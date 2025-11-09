Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилая рыжая кошка
Пожилая рыжая кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 21:33

Кошки шипят и царапаются, а вы думаете, что это игра: шокирующая правда, что ваш питомец пытается сказать

The Conversation: люди правильно распознают стресс у кошек только в 48,7% случаев

Кошки с древних времён живут рядом с человеком, но их поведение по-прежнему остаётся для нас загадкой. В естественных колониях эти животные редко вступают в конфликты — они прекрасно договариваются при помощи поз, запахов и звуков. Однако, как показали новые исследования, людям до сих пор сложно понять, что чувствует их питомец.

Как кошки разговаривают с человеком

В отличие от собак, кошки не стремятся к прямому подчинению. Их язык — это система тонких сигналов: положение ушей, хвоста, направление взгляда, движения тела. Между собой взрослые кошки почти не мяукают — это "человеческий" канал общения, который пушистики адаптировали специально для нас. Мяуканье, урчание или лёгкое "тявканье" — всё это попытки выразить эмоции, но не всегда положительные.

Эксперимент австралийских учёных

Учёные из Австралии решили выяснить, насколько точно человек способен распознавать эмоциональные состояния кошек. В эксперименте приняли участие 368 человек. Им показывали короткие видеоролики, где люди взаимодействовали с кошками: половина животных действительно играла, а остальные явно испытывали стресс и не хотели контакта.

После каждого видео участники должны были описать, как кошка воспринимает происходящее, и объяснить, что они бы сделали в аналогичной ситуации. Результаты оказались показательно тревожными.

Люди ошибаются почти в половине случаев

Испытуемые смогли правильно определить стресс у кошек лишь в 48,7% случаев. Даже когда животное отворачивалось, напрягалось или старалась избежать прикосновений, почти половина участников не распознала тревожный сигнал. Ещё удивительнее, что 25% людей считали агрессивную реакцию — шипение, удары лапой или попытку вырваться — проявлением игры.

"Если животные были немного напряжены, они отворачивались или избегали прикосновений", — рассказали исследователи The Conversation.

Проблема в том, что даже при правильной интерпретации поведения многие выбирали неправильную реакцию: продолжали гладить, трогать или держать кошку. Такое поведение только усиливает раздражение животного и может привести к травмам.

Когда кошка злится: признаки, которые нельзя игнорировать

Зоопсихологи выделяют несколько ранних сигналов, по которым можно понять, что питомец раздражён:

  • кошка отворачивается или уходит от руки;
  • уши прижаты к голове;
  • хвост активно двигается из стороны в сторону;
  • тело напряжено, зрачки расширены.

Если эти знаки проигнорировать, животное может укусить или поцарапать. И это не просто больно — кошачьи укусы инфицируются в 30-50% случаев. Через микротрещины под кожу попадают бактерии, вызывающие воспаление, абсцесс и даже заражение крови.

Почему стресс опасен и для кошки, и для человека

Постоянное нервное напряжение у кошек может вызывать серьёзные заболевания — от воспаления мочевого пузыря до проблем с пищеварением и поведением. Животное становится пугливым, агрессивным, теряет аппетит или, наоборот, начинает есть больше из-за тревоги.

Для человека же последствия выражаются не только в царапинах. Любая инфекция после укуса требует медицинского вмешательства. Врач может назначить антибиотики, прививку от столбняка и обработку раны. Поэтому игнорировать сигналы питомца опасно с обеих сторон.

Как научиться понимать кошку

  1. Наблюдайте. Каждый питомец уникален, и его сигналы могут отличаться.

  2. Уважайте личные границы. Если кошка отходит, не нужно настаивать.

  3. Изучайте язык тела. Книги и курсы по зоопсихологии помогут распознавать эмоции.

  4. Используйте игрушки для безопасного взаимодействия — перышки, удочки, мячики.

  5. Не применяйте силу. Это разрушает доверие и вызывает агрессию.

А что если кошка вас не любит?

Не стоит воспринимать холодное поведение питомца как неприязнь. Иногда животное просто устало, испытывает боль или находится в состоянии тревоги. Если поведение резко изменилось — лучше обратиться к ветеринару или зоопсихологу.

Мифы и правда

Миф: кошка шипит, потому что злая.
Правда: чаще всего это способ защититься от страха или неожиданности.

Миф: кошке нравится, когда её гладят против шерсти.
Правда: для большинства животных это болезненное раздражение кожи.

Миф: если кошка играет когтями, значит, всё под контролем.
Правда: когти в игре — сигнал переутомления и раздражения.

Три интересных факта

Кошки издают около 100 различных звуков, но для общения с человеком чаще всего используют 10-15.

По наблюдениям этологов, кошки "настраивают" громкость и тональность мяуканья под конкретного хозяина.

В отличие от собак, кошки используют взгляд как средство угрозы, а не дружелюбия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эванс: магнитное поле Земли ослабло до 10% в эдиакарский период сегодня в 17:36
Земля перевернулась с ног на голову: магнитные полюса менялись местами за считанные тысячи лет

Учёные выяснили, что в эдиакарский период магнитные полюса Земли менялись с невероятной скоростью — переворачиваясь и ослабевая всего за тысячи лет.

Читать полностью » JAS: древние жители Микронезии ловили полосатых тунцов и шёлковых акул в глубоководных экосистемах сегодня в 17:32
Древние микронезийцы перевернули всё: они ловили океанских гигантов, когда цивилизация ещё спала

Археологи выяснили, что неолитические жители Микронезии ловили акул и тунцов в открытом океане — задолго до появления развитого мореплавания.

Читать полностью » Брайант: приливные силы заставляют красные гиганты поглощать близкие планеты сегодня в 16:29
Земля в списке на уничтожение: Солнце превратится в гиганта и оставит от нас только пепел

Учёные впервые подтвердили, что звёзды, становясь красными гигантами, способны разрушать и поглощать ближайшие к ним планеты-гиганты.

Читать полностью » HR&CE: золотые монеты династии Чола раскопаны под храмом в Южной Индии сегодня в 16:26
Храм Шивы хранил тайну сотни лет: теперь монеты Чола и Пандья выходят на свет — и меняют историю

На юге Индии рабочие нашли под храмом горшок со 103 золотыми монетами — редкий клад, проливающий свет на эпоху Чола и Пандья.

Читать полностью » Учёные из Пенсильванского университета предложили метод повышения эффективности геотермальных электростанций на 65% сегодня в 15:34
Геотермальные станции могут стать мощнее: новый подход увеличивает извлечение тепла за 50 лет

Учёные из Пенсильванского университета предложили новый метод, который может увеличить извлечение тепла с геотермальных электростанций на 65%. Этот подход открывает новые горизонты для эффективного использования земных ресурсов.

Читать полностью » Исследования Энцелада показывают возможное существование жизни в подлёдном океане сегодня в 14:01
Под льдом Сатурна скрывается океан, который может стать домом для жизни: новое открытие

Учёные впервые зафиксировали мощный поток тепла на северном полюсе Энцелада — спутника Сатурна. Открытие доказывает: подо льдом может скрываться океан, способный поддерживать жизнь.

Читать полностью » Коллагеновая дактилоскопия раскрыла, какую рыбу ели древние жители Тихого океана — Роберт Харрисон сегодня в 13:01
Когда рыбы оставляют отпечатки пальцев: как коллаген помогает узнать, что ели древние жители Тихого океана

Учёные нашли способ определить, какую рыбу ловили жители Тихого океана тысячи лет назад. Новый метод "коллагеновой дактилоскопии" раскрывает тайны древнего рыболовства и меняет археологию.

Читать полностью » Исследования археологов раскрывают связь между изменением климата и войнами — Томас Снайдер сегодня в 12:01
Когда дождя мало, а насилия много: как климат влияет на конфликты и распад обществ

Археологи выяснили, что засухи и потепление климата усиливали насилие в древних Андах. Что общего между прошлыми и современными кризисами — и какие уроки даёт история?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Домашнее снятие гель-лака требует защиты кожи и правильного выбора растворителя
Наука
МФТИ: следы бактерии пневмонии найдены в останках бронзового века под Ярославлем
Наука
Ларссон: в Швеции обнаружены погребения с лошадьми эпохи викингов
Садоводство
Использую теплоизоляцию, чтобы снизить расходы на отопление и улучшить энергоэффективность своего дома
Питомцы
Правильно простился со своим питомцем по новым правилам — и избежал штрафа
Красота и здоровье
Жила себе спокойно — пока анализ не показал одно: почки "молчали" до последнего
Спорт и фитнес
Начала тренироваться, как советует Джулианна Мур — и теперь моё тело и мозг работают по-новому
Туризм
Не потянул Мальдивы, но как будто там и побывал: вот куда летать осенью в России без потери комфорта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet