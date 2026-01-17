Раньше пугалась, когда кот во сне судорожно подрагивал: теперь знаю — это фаза быстрого сна

Спящий котик иногда выглядит так, будто проживает целую жизнь во сне: подрагивают лапы, шевелятся усы, а хвост может слегка вздрагивать. Со стороны это кажется забавным и немного странным, особенно если питомец крепко спит. Однако в большинстве случаев такое поведение абсолютно естественно и не несёт угрозы. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Сны, которые видит кошка

Одна из самых частых причин подёргиваний во сне — яркие сновидения. Кошки проводят во сне значительную часть суток, и их мозг активно обрабатывает впечатления, полученные за день. Эмоции, игры, охота за игрушками или насекомыми не исчезают бесследно и "проигрываются" во время отдыха, как это часто бывает при особенностях сна кошек.

В фазе быстрого сна участки мозга, отвечающие за контроль движений, могут работать не так активно. В результате лапы будто бегут, потому что кошке снится погоня, а усы и нос подрагивают, словно она что-то вынюхивает. Это нормальный процесс, связанный с работой нервной системы.

Глубокий сон и расслабление мышц

Иногда движения во сне пугают владельцев, потому что напоминают судороги. На самом деле в глубокой фазе сна мышцы животного максимально расслабляются. Лёгкие подёргивания в этот момент — признак того, что коту комфортно и он полностью расслабился.

Единственное, о чём стоит позаботиться, — безопасность. Если питомец спит на краю дивана или полки, лучше убедиться, что он не упадёт во время резкого движения и не травмируется, особенно если ранее возникали проблемы с координацией у кошек.

Когда стоит обратить внимание

Повод для беспокойства появляется, если подёргивания происходят слишком часто, выглядят интенсивно или сопровождаются другими тревожными признаками. Постоянные судорожные движения могут указывать на дефицит важных веществ, таких как таурин, магний или кальций.

Иногда подобные симптомы связаны с интоксикацией, заражением паразитами или воспалительными процессами в организме. В редких случаях они могут быть признаком заболеваний нервной системы или головного мозга. Если движения выглядят неестественно, а поведение кошки меняется и в период бодрствования, лучше не откладывать визит к ветеринару.

Как помочь питомцу

В большинстве ситуаций вмешательство не требуется. Достаточно обеспечить кошке спокойную обстановку, сбалансированное питание и безопасное место для сна. Наблюдение за состоянием питомца помогает вовремя заметить изменения и отличить безобидные сны от возможных проблем со здоровьем.

Лёгкие подёргивания лап и усов во сне чаще всего означают, что кошка видит интересный сон и чувствует себя в безопасности. Такой сон — часть нормальной жизни домашнего хищника и повод скорее улыбнуться, чем переживать.