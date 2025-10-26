Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка с белыми носочками
Кошка с белыми носочками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 1:38

Мурлыканье, которое лечит: как коты запускают скрытые резервы организма

Психологи рассказали, как мурлыканье кошек снижает уровень тревожности у людей

Кошачье мурлыканье — это не просто милый звук, который вызывает улыбку у хозяев. Этот загадочный "моторчик" из горла животного скрывает в себе целую систему сигналов, эмоций и даже лечебных эффектов. Учёные уже давно изучают, зачем кошки мурлычут и как именно им это удаётся. А владельцы домашних любимцев мечтают узнать: можно ли вызвать мурлыканье по своему желанию и что для этого нужно сделать.

Почему кошки мурлычут

Мурлыканье появляется из-за колебаний мышц гортани, которые вибрируют как на вдохе, так и на выдохе. Звук этот не всегда одинаков по смыслу. Для кошек он служит универсальным способом общения: они мурлычут, когда им спокойно, когда испытывают стресс, просят еду, отдыхают или даже чувствуют боль. Но чаще всего мурлыканье — это проявление удовольствия и доверия к человеку.

Есть и физиологическое объяснение. Частота вибраций кошачьего "мотора" — от 25 до 150 герц — совпадает с диапазоном, в котором стимулируется восстановление тканей и улучшается кровообращение. Именно поэтому некоторые специалисты считают, что мурлыканье помогает кошкам восстанавливаться после травм и успокаивает их организм.

"Мурлыканье кошки действует как природный антистресс", — отметил ветеринар Иван Петров.

Польза мурлыканья для человека

Мурлыканье положительно влияет не только на кошек, но и на их хозяев. Исследования показали, что звуки с такой частотой снижают уровень тревожности и помогают нормализовать сердечный ритм. Люди, живущие рядом с мурлыкающими питомцами, реже страдают от гипертонии и бессонницы. Психологи называют это "эффектом кошачьего комфорта" — животное создает вокруг себя атмосферу безопасности, что снижает стресс и у людей.

Как заставить кошку мурлыкать: пошаговое руководство

Мурлыканье — это естественный инстинкт. Его невозможно включить, как кнопку, но можно создать условия, в которых питомец сам захочет запустить свой "моторчик". Вот несколько проверенных шагов.

Шаг 1. Комфортная обстановка

Кошка должна чувствовать себя защищённой. Дом без резких запахов, громких звуков и сквозняков — идеальное место для отдыха. Котята особенно ценят мягкие пледы и уединённые уголки. Используйте лежанки с бортиками или домики, где кошка сможет спрятаться и спокойно наблюдать за происходящим. Чем уютнее её пространство, тем выше шанс услышать довольное мурлыканье.

Шаг 2. Правильные ласки

Большинство кошек обожают, когда их гладят по спине, шее или голове, особенно в области ушей и глаз. Эти прикосновения напоминают им материнскую заботу. Но не стоит трогать живот или усы — для многих животных это источник раздражения. Если кошка сама подходит и трётся о руки, можно аккуратно погладить её в привычных местах. Слушайте её реакцию: если хвост расслаблен, а глаза прикрыты — вы на верном пути.

Шаг 3. Игра как стимул

Кошки мурлычут не только от ласки, но и во время игры. Дайте питомцу возможность выплеснуть энергию с помощью интерактивных игрушек — шариков, тоннелей, когтеточек или даже картонных коробок. Такие активности не только поднимают настроение, но и пробуждают природные инстинкты охотника, после чего животное расслабляется и мурлычет от удовольствия.

Шаг 4. Терпение и уважение

Не каждая кошка мурлычет по требованию. Если питомец не в настроении, не стоит его тревожить. Иногда животное просто хочет побыть наедине. Подождите, пока оно само подойдёт. Мурлыканье — проявление доверия, и добиться его можно только уважением к характеру кошки.

Шаг 5. Не все кошки мурлычут — и это нормально

Некоторые животные не издают этот звук вовсе. Обычно это связано с особенностями раннего развития — например, котята, выросшие без матери, не успевают освоить механизм мурлыканья. В этом нет ничего тревожного: они выражают привязанность другими способами — трением о ноги, взглядом, положением хвоста или мягкими прикосновениями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: принуждение кошки к ласке.
    Последствие: стресс и раздражение, отказ от общения.
    Альтернатива: подождите, пока животное само проявит интерес.

  2. Ошибка: громкие звуки или резкие движения рядом с питомцем.
    Последствие: кошка перестаёт чувствовать безопасность.
    Альтернатива: создайте тихую, стабильную атмосферу без резких раздражителей.

  3. Ошибка: избыточные игры или навязчивость.
    Последствие: животное устаёт и избегает контакта.
    Альтернатива: дозируйте активность, давайте кошке отдых.

А что если кошка мурлычет, когда ей плохо?

Иногда мурлыканье не связано с радостью. Кошки могут мурлыкать, чтобы успокоить себя в стрессовой ситуации — например, при визите к ветеринару или во время болезни. Это способ саморегуляции. Если мурлыканье сопровождается вялостью, отказом от еды или другими признаками недомогания, стоит обратиться к врачу. Звук, который раньше был знаком удовольствия, может стать сигналом тревоги.

Плюсы и минусы мурлыканья

Плюсы Минусы
Успокаивает кошку и хозяина Может маскировать боль или стресс
Улучшает эмоциональную связь Не всегда означает радость
Помогает восстановлению организма Может сбивать с толку при болезни

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, почему кошка мурлычет?
Обратите внимание на поведение. Если она расслаблена, лежит рядом и закрывает глаза — это довольство. Если же мурлыканье сопровождается тревожными признаками, возможно, животное пытается себя успокоить.

Можно ли научить кошку мурлыкать?
Нет, но можно создать условия, в которых она будет делать это чаще: ласка, тёплая обстановка, спокойный голос и игры.

Почему кошка перестала мурлыкать?
Причина может быть в стрессе или болезни. Если питомец изменил поведение, лучше показать его ветеринару.

Мифы и правда

  • Миф: кошка мурлычет только от удовольствия.
    Правда: иногда мурлыканье помогает животному справиться со страхом или болью.

  • Миф: чем громче мурлыканье, тем счастливее кошка.
    Правда: громкость не показатель настроения, это индивидуальная особенность.

  • Миф: кошка мурлычет только рядом с хозяином.
    Правда: питомцы мурлычут и в одиночестве, когда чувствуют спокойствие.

Сон и психология

Мурлыканье часто сопровождает фазы лёгкого сна у кошек. Во сне они расслабляются, мышцы шеи вибрируют мягче, а звук становится едва слышным. Это состояние сродни человеческому "предсну" — когда мозг ещё бодрствует, но тело уже отдыхает. Поэтому, если кошка мурлычет, засыпая, — это верный признак полного доверия к окружающей среде.

Три интересных факта

  1. Кошки могут мурлыкать даже при родах — это помогает им снизить боль и поддерживать дыхание.

  2. Некоторые большие кошки, например гепарды, тоже мурлычут, но только на выдохе.

  3. Мурлыканье кошки может быть "общим языком": с его помощью животные иногда налаживают контакт даже с собаками.

Исторический контекст

В древнем Египте мурлыканье считалось священным звуком, символом гармонии. Люди верили, что он способен отпугивать злых духов и исцелять болезни. В средневековой Европе кошек почитали как хранителей домашнего уюта, а их "песни" — как оберег от бед.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Великобритании доказали, что кошки используют моргание для общения сегодня в 0:26
Учёные раскрыли тайный способ общения кошек с человеком — и это не обычное мяуканье

Почему кошка медленно моргает, глядя на вас? Учёные выяснили, что этот взгляд скрывает нечто большее, чем просто движение века — это настоящая кошачья улыбка.

Читать полностью » В Шаховской библиотеке дети узнали о породах собак и правилах ухода за питомцами вчера в 23:39
Урок сердца и хвоста: дети узнали, почему собака — лучший друг человека

В Шаховской библиотеке дети узнали, как ухаживать за собаками и понимать их настроение. Как встреча превратилась в урок доброты — читайте в нашем материале.

Читать полностью » Законопроект о животных обяжет хозяев соблюдать чистоту в подъездах и транспорте вчера в 22:36
Собака оставила след — штраф получит хозяин: депутатам не понравились грязные подъезды

Депутаты предлагают обязать владельцев убирать за питомцами не только на улице, но и в подъездах. Какие ещё изменения ждут любителей животных — в материале.

Читать полностью » Кошки способны помнить обиды неделями и реагируют на тон и поведение человека вчера в 21:11
Она не злопамятна, она осторожна: вот как кошка защищает себя от людей, которых любит

Кошки не забывают обид и долго помнят неприятные поступки хозяев. Узнайте, какие шесть вещей могут разрушить доверие питомца и как этого избежать.

Читать полностью » Исследование показало, что овцы запоминают до 50 лиц и хранят память о них до двух лет вчера в 20:16
Овцы умнее, чем вы думаете: эти 7 фактов разрушат миф о "глупом стаде"

Овцы кажутся простыми и безобидными, но в действительности они умны и чувствительны. Узнайте удивительные факты об их памяти, зрении и поведении.

Читать полностью » Инстинкт прикрывать еду помогает кошкам чувствовать безопасность во время кормления вчера в 19:18
Кошка будто пытается закопать еду — вот что на самом деле скрывается за этим жестом

Почему кошка царапает пол возле миски с едой, хотя живёт в безопасности? Узнайте, что стоит за этим поведением и когда пора насторожиться.

Читать полностью » Ветеринар Александр Лапшин напомнил, что состояние когтей отражает здоровье собаки вчера в 18:12
Чем короче когти, тем крепче суставы: вот важный закон собачьей анатомии

Собака начинает хромать или не даёт тронуть лапу? Узнайте, как распознать проблемы с когтями, избежать боли и правильно ухаживать за ними.

Читать полностью » Басенджи, ши-тцу и сиба-ину названы породами собак с кошачьими повадками вчера в 17:17
Собака с душой кошки: эти пять пород перевернут ваше представление о питомцах

Некоторые собаки по характеру ближе к кошкам, чем к собратьям. Узнайте о пяти породах, которые сочетают кошачью грацию с собачьей преданностью.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автоэксперт: Chery Tiggo 7 Pro стал самой обсуждаемой моделью на вторичном рынке
Наука
Институт палеонтологии Кентукки сообщил о находке древних акул в пещерах США
Садоводство
Морозостойкие сорта персика позволяют выращивать ароматные плоды даже в средней полосе России — агроном Сергей Воронцов объяснил как
Спорт и фитнес
Фитнес-инструктор: упражнение "вакуум живота" помогает улучшить осанку и дыхание
Дом
Эксперты объяснили, когда можно убрать стену между кухней и гостиной по закону
Еда
Форель на гриле является прекрасным источником полезных омега-3 жирных кислот и белка
УрФО
В Тюменской области утильсбор на машины свыше 160 л.с. могут поднять до конца года
Туризм
Thomas Cook: Тунис возглавил рейтинг самых доступных зимних направлений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet