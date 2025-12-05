Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кошка мяукает
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 5:32

Мурлыканье оказалось обманкой природы: гортань кошки прячет звук глубже человеческого баса

Учёные выяснили, что кошки мурлычут без участия мозга — Current Biology

Мурлыканье кошек всегда казалось чем-то привычным и простым, но новое исследование переворачивает это представление. Учёные обнаружили, что механизм возникновения этих звуков значительно сложнее, чем принято считать. Более того, он неожиданно напоминает особенности человеческого голосообразования. Об этом сообщает Current Biology.

Как изменилось понимание мурлыканья

На протяжении десятилетий мурлыканье воспринималось как исключительный случай в мире биологии звука. Считалось, что оно требует постоянной нейронной стимуляции и непрерывной активности мышц гортани. По ранним наблюдениям, голосовые связки кошки будто бы работали в режиме бесконечного сокращения и расслабления, обеспечивая стабильную низкую вибрацию. Такое объяснение формировало устойчивый образ мурлыканья как процесса, зависящего от непрерывного участия мозга.

Недавние данные заставили пересмотреть этот подход. Новая работа австрийского специалиста по вокалу показала, что кошка способна издавать характерный низкочастотный звук даже без циклических импульсов. Это стало поводом для обновления представлений о природе мурлыканья. Исследование сосредоточилось на биомеханике изолированной гортани, что позволило детально изучить работу тканей без вмешательства поведенческих факторов.

Интерес владельцев к тому, как и почему питомцы используют свой голос, растёт — особенно на фоне разнообразия ситуаций, в которых животные могут обращаться к звуку. С этим связано и стремление понять скрытые сигналы, которые кошка передаёт с помощью мурлыканья, что перекликается с наблюдениями о поведении кошек и значении их урчания.

"Анатомические исследования выявили уникальную "подушку" в голосовых связках кошек, которая помогает маленькому животному издавать очень низкие частоты вибрации", — говорит специалист по вокалу Венского университета Кристиан Т. Хербст.

Результаты демонстрируют, что прежние представления были частичными. Новая модель не отрицает старую полностью, но подчёркивает, что активная работа мышц — не единственный путь возникновения вибраций. Теперь исследователи обращают больше внимания на внутреннюю структуру голосовых связок, на свойства тканей и на то, какую роль играют дополнительные элементы, смягчающие и распределяющие нагрузку.

Что именно обнаружили исследователи

Австрийская команда впервые экспериментально показала, что мурлыкающий звук может возникать пассивно — благодаря особенностям строения голосовых связок. В лабораторном эксперименте воздух подавался через гортань животного стабильным потоком, что полностью исключало участие нервных импульсов. При этом связки начинали вибрировать в диапазоне частот, характерных для мурлыканья, и делали это автономно.

Ключ к механизму — мягкая структура внутри голосовых связок, которая позволяет тканям колебаться при минимальном усилии. Это отличает кошек от других млекопитающих сопоставимого размера. В человеческом голосе аналогичные явления встречаются в режимах "скрипучего голоса" или фальцета, где вибрации возникают при специфическом взаимодействии тканей и воздушного потока без интенсивного участия мышц.

Такой подход помогает объяснить устойчивость мурлыканья, его продолжительность и способность сохранять стабильный ритм. Многие владельцы отмечают, что их питомцы могут мурлыкать длительное время, не проявляя признаков усталости, и эта особенность теперь получает биомеханическое обоснование. Знание механики вибраций также расширяет понимание других форм кошачьей коммуникации, включая зрительные и поведенческие сигналы, например те, что описываются в исследованиях о том, как кошки выражают привязанность, что совпадает с выводами аналитиков, изучавших проявления кошачьей любви и доверия.

Почему мурлыканье так важно для кошек и человека

Мурлыканье давно рассматривается как универсальный инструмент коммуникации. Оно помогает кошкам выражать удовлетворение, искать контакт, успокаиваться или просить внимания. При этом звук может появляться и в стрессовых ситуациях — как попытка саморегуляции. Наблюдения за поведением показывают, что низкочастотные вибрации, вероятно, способствуют расслаблению и помогают животному возвращать ощущение контроля над ситуацией.

Исследование существенно влияет на понимание кошачьего здоровья. Новые данные позволяют точнее оценивать состояние голосового аппарата, диагностировать нарушения и подбирать методы реабилитации. Ветеринарная практика постепенно интегрирует эти знания, используя их для анализа заболеваний гортани и особенностей поведения.

Мурлыканье играет роль и в отношениях человека с питомцем. Его мягкие вибрации часто воспринимаются как успокаивающие, что укрепляет эмоциональный контакт. Частота, в которой возникали вибрации в эксперименте, совпадает с диапазоном, применяемым в некоторых расслабляющих методиках, что объясняет позитивное влияние звука на человека.

Сравнение мурлыканья и других видов вокализации

Мурлыканье отличается по механизму и по акустическим характеристикам от мяуканья, шипения или визга. Во всех этих случаях мышцы гортани активно регулируют движение связок, тогда как мурлыкание может быть пассивным. Это делает его уникальным для столь небольших животных. Многие виды используют низкие вибрации для общения, однако для кошек необычна способность поддерживать столь низкую частоту без существенного усилия.

Если сравнить мурлыканье с человеческим голосом, то ближе всего окажутся низкорегистровые техники, в которых ткани колеблются под воздействием потока воздуха, а нагрузка на мышцы минимальна. У крупных хищников вибрации возникают при более сильном воздушном давлении и при большей массе голосовых связок. Кошки же демонстрируют удивительное сочетание лёгкости вибрации и выразительности звука.

