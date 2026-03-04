Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кошка спит
Кошка спит
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 16:26

Сонная ловушка с мягкими лапками: привычка спать весь день имеет четкие границы нормы

В прохладный весенний вечер, когда за окном моросит дождь, а в доме пахнет свежезаваренным чаем, кошка выбирает самое теплое место — мягкий плед на диване — и засыпает на 16 часов вперед. Владельцы часто делятся фото таких "ленивцев" в соцсетях, задаваясь вопросом: норма ли это или повод для беспокойства? Среднестатистическая кошка действительно тратит на сон большую часть суток, но цифра в 18 часов — не универсальная истина, а скорее верхняя граница для определенных условий.

Факторы вроде возраста, уличного образа жизни или сезонных изменений заметно корректируют этот режим. Котенок в период активного роста может дремать до 20 часов, а пожилая особь — использовать дополнительное время на восстановление. Домашние кошки кажутся сонями по сравнению с дворовыми, ведь им не нужно выслеживать добычу или прятаться от холода. Если ваша любимица вдруг меняет привычки, стоит присмотреться: это может быть просто реакция на скуку или признак недомогания.

"Здоровая взрослая кошка спит 12-16 часов в сутки, включая короткие дремоты. Если сон превышает 18 часов без видимых причин, проверяем на паразитов, анемию или скрытые боли — полный осмотр с анализами обязателен."

врач-ветеринар, эксперт по здоровью и уходу за домашними животными Марина Черкасова

Правда ли, что кошка спит 18 часов в сутки?

Миф о 18 часах берется из наблюдений за котятами и пожилыми кошками, но для взрослых здоровых особей норма — 12-16 часов, включая легкие дремоты по 15-20 минут. Эта цифра варьируется: уличные кошки тратят меньше времени на видимый сон, маскируя отдых в укрытиях, в то время как домашние, лишенные естественных стимулов, растягивают периоды покоя. Сезон играет роль — зимой сон удлиняется на 1-2 часа из-за желания сохранить тепло, как отмечают в статьях об уходе за кошками зимой.

Возраст — ключевой фактор: котята нуждаются в 20 часах для роста, взрослые — в сбалансированном режиме, а пожилые — в дополнительном отдыхе для регенерации тканей. Если кошка активна в сумерках, как ее предки-хитрецы, это признак хорошей формы. Наблюдайте за общим тонусом: аппетит, игра, гигиена — все должно быть в норме.

Циклы сна и бодрствования у кошек

День кошки делится на четыре фазы: вечерний подъем для "охоты" (игр с игрушками), последующий отдых, утренняя активность с призывами к еде и дневные дремоты. В сумерках она оживает — скачет за лазером или мячиком, имитируя преследование. После — глубокий сон восстанавливает силы. Такой ритм сохраняет энергию для всплесков, делая кошку чуткой к любому шороху, как в рассказах о нюхающих пакеты любопытницах.

Играйте вечером: удочка или мышь разбудят интерес, а корм после сессии завершит цикл. Это сократит ночные бдения и улучшит сон. Домашние кошки, без выхода на улицу, нуждаются в таких ритуалах, чтобы не заскучать и не удлинять дремоту.

"Изменения в цикле сна — маркер для диагностики. Гипертиреоз или проблемы с почками вызывают беспокойство ночью, а анемия — чрезмерный день. Рекомендую вести дневник наблюдений перед визитом."

врач-ветеринар, специалист по диагностике и профилактике заболеваний животных Сергей Ермаков

Когда чрезмерный сон — сигнал тревоги?

Если сон перевалил за 18 часов плюс апатия, потеря веса или агрессия — бегом к врачу. Боли, инфекции или стресс от бытовых шумов меняют режим. Скука решается играми, но патологии требуют анализов. Не игнорируйте запах изо рта или изоляцию — это крик о помощи.

Профилактика: ежедневные сеансы игр, стабильный график кормления, как в гидах по поведению. Ответственные владельцы замечают перемены timely, продлевая жизнь питомцу.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Норма ли 20 часов сна для котенка? Да, для роста — идеально. Взрослая — до 16 часов.
  • Почему зимой кошка спит больше? Желает тепла, меньше активности на улице.
  • Что если кошка не спит ночами? Проверьте на болезни почек или гипертиреоз у ветеринара.
  • Как сократить сон от скуки? Игры вечером + корм после, имитируя охоту.
Проверено экспертом: врач-ветеринар, эксперт по здоровью и уходу за домашними животными Марина Черкасова; врач-ветеринар, специалист по диагностике и профилактике заболеваний животных Сергей Ермаков

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

