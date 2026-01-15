Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лапка кошки
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 11:59

Когти точатся — диван страдает: одно упущение, после которого мебель не спасти

Кошки царапают мебель для метки территории и ухода за когтями — Зази Тодд

Поцарапанные подлокотники и следы когтей на диване часто становятся первым разочарованием для владельцев кошек. Человеку это кажется вредительством, тогда как для питомца — важный способ выразить себя и почувствовать комфорт. Полностью запретить кошке точить когти невозможно, но можно изменить условия так, чтобы мебель осталась целой. Об этом сообщает The Voice Mag.

Почему кошка выбирает диван

Царапание — врождённая потребность кошек, связанная с уходом за когтями, растяжкой мышц и пометкой территории. Домашние животные унаследовали это поведение от диких предков, и оно сохраняет для них функциональное значение. Мягкая мебель привлекает сразу по нескольким причинам: она устойчива, приятно сопротивляется когтям и находится в зонах активного общения с человеком. Не случайно специалисты подчёркивают, что кошки точат когти не "назло", а для снятия напряжения и фиксации своей зоны комфорта, о чём подробно говорится в материале о причинах царапания когтей.

Почему удаление когтей — плохая идея

Иногда владельцы задумываются о радикальных мерах, но ветеринары и зоопсихологи единодушны: удаление когтей — недопустимое решение. Эта операция лишает животное части фаланги, нарушая биомеханику движений и причиняя хроническую боль.

"Во время этой процедуры кошке фактически удаляют целый сустав", — объясняет эксперт по поведению животных Зази Тодд.

После такого вмешательства у животных нередко возникают проблемы с походкой, тревожность и агрессия, что только усугубляет поведенческие трудности.

Как выбрать подходящую когтеточку

Когтеточка — ключевой элемент в защите мебели, но универсального варианта не существует. Разные кошки предпочитают разные текстуры: кому-то нравится ковролин, кому-то — сизаль или плотный картон. Зоопсихолог Эми Пайк советует быть готовыми к экспериментам и предлагать питомцу несколько вариантов.

Не менее важна форма. Большинство кошек выбирает вертикальные конструкции, позволяющие тянуться во весь рост, однако некоторые животные предпочитают горизонтальные поверхности. В любом случае когтеточка должна быть устойчивой — шаткие модели быстро теряют доверие питомца.

Где разместить когтеточку

Место установки играет решающую роль. Доцент кафедры ветеринарной медицины Университета Джорджии Эллен Эверетт отмечает, что кошки часто царапают мебель там, где получают ласку и внимание.

"Лучше всего поставить когтеточку рядом с предметом мебели, который кошка уже облюбовала", — поясняет специалист.

Так животное сможет сохранить привычный ритуал, не меняя зону комфорта.

Почему наказания только ухудшают ситуацию

Крики и физические меры не работают с кошками. Они не связывают наказание с поступком, но быстро начинают ассоциировать страх с человеком. Ветеринары подчёркивают, что стресс напрямую влияет на проблемное поведение, включая порчу мебели, что подтверждают данные о влиянии стресса на поведение кошек.

"Гораздо эффективнее поощрять желаемое поведение", — говорит Зази Тодд.

Лакомство или спокойная похвала после использования когтеточки помогают закрепить нужную привычку.

Дополнительные способы защиты мебели

Пока кошка осваивает новое место для когтей, мебель стоит временно обезопасить. Для этого используют защитные плёнки, чехлы или спреи, убирающие привлекательные запахи. Ветеринар Андреа Санчес подчёркивает, что такие меры работают только в сочетании с альтернативой для царапания.

Если предыдущие шаги не дали результата, можно рассмотреть антицарапки — мягкие колпачки на когти, которые требуют регулярной замены и аккуратного использования.

В конечном итоге защита мебели — это не борьба с питомцем, а поиск баланса. Понимание природных потребностей кошки, правильная организация пространства и терпение позволяют сохранить интерьер и при этом не лишать животное привычных способов самовыражения.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.

