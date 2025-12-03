Увидела, как кошка катается на ковре — сразу проверяю это: причина может шокировать

Кошка, которая "едет" по полу на попе, со стороны выглядит комично. Но чаще это не баловство, а попытка снять зуд, боль или ощущение "чего-то лишнего" в области заднего прохода. Разобраться в причинах важно, потому что за таким жестом иногда скрываются состояния, требующие помощи специалиста. Об этом сообщает moe-online.ru.

Почему кошки "катаются" на попе и почему это не стоит игнорировать

Когда питомец прижимает зад к полу, вытягивает задние лапы и начинает "протягивать" себя вперёд, он, по сути, трёт раздражённое место о поверхность. Ковёр, дорожка или плитка становятся для кошки способом почесаться, как человеку — почесать зудящий укус. Иногда эпизод бывает разовым и проходит, но если поведение повторяется или сопровождается другими симптомами, лучше отнестись к нему как к сигналу организма.

Условно причины можно разделить на две группы. Первая — когда кошке мешает дискомфорт вокруг ануса (зуд, воспаление, выделения). Вторая — когда проблема идёт "изнутри": запор, воспаление кишечника, обезвоживание. Нередко эти причины связаны между собой: например, плотный стул усиливает раздражение слизистой и провоцирует трение о пол.

1. Закупорка или воспаление желез под хвостом

У кошек есть параанальные (анальные) железы — маленькие мешочки по бокам ануса, которые выделяют секрет. В норме он выходит незаметно, обычно при дефекации. Но если секрет становится густым или протоки закупориваются, появляется распирающее чувство, зуд и даже боль. Тогда кошка может "ездить" на попе, часто вылизывать область под хвостом, нервничать, иногда избегать лотка.

Косвенные подсказки — беспокойный сон, снижение аппетита, напряжение при походе в туалет, чувствительность при прикосновении к задней части тела. Самостоятельно "выдавливать" железы дома без навыка не стоит: можно травмировать ткани и усугубить воспаление. Обычно проблему решают у ветеринара — после осмотра врач выбирает способ очистки и лечения, если есть воспаление.

2. Паразиты и зуд в области ануса

Одна из самых распространённых причин "катаний" — гельминты. Они раздражают кишечник и область заднего прохода, вызывая зуд. Кошка пытается облегчить ощущения и трётся о поверхность. При этом симптомы не всегда очевидны: иногда меняется аппетит (то повышается, то снижается), появляется беспокойство, ухудшается качество шерсти, случаются эпизоды расстройства стула или, наоборот, запоры.

Важно помнить, что "просто дать таблетку от глистов" наугад — плохая идея, если у питомца есть хронические болезни, маленький вес, беременность или он недавно болел. Безопаснее, когда препарат и схема подобраны ветеринаром, а заодно обсуждён график профилактики для дома, где есть другие животные.

3. Геморрой и проблемы прямой кишки

Хотя геморрой чаще обсуждают применительно к людям, у животных тоже бывают болезненные изменения в области прямой кишки и вокруг ануса. Частые запоры, натуживание, малоподвижность, ожирение и некоторые заболевания ЖКТ повышают риск воспаления и травмирования тканей. В таких случаях "езда" по полу — попытка снять боль и раздражение.

Тревожные признаки — кровь в кале, "шишечки" или припухлости возле ануса, болезненная реакция на попытку сесть, навязчивое вылизывание, неприятный запах. Лечение подбирают индивидуально: обычно оно включает коррекцию питания, мягкое нормализующее стул средство по назначению врача и терапию воспаления.

4. Воспаление толстой кишки (колит)

Колит — состояние, при котором воспаляется толстый кишечник. Причины бывают разными: от стресса и ошибок питания до реакции на инородный предмет или сопутствующих заболеваний ЖКТ. Из-за воспаления появляются ложные позывы, болезненность при дефекации, газообразование, урчание в животе. Раздражение может "отдавать" в область ануса — отсюда и желание тереться о пол.

Типичные сигналы — более частые походы в лоток с небольшим количеством кала, слизь, неприятный запах, снижение веса, рвота, вялость, иногда повышенная температура. Колит не лечат "универсальной таблеткой": важна диагностика, потому что тактика зависит от причины.

5. Недостаток жидкости и последующий запор

Обезвоживание кажется несерьёзным, пока не приводит к плотному стулу и болезненным походам в туалет. Кошки по природе пьют меньше, чем собаки, а при сухом рационе, жаре, стрессе или болезни могут получать жидкости ещё меньше. В результате кал становится жёстким, проходят микротрещины слизистой, появляется зуд и желание "почесаться" о ковёр.

Признаки обезвоживания часто заметны по общему виду: вялость, сухость слизистых, ухудшение качества шерсти, снижение аппетита, иногда тошнота. Решение обычно начинается с простого: обеспечить постоянный доступ к свежей воде, рассмотреть влажные корма, поставить фонтанчик, добавить воду в рацион по рекомендации врача. Но если запор уже сформировался, самолечение клизмами или "человеческими" слабительными может быть опасным.

6. Неприятности с гигиеной, особенно у длинношёрстных

Иногда причина действительно бытовая: после лотка на шерсти остаются частички кала, и кошка пытается "стереть" их о пол. Чаще такое случается у длинношёрстных питомцев и у животных с лишним весом, которым сложнее вылизывать область под хвостом. Похожая ситуация бывает при мягком стуле, когда шерсть пачкается быстрее.

Если кошка активна, аппетит нормальный, других симптомов нет, а эпизод единичный, иногда достаточно аккуратной гигиены: удалить загрязнение, при необходимости подстричь шерсть вокруг ануса (лучше у грумера), следить за качеством стула и чистотой лотка. Но повторяющиеся "заезды" всё равно повод оценить здоровье ЖКТ.

Когда стоит обратиться к ветеринару как можно быстрее

Некоторые ситуации лучше не откладывать, даже если кошка в целом бодра. Поводом для срочной консультации обычно становятся кровь, выраженная боль, резкий неприятный запах, сильная вялость, рвота, понос, температура, отказ от еды или попытки сходить в туалет без результата. Также настораживает, если питомец "ездит" по полу несколько раз в день или поведение продолжается больше пары суток.

Сравнение: что чаще вызывает "езды" — паразиты, железы или проблемы со стулом

Паразиты чаще дают выраженный зуд и "суетливое" поведение, а также изменения аппетита и шерсти. Закупорка желез нередко проявляется навязчивым вылизыванием под хвостом, резким запахом, дискомфортом при сидении и чувствительностью при прикосновении. Запор и обезвоживание чаще заметны по редкому стулу, натуживанию и сухому калу, а "езда" при этом выглядит как реакция на боль после лотка.

На практике эти причины могут накладываться: например, стресс приводит к снижению питья и запору, а натуживание усиливает раздражение в зоне анальных желез.

Советы шаг за шагом: что делать, если кошка начала "ездить" на попе

Спокойно осмотрите поведение: как часто повторяется эпизод, есть ли вялость, рвота, понос, кровь, натуживание. Проверьте лоток: есть ли стул, какой он по консистенции, нет ли слизистых примесей. Оцените гигиену: не испачкана ли шерсть под хвостом, особенно у длинношёрстных. Убедитесь, что у кошки есть вода, и она реально пьёт; при сухом рационе подумайте о влажных вариантах. Если "езды" повторяются, появляются тревожные признаки или есть сомнения — запишитесь к ветеринару для осмотра (при необходимости — анализов кала и оценки состояния анальных желез).

Популярные вопросы о том, почему кошка ездит на попе

Как понять, что виноваты анальные железы, а не глисты?

Чаще всего при проблеме с железами кошка активно вылизывает область под хвостом, может реагировать болезненно и иногда появляется резкий запах. При паразитах чаще заметен зуд и изменения стула или аппетита.

Что лучше при склонности к запорам: сухой корм или влажный?

Влажный рацион обычно помогает увеличить потребление жидкости, а это важно для нормального стула. Но конкретный выбор зависит от здоровья кошки и рекомендаций врача.

Сколько стоит приём у ветеринара по такому поводу?

Цена зависит от города, клиники и объёма диагностики: иногда достаточно осмотра, а иногда нужны анализы и процедуры. Точный диапазон лучше уточнить в выбранной клинике.