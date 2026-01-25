Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 18:08

Кажется, что кошка живёт в двух мирах — необычное поведение во сне имеет объяснение

У кошек не выявили научных подтверждений лунатизма — Le Mag du Chat

Иногда кажется, что кошка живёт сразу в двух измерениях — бодрствования и сна, плавно скользя между ними. Владельцы нередко замечают, как питомец внезапно двигается, издаёт звуки или будто продолжает активность, не просыпаясь полностью. В такие моменты возникает закономерный вопрос: может ли кошка быть лунатиком. Об этом сообщает издание Le mag du chat.

Как устроен сон у кошек

Сон кошек значительно отличается от человеческого и занимает большую часть суток. В среднем взрослые животные спят от 12 до 16 часов в день, а котята и пожилые питомцы — ещё больше. При этом их сон не является непрерывным и состоит из нескольких фаз, которые быстро сменяют друг друга.

Во время лёгкого сна кошка сохраняет настороженность: уши реагируют на шум, тело остаётся собранным, а пробуждение происходит почти мгновенно. В фазе глубокого сна мозг работает активнее, именно тогда кошке снятся сны. Можно заметить движения глаз под веками, подёргивание лап, усов или кончика хвоста — такие проявления подробно описываются в материале о том, почему у кошки могут дёргаться лапы во сне и когда это считается нормой: поведение кошки во сне. Между этими фазами возникают короткие микро-дрёмы, создающие ощущение "полусна".

Похоже ли это на лунатизм

Классический лунатизм у людей связан с выполнением действий во время глубокой фазы сна без осознания происходящего. У кошек подобное состояние в научных источниках практически не зафиксировано. Тем не менее некоторые формы поведения могут выглядеть настораживающе.

Речь идёт о передвижении по квартире в полусне, неуверенных прыжках, тихом мяуканье или движениях, напоминающих охоту на невидимую добычу. Чаще всего такие эпизоды возникают во время перехода между фазами сна или кратковременных пробуждений и не связаны с истинным лунатизмом.

Возможные причины ночной активности

Наиболее частая причина — сновидения. Исследования подтверждают, что кошки во сне "проигрывают" дневной опыт: охоту, игру, исследование пространства. Поэтому лёгкие сокращения мышц и движения лап считаются физиологической нормой.

Иногда необычное поведение может быть связано с неврологическими нарушениями. Эпилепсия, последствия травм, инфекции или опухолевые процессы способны вызывать ночные судороги и потерю координации. Отдельную роль играет и эмоциональное состояние: стресс, недостаток дневной активности или скука могут провоцировать всплески ночной гиперактивности, которые легко спутать с расстройством сна.

Когда стоит насторожиться

Большинство движений во сне не опасны, но есть признаки, требующие внимания. К ним относятся резкие и хаотичные движения, частые падения, судороги, выраженный тремор или скованность тела. Если ночное поведение сопровождается изменениями аппетита, апатией или агрессией, откладывать консультацию с ветеринаром не стоит.

Как сделать сон безопаснее

Даже без точного диагноза важно снизить риски травм. Закрытые окна, отсутствие скользких поверхностей и опасных предметов помогают избежать несчастных случаев. Спокойное и привычное место для сна также играет ключевую роль.

Полезно поддерживать стабильный режим дня: регулярные игры, кормление по расписанию и спокойная обстановка вечером способствуют более глубокому сну. При этом некоторые владельцы отмечают, что ощущение защищённости усиливается, если кошка спит рядом с человеком, что перекликается с темой совместного сна с питомцем, который может влиять на уровень тревожности и качество отдыха.

В итоге кошки действительно могут демонстрировать поведение, напоминающее лунатизм, но в большинстве случаев оно связано с особенностями их сна, сновидениями или уровнем активности. Внимательное наблюдение и забота помогают отличить норму от повода для обращения к специалисту и сохранить спокойствие как питомца, так и его владельцев.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.

