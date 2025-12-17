Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 15:09

Когтеточка или диван: почему домашние кошки выбирают жертву по настроению

Кошки точат когти для снятия стресса и маркировки территории — Patas da Casa

Царапание — это не просто способ заточить когти, а важная часть поведенческой системы кошек. Через это действие животное снимает стресс, поддерживает мышцы в тонусе и оставляет запаховые следы, обозначая границы своей территории. Об этом сообщает Patas da Casa.

Почему когтеточка важна для кошки

Когтеточка играет значимую роль в жизни кошки, помогая поддерживать как физическое, так и эмоциональное здоровье. Благодаря ей питомец укрепляет мышцы плечевого пояса, удаляет старые слои когтей и получает необходимую стимуляцию. Такой предмет предотвращает разрушительное поведение и помогает животному чувствовать себя спокойнее, особенно если кошка живет в квартире. Подробнее о том, как кошки выражают эмоции через поведение и привязанность, рассказывают ветеринары.

"Когтеточка становится для кошки центром уверенности и безопасности, своего рода личным пространством", — отмечается на сайте издания.

Помимо пользы для здоровья, когтеточка позволяет животному выражать инстинкты без вреда для мебели. Владельцы, которые предоставляют питомцам подходящие места для царапания, обычно сталкиваются с меньшим количеством проблем, связанных с порчей вещей. По сути, это один из простых способов улучшить качество жизни кошки.

Виды когтеточек и их особенности

Разнообразие когтеточек на рынке позволяет подобрать идеальный вариант для любого питомца. Наиболее популярные из них включают несколько основных типов:

  1. Сизалевые когтеточки — изготавливаются из натурального волокна, имеют плотную текстуру, приятную для когтей.

  2. Картонные модели — легкие, недорогие и экологичные, подходят кошкам, предпочитающим горизонтальные поверхности.

  3. Коверные варианты — мягкие, удобные, особенно любимы кошками, которые любят растягиваться.

  4. Мебель с зонами для царапания — функциональное решение, объединяющее отдых и игру.

  5. Натуральные бревна — оригинальный вариант для тех, у кого есть место, чтобы разместить кусок дерева в интерьере.

Каждая кошка имеет собственные предпочтения, поэтому часто требуется несколько попыток, прежде чем питомец найдет идеальный вариант. Некоторые животные предпочитают вертикальные когтеточки, другие — наклонные или горизонтальные поверхности. Поэтому специалисты советуют разместить дома несколько разных видов, чтобы питомец мог выбирать.

Как выбрать подходящую когтеточку

Оптимальная когтеточка должна быть устойчивой, прочной и безопасной. Для кошек, которые любят вытягиваться во время царапания, лучше подойдут высокие вертикальные модели, а любителям мягких поверхностей — горизонтальные варианты. Важно учитывать материал: сизаль обеспечивает естественную текстуру для когтей, а картон можно легко заменить при износе.

"Хорошая когтеточка — это не роскошь, а элемент базового ухода за питомцем", — говорится в публикации Patas da Casa.

Если в доме живет несколько кошек, полезно разместить когтеточки в разных комнатах, чтобы избежать конфликтов и предоставить каждому питомцу личное пространство. Такое решение помогает снизить уровень тревожности и повысить общую активность животных. Кроме того, эксперты советуют учитывать эмоциональное состояние питомца: стресс или скука часто становятся причинами, по которым кошки начинают портить мебель. Подробно о природе таких проявлений можно прочитать в материале "Кошки оставляют территориальные метки на диванах — ветеринары".

Как отучить кошку царапать мебель

Полностью устранить желание кошки царапать невозможно — это природная потребность. Вместо этого стоит направить её энергию в правильное русло. Разместите когтеточку рядом с диваном или креслом, которые кошка обычно выбирает для царапания, и используйте каплю кошачьей мяты, чтобы привлечь внимание. Каждое обращение к когтеточке следует поощрять — мягкими словами, лаской или лакомством.

Со временем питомец усвоит, что именно это место предназначено для заточки когтей. Главное — терпение и последовательность. Наказывать кошку категорически нельзя: наказания вызывают страх и недоверие, но не меняют поведение. Мягкая адаптация и положительное подкрепление — самые эффективные методы воспитания.

В результате хозяин получает спокойное животное и сохранённую мебель, а кошка — возможность удовлетворять свои природные инстинкты безопасным способом. Забота о таких мелочах формирует гармоничные отношения между питомцем и человеком.

