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Кошка
Кошка
© unsplash.com by Raymond Yeung is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Питомцы
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 12:17

Удивительный эффект в спальне: присутствие пушистого существа ускорит засыпание на полчаса

Как часто случается: ворочаешься, кошка рядом мурлычет, а через десять минут ты уже крепко спишь. И дело тут не в самовнушении. Вибрации, которые издает кошка, находятся в диапазоне 20-50 Герц. Эти же частоты стимулируют выработку в мозге дельта-волн, ответственных за самую глубокую фазу сна. Получается, мурлыканье — это такой природный синхронизатор наших биоритмов. Нейробиологи подтверждают: звуки частотой 30-50 Гц снижают стресс, замедляют сердцебиение и нормализуют давление. Один интересный эксперимент показал: люди, страдающие бессонницей, засыпали на 30 минут быстрее, когда рядом спала кошка, чем те, кто просто слушал записи мурлыканья. Очевидно, что тактильный контакт в сочетании с вибрацией работает куда лучше.

"В практике я часто сталкиваюсь с тем, что люди приходят с проблемами сна, и когда мы начинаем разбираться, выясняется, что у них дома живёт кошка. Положительное влияние мурлыканья на нервную систему и качество сна — не миф, а реальный эффект, подтверждённый наблюдениями. Важно лишь учитывать индивидуальные особенности питомца и хозяина, чтобы совместный сон приносил максимум пользы и минимум дискомфорта."

Врач-ветеринар, эксперт по здоровью и уходу за домашними животными Марина Черкасова

Чем мурлыканье лучше таблеток

Современные снотворные препараты, вроде золпидема или феназепама, хоть и помогают заснуть, но делают это ценой качества сна. Они нарушают естественную структуру, сокращая фазу глубокого сна. Просыпаясь после такого отдыха, человек чувствует себя разбитым. Мурлыканье же, наоборот, способствует удлинению именно этой, самой восстанавливающей, фазы.

Эффект от такого природного метода действительно накапливается. Исследования показывают: если человек спит рядом с кошкой хотя бы неделю, качество его сна по данным полисомнографии улучшается на целых 40%. Это существенная разница, особенно для тех, кто регулярно сталкивается с проблемами засыпания или поверхностным сном.

Влияние вибраций на организм человека — давно изученный феномен. Терапия низкими частотами применяется для снятия мышечного напряжения, ускорения заживления и даже для борьбы с остеопорозом. Мурлыканье кошки — это естественный, доступный и приятный способ включить эти полезные частоты в свою жизнь, особенно перед сном. Забота о здоровье питомца часто приносит пользу и его хозяину.

Лучшие "снотворные" среди кошек

Не все кошки одинаково полезны для сна. Доказано, что более громкое мурлыканье, характерное для таких пород, как сиамские или мейн-куны, оказывает более выраженный успокаивающий эффект. Старые кошки, как правило, мурчат реже и тише. Среди пород, известных своим спокойным нравом и тихим мурчанием, стоит отметить сфинксов. Хотя они и не столь голосисты, зато они невероятно теплые, что тоже добавляет комфорта.

Важный аспект — расположение кошки во время сна. Идеальный вариант, когда питомец спит рядом, но не на вас. Избыточный вес животного, особенно на грудной клетке, может затруднять дыхание и вызывать дискомфорт, сводя на нет все преимущества. Убедитесь, что комфортно и вам, и вашему пушистому терапевту. Некоторые породы питомцев требуют особого внимания к своему здоровью.

Кстати, более активные породы кошек, например, некоторые представители брахицефальных собак, тоже могут вызывать беспокойство ночью. Если ваш питомец склонен к ночной активности, стоит позаботиться о его режиме.

Что делать, если кошки нет или аллергия

Полностью воссоздать эффект мурлыканья сложно, но возможно. Если у вас нет возможности завести кошку или вы страдаете от аллергии, попробуйте скачать запись мурлыканья. Специалисты рекомендуют выбирать записи с частотой около 40 Герц и включать их на ночь на громкости 30-40 децибел. Результат будет, конечно, слабее, чем от живого питомца, но заметный эффект тоже возможен.

Другой вариант — завести гипоаллергенную породу. Среди таких есть и упомянутые сфинксы, и девон-рексы. Эти животные меньше провоцируют аллергические реакции, при этом сохраняя способность успокаивать хозяев своим мурчанием. Однако, прежде чем заводить любое животное, стоит изучить особенности породы и потенциальные проблемы, например, риски теплового удара у питомцев летом.

Даже если нет кошки, существуют другие способы нормализовать сон. Прогулки на свежем воздухе, отказ от гаджетов перед сном и борьба с бытовыми вредителями, которые могут нарушать покой, — все это способствует лучшему засыпанию.

"Кошки способны приносить неоценимую пользу своему хозяину, но важно помнить, что любое животное — это ответственность. Нельзя забывать об уходе, ветеринарных осмотрах и профилактике заболеваний. Даже если кошка в доме — это источник спокойствия, как и любая другая живая душа, мы должны быть уверены, что обеспечиваем ей наилучшие условия, иначе даже самый ласковый питомец может стать источником проблем."

Врач-ветеринар, специалист по диагностике и профилактике заболеваний животных Сергей Ермаков

Кошки и сон: ответы на вопросы

Может ли кошка навредить сну? Да, если питомец проявляет излишнюю активность ночью, постоянно ходит по вам или громко мяукает. Чтобы этого избежать, старайтесь не кормить кошку непосредственно перед сном, а вечером поиграйте с ней. Активные игры помогут животному выплеснуть энергию и лучше спать ночью.

Правда ли, что кошка лечит депрессию? Мурлыканье кошки действительно способствует снижению уровня кортизола — гормона стресса, и может оказывать поддержку при легких формах депрессивных состояний. Однако при клинической депрессии помощь животного может быть лишь дополнением к основному лечению, назначенному специалистом. Важно помнить, что ошибка ветеринара или неправильное лечение питомца может иметь серьезные последствия.

Нужно ли бояться кошку, если есть аллергия? Даже при наличии аллергии можно найти выход. Существуют гипоаллергенные породы, а также специальные шампуни и спреи, которые помогают снизить количество аллергенов. Кроме того, стоит обсудить с врачом возможность вакцинации от аллергии.

Проверено экспертом: врач-ветеринар, консультант по уходу и содержанию домашних питомцев Ольга Сидорова

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Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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