Шершавый язык на вашей коже — не случайность: знак, который кошки подают лишь избранным

Иногда это выглядит трогательно, иногда — неожиданно, но многие владельцы кошек хотя бы раз сталкивались с таким жестом. Питомец спокойно мурлычет рядом, а затем внезапно начинает вылизывать руку или щёку человека. За этим поведением скрывается не странная привычка, а сложный язык кошачьих эмоций и привязанности. Об этом сообщает издание Popular Science.

Откуда у кошек привычка вылизывать других

Уход за шерстью для кошек — не просто вопрос чистоты. Это важный социальный инструмент, который формируется с первых дней жизни. Кошка-мать регулярно вылизывает котят, помогая им оставаться здоровыми и одновременно выстраивая с ними прочную эмоциональную связь.

"Кошки-матери вылизывают своих котят, чтобы те оставались чистыми и здоровыми", — говорит специалист по поведению животных Кристин Витале.

Этот ритуал становится для котёнка одним из первых способов общения с миром. Через прикосновения он получает ощущение безопасности, учится распознавать социальные сигналы и формирует доверие, которое позже переносится и на других.

Как вылизывание сохраняется у взрослых кошек

Примерно к четырём неделям котята начинают ухаживать за собой самостоятельно. Но у части животных этот навык со временем выходит за рамки личной гигиены. Такие кошки начинают вылизывать других — сородичей или людей, которых считают особенно близкими.

"Некоторые кошки начинают отвечать взаимностью на уход матери и ухаживают за теми, с кем чувствуют социальную связь", — поясняет Кристин Витале.

В зоопсихологии таких партнёров называют "предпочтительными". Через совместный уход кошки укрепляют доверие, снижают напряжение и поддерживают устойчивые отношения внутри своей социальной группы. Это перекликается с тем, как кошки в целом воспринимают и считывают сигналы человека, включая интонации и жесты, что подробно разбирается в материале о том, как кошки распознают эмоции по голосу.

Почему такое поведение встречается и у диких кошек

В дикой природе вылизывание также играет важную роль, прежде всего между матерью и детёнышами. Иногда подобное можно увидеть и у взрослых особей — например, у львов или тигров. Однако, как отмечает Витале, большинство диких кошек ведут одиночный образ жизни и редко формируют стабильные группы.

Из-за этого у них меньше возможностей для социальных ритуалов, характерных для домашних кошек, которые веками живут рядом с человеком и привыкают к постоянному контакту и взаимодействию.

Что означает облизывание человека

Когда кошка начинает вылизывать хозяина, она не пытается буквально "навести чистоту". Чаще всего это сигнал доверия и спокойствия. Таким образом животное включает человека в свой социальный круг и демонстрирует расположение.

"Я воспринимаю это как социальное взаимодействие, которое укрепляет наши отношения", — говорит Кристин Витале.

Обычно такое поведение проявляется в моменты комфорта и расслабления. Оно хорошо сочетается с другими признаками привязанности, например, с тем, как кошки выбирают "своего" человека, ориентируясь на чувство безопасности и предсказуемости, о чём говорится в материале о том, почему кошки выбирают любимого человека.

Если кошка вас не облизывает

Отсутствие такого жеста не говорит о холодности или равнодушии питомца. Кошки выражают симпатию по-разному: кто-то предпочитает лежать рядом, кто-то трётся о ноги, а кто-то выбирает совместные игры или просто спокойное присутствие поблизости.

"Облизывание — это лишь один из вариантов социального поведения", — подчёркивает Витале.

Даже среди её собственных кошек только одна из трёх иногда проявляет такую форму внимания, и то крайне редко.

В итоге вылизывание — лишь один из множества способов, которыми кошки строят отношения с человеком. Любовь питомца может проявляться тихо и незаметно, но от этого она не становится менее настоящей.