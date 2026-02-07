Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Усы кошки
© Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 18:27

Кошка умывается не из чистоплотности — за этим стоит важный инстинкт

Кошки могут проводить за уходом за собой до половины времени бодрствования — и это не преувеличение. Со стороны кажется, что речь идёт лишь о любви к чистоте, но за этим ритуалом скрывается сложный набор биологических и поведенческих механизмов. Самоочищение для кошки — не прихоть, а важная часть выживания и поддержания здоровья. Об этом сообщает издание hiccpet. com.

Почему язык кошки — ключ к её чистоте

Главный инструмент кошачьего груминга — язык. Он покрыт жёсткими коническими сосочками, направленными в одну сторону. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что внутри каждого такого сосочка есть микрополость, удерживающая слюну. Во время облизывания она равномерно распределяется по шерсти, очищая её и одновременно ухаживая за кожей.

Защита от врагов и маскировка запаха

Одна из базовых причин повышенной чистоплотности заложена на уровне инстинктов. Кошки стараются удалять запахи пищи и окружающей среды, чтобы не выдать своё присутствие потенциальным хищникам. Даже домашние животные сохраняют этот древний механизм — чистое тело означает меньшую заметность и большую безопасность.

Помощь в терморегуляции

Кошки почти не потеют, за исключением подушечек лап. Основной способ охлаждения — испарение слюны с поверхности шерсти. Регулярный груминг помогает снизить температуру тела и, по оценкам специалистов, обеспечивает значительную часть охлаждения организма в жару.

Здоровая шерсть и сохранение тепла

Во время умывания кошка распределяет по шерсти естественные кожные масла. Они защищают от влаги, придают шерсти эластичность и помогают удерживать тепло. Именно поэтому ухоженная шерсть выглядит блестящей и плотной, а сама кошка лучше переносит перепады температуры.

Уход за ранами и кожей

Кошачья слюна содержит ферменты с мягким антибактериальным действием. Облизывая небольшие повреждения, животное пытается очистить их и снизить риск инфекции. При этом специалисты подчёркивают, что при любых серьёзных травмах или длительном вылизывании одного участка необходим осмотр ветеринара.

Стимуляция кровообращения

Жёсткая поверхность языка действует как щётка, мягко массируя кожу. Это стимулирует приток крови и поддерживает здоровье кожных покровов. Чем дольше кошка занимается грумингом, тем активнее этот эффект.

Как понять, что шерсть в порядке

Здоровая шерсть должна быть мягкой, блестящей и плотной, без проплешин и чрезмерного количества отмерших волос. Чёрные точки могут указывать на наличие блох, а тусклость и ломкость — на проблемы с питанием или здоровьем.

Для поддержания хорошего состояния важно подбирать корм по возрасту и потребностям животного, не использовать универсальные решения и регулярно посещать ветеринара для профилактических осмотров. В таком случае естественная чистоплотность кошки будет работать ей на пользу.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

