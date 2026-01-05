Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 13:04

Секрет, который скрывают все кошки: что на самом деле значит их медленное моргание

Кошка подмигивает из-за сухости третьего века — ветеринар

Иногда кажется, что кошки умеют разговаривать без слов — одним взглядом. И правда: стоит мурлыке медленно прикрыть глаза или подмигнуть, как хозяин сразу начинает гадать, что это было — знак любви, попытка "заигрывать" или тревожный симптом. Чаще всего такое поведение вполне естественно, но в отдельных случаях оно действительно связано со здоровьем. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Подмигивание как знак симпатии

"Воздушный поцелуй" от кошки

Когда кошка чувствует себя спокойно и безопасно, она может медленно моргать для выражения доверия, будто закрывая глаза на секунду-другую. В мире кошек это один из самых дружелюбных жестов: так животное показывает доверие и расположение. Если в этот момент мурлыка смотрит прямо на вас, можно считать, что вы для неё "свой". Многие специалисты по поведению животных называют такое моргание аналогом кошачьего "поцелуя".

Чтобы укрепить контакт, можно ответить тем же: мягко и медленно прикрыть глаза и открыть их снова. Для кошки это понятный сигнал, что вы не представляете угрозы и настроены доброжелательно. Иногда питомец прикрывает только один глаз, и смысл может быть похожим — спокойное общение, симпатия и желание контакта.

Особенности строения кошачьего глаза

Третье веко и защитная плёнка

У кошек есть важная анатомическая особенность — третье веко, или тонкая защитная перепонка. Она помогает защищать глаз, когда животное пробирается через траву, пыль или кусты, а также удерживает влагу на поверхности глаза. Иногда эта мембрана может пересыхать, и тогда кошке приходится несколько раз моргнуть или прищуриться, чтобы увлажнить глаз и снять неприятное ощущение.

Со стороны это и выглядит как подмигивание — будто котик подаёт вам тайный знак. Но в реальности питомец просто "настраивает" глаз, чтобы ему было комфортнее смотреть.

Когда подмигивание может быть признаком болезни

На какие симптомы обратить внимание

Иногда кошка прищуривается и часто моргает не из-за настроения, а потому что испытывает дискомфорт. Причиной могут быть воспаления, раздражение слизистой или инфекция органов зрения. Особенно важно насторожиться, если подмигивание становится регулярным и долгим, а не единичным жестом.

Поводом обратиться к ветеринару считаются такие тревожные сигналы:

  1. Кошка постоянно жмурит один глаз.

  2. Появились выделения — прозрачные, белые или гнойные.

  3. Видно покраснение, припухлость или "слёзные дорожки".

  4. Животное трет мордочку лапой или избегает яркого света.

В таких случаях лучше не ждать — глаза у кошек реагируют быстро, и любое воспаление проще лечить на ранней стадии.

Почему это выглядит так забавно

Кошки не склонны подмигивать "специально" слишком часто, поэтому каждый такой момент кажется хозяину особенным — будто у вас с питомцем есть общий секрет. И чаще всего так и есть: если кошка расслаблена, она действительно общается с вами на своём языке. Главное — отличать милый жест от симптома, который требует внимания.

