. Животное становится пугливым, агрессивным, теряет аппетит или, наоборот, начинает есть больше из-за тревоги.

Для человека же последствия выражаются не только в царапинах. Любая инфекция после укуса требует медицинского вмешательства. Врач может назначить антибиотики, прививку от столбняка и обработку раны. Поэтому игнорировать сигналы питомца опасно с обеих сторон.

Как научиться понимать кошку

Наблюдайте. Каждый питомец уникален, и его сигналы могут отличаться. Уважайте личные границы. Если кошка отходит, не нужно настаивать. Изучайте язык тела. Книги и курсы по зоопсихологии помогут распознавать эмоции. Используйте игрушки для безопасного взаимодействия — перышки, удочки, мячики. Не применяйте силу. Это разрушает доверие и вызывает агрессию.

А что если кошка вас не любит?

Не стоит воспринимать холодное поведение питомца как неприязнь. Иногда животное просто устало, испытывает боль или находится в состоянии тревоги. Если поведение резко изменилось — лучше обратиться к ветеринару или зоопсихологу.

Мифы и правда

Миф: кошка шипит, потому что злая.

Правда: чаще всего это способ защититься от страха или неожиданности.

Миф: кошке нравится, когда её гладят против шерсти.

Правда: для большинства животных это болезненное раздражение кожи.

Миф: если кошка играет когтями, значит, всё под контролем.

Правда: когти в игре — сигнал переутомления и раздражения.

Три интересных факта

Кошки издают около 100 различных звуков, но для общения с человеком чаще всего используют 10-15.

По наблюдениям этологов, кошки "настраивают" громкость и тональность мяуканья под конкретного хозяина.

В отличие от собак, кошки используют взгляд как средство угрозы, а не дружелюбия.