Когда кошка бросает своих котят: ветеринары раскрыли 5 главных причин, о которых молчат хозяева
Вид кошки, заботливо вскармливающей своих котят, трогает до глубины души. Эти животные славятся сильным материнским инстинктом. Однако иногда случается так, что кошка отталкивает, игнорирует или даже проявляет агрессию к собственному потомству, отказываясь его кормить. Для владельца это становится настоящим шоком. Но важно понимать: кошка никогда не поступает так без веской причины. Её поведение — это почти всегда крик о помощи, сигнал о серьезной проблеме, разобравшись в которой, вы сможете спасти и мать, и её детенышей.
Основные причины отказа от кормления
Отказ от вскармливания может быть как временным, так и стойким. Он может случиться сразу после родов или спустя несколько недель. В каждом случае причина будет своей, и от её точного определения зависит, какие меры необходимо принять.
Стресс и послеродовое истощение
Сложные, затяжные или болезненные роды могут выбить из колеи даже самую опытную кошку. Она испытывает сильнейший стресс, боль и усталость, и у нее просто не остается сил на заботу о котятах. Первородящие кошки могут попросту не понимать, что с ними произошло и что от них теперь требуется.
В этой ситуации важно дать питомице возможность прийти в себя. Обеспечьте ей покой, легкую питательную пищу (влажный корм или паштет) и доступ к чистой воде. На время ее отдыха котят нужно поместить в теплую коробку с грелкой. Часто после нескольких часов сна инстинкты просыпаются, и кошка начинает проявлять интерес к потомству.
Проблемы с лактацией
Бывает, что молоко есть, но оно "не приходит" из-за слабости, испуга или физиологического сбоя. В других случаях молока может не быть вообще (агалактия). Если вы видите, что котята постоянно пищат, беспокоятся и не прибавляют в весе, а молочные железы кошки остаются мягкими и пустыми, значит, малыши голодают.
Помочь кошке можно, обеспечив ее полноценным питанием и покоем. Но пока лактация не наладится, вам придется взять кормление на себя, используя заменитель кошачьего молока и специальную бутылочку.
Мастит
Это воспаление молочных желез — одна из самых частых и болезненных причин отказа от кормления. Соски при мастите становятся твердыми, горячими, красными и болезненными на ощупь. Кошка не подпускает котят, потому что любое прикосновение причиняет ей острую боль. Из сосков может выделяться гной или жидкость с примесью крови.
Послеродовая эклампсия
Это острое и крайне опасное для жизни состояние, вызванное резким падением уровня кальция в крови. Развивается оно обычно в первые недели после родов на фоне активной лактации. Симптомы эклампсии:
-
беспокойство, дезориентация.
-
мышечные судороги, тремор.
-
учащенное тяжелое дыхание.
-
агрессия по отношению к котятам.
Кошка в таком состоянии не отдает отчета своим действиям. Ей требуется экстренная ветеринарная помощь в виде инъекций препаратов кальция. До приезда врача котят необходимо изолировать.
Эндометрит и другие воспалительные процессы
Воспаление слизистой оболочки матки (эндометрит) — еще одна грозная послеродовая патология. Она сопровождается повышением температуры, вялостью, гнойными выделениями из петли. Организм кошки борется с инфекцией, и ей физически не до выкармливания потомства. Промедление с лечением может привести к пиометре (гнойному воспалению) и сепсису.
Непроснувшийся материнский инстинкт
Иногда, особенно у молодых или психологически незрелых кошек, материнский инстинкт "запаздывает". Гормональный фон не сразу приходит в норму после родов, и кошка не воспринимает котят как своих детенышей. Она может относиться к ним с равнодушием или даже раздражением.
В такой ситуации можно попробовать мягко "познакомить" ее с котятами, подкладывая их к соскам, когда она лежит спокойная и расслабленная. Ласково разговаривайте с ней, гладьте. Если это не помогает, готовьтесь к искусственному вскармливанию.
Естественное завершение лактации
Когда котята достигают возраста 4-5 недель, у кошки начинается естественный процесс отлучения от груди. Выработка молока сокращается, а сами котята уже вовсю интересуются "взрослой" пищей. Кошка может начать уклоняться от кормлений, вставать и уходить, когда малыши пытаются присосаться. Это нормальный и естественный процесс, означающий, что детеныши подросли.
Плюсы и минусы искусственного вскармливания
|Плюсы
|Минусы
|Вы полностью контролируете процесс и объем питания каждого котенка.
|Процесс требует огромных временных затрат: кормление каждые 2-3 часа, включая ночь.
|Вы можете спасти жизнь потомству, если кошка по каким-то причинам не может его выкормить.
|Высокий риск аспирационной пневмонии, если котенок подавится.
|Это единственный способ выжить для котят-сирот или при отказе матери.
|Неправильное приготовление смеси или техника кормления могут привести к проблемам с пищеварением.
|Формируется тесная связь между котенком и человеком.
|Искусственное вскармливание не может полностью повторить состав и пользу натурального кошачьего молока.
А что если…
Если вы подозреваете, что с кошкой что-то не так, но не можете определить причину? В этом случае первым и самым правильным шагом будет звонок или визит к ветеринару. Опишите специалисту все симптомы: поведение кошки, состояние ее молочных желез, наличие выделений, аппетит, температуру. Даже заочная консультация может помочь сориентироваться в ситуации и принять верное решение.
Советы шаг за шагом: что делать, если кошка отказалась от котят
-
Оцените ситуацию. Осмотрите кошку: нет ли признаков мастита (горячие, твердые соски), эклампсии (судороги, тяжелое дыхание) или выделений из петли. Измерьте температуру.
-
Обеспечьте тепло и покой. Отсадите котят в отдельную коробку с грелкой, завернутой в полотенце. Температура в "гнезде" для новорожденных должна быть около 29-32°C.
-
Проконсультируйтесь с ветеринаром. Это обязательный пункт, если вы заметили любые тревожные симптомы у кошки. Без лечения основного заболевания решить проблему с кормлением не удастся.
-
Организуйте искусственное вскармливание. Если кошка не может кормить, купите в зоомагазине или ветклинике заменитель кошачьего молока и специальную бутылочку с соской. Никогда не используйте коровье молоко или детские смеси — они не подходят для котят!
-
Стимулируйте туалет. Новорожденные котята не могут ходить в туалет сами. После каждого кормления массируйте их животики и область под хвостом влажным ватным диском, имитируя вылизывание матери.
Три факта о кошачьем материнстве
-
Кошки могут распознать своего котенка по уникальному запаху. Если взять новорожденного котенка в руки, его запах изменится, и мать может его не принять. Перед тем как брать малышей, протрите руки о подстилку кошки или саму мать.
-
Молоко кошки содержит антитела, которые защищают котят от инфекций в первые недели жизни. Котята на искусственном вскармливании лишены этой естественной защиты и более уязвимы.
-
Процесс отлучения от груди кошка начинает инициативно — она срыгивает полупереваренную пищу для котят, знакомя их с запахом и вкусом "взрослой" еды.
FAQ
Как выбрать заменитель кошачьего молока?
Ищите специализированные смеси для котят (например, Royal Canin Babycat Milk, Beaphar Lactol). Они максимально приближены по составу к молоку кошки. Перед покупкой проконсультируйтесь с ветеринаром.
Сколько стоит выкормить котят искусственно?
Одна банка сухой смеси стоит около 1000-1500 рублей и хватает ее на разный срок в зависимости от количества котят. Также потребуются бутылочки, соски и средства гигиены. Итоговая сумма может составить несколько тысяч рублей в месяц.
Что лучше: найти кормилицу или кормить самому?
Кормилица — идеальный вариант, если удастся найти недавно окотившуюся кошку с небольшим пометом. Её молоко даст котятам необходимый иммунитет. Искусственное вскармливание — более трудоемкий, но часто единственно возможный путь.
Исторический контекст
Проблема отказа от потомства у млекопитающих, включая кошек, с точки зрения эволюции является механизмом естественного отбора. В дикой природе ослабленная, больная или находящаяся в стрессе от внешней угрозы самка инстинктивно прекращает вкладывать ресурсы в потомство, шансы на выживание которого невелики, чтобы сохранить силы для себя и будущих пометов. Этот суровый, но практичный инстинкт сохранился и у домашних кошек.
Однако в условиях человеческого дома, где большинство угроз устранено, этот механизм часто срабатывает "вхолостую", будучи спровоцированным не реальной опасностью, а болезнью или стрессом от родов. Понимание этой древней поведенческой программы позволяет нам не осуждать животное, а признать, что его организм сигнализирует о критическом состоянии, требующем вмешательства извне.
Именно благодаря такому вмешательству — ветеринарной помощи и искусственному вскармливанию — сегодня удается спасти тысячи пометов, которые в дикой природе были бы обречены.
