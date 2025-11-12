Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
кошка
кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 19:19

Раньше радовалась, когда кошка мурлыкала — пока не узнала, что это может быть сигнал беды

Кошка использует мурлыканье, чтобы попросить внимание

Мурлыканье кошки — один из самых узнаваемых и загадочных звуков в мире животных. Мы привыкли воспринимать его как признак счастья и удовлетворения, но за этим мягким гулом скрывается гораздо больше. Кошки мурлыкают не только тогда, когда им хорошо, но и в моменты боли, страха или даже во время выздоровления. Это сложный язык, через который питомец общается с миром — и с нами.

Что такое мурлыканье

Мурлыканье — это особый звуковой сигнал, который создаётся вибрацией мышц гортани и диафрагмы. В отличие от других звуков, например, мяуканья или шипения, кошка мурлычет и на вдохе, и на выдохе.

Учёные до сих пор спорят, каким именно образом формируется этот звук, но сходятся в одном: мурлыканье — один из самых сложных способов кошачьего общения, включающий не только эмоции, но и физиологическую регуляцию.

Мурлыканье удовольствия

Самое знакомое всем мурлыканье — это то, что сопровождает спокойствие, уют и радость. Когда кошка чувствует себя в безопасности, закрывает глаза и тихо урчит — это знак доверия и любви.

Так питомец "разговаривает" с человеком, показывая, что ему комфортно и приятно находиться рядом. Это особая форма признательности — мягкий звуковой мост между кошкой и её хозяином.

Мурлыканье боли и стресса

Не все знают, что кошки мурлыкают и в моменты беспокойства, боли или даже при смерти. Это своеобразный механизм самоуспокоения, похожий на то, как люди делают глубокие вдохи, чтобы снять стресс.

"Когда кошка испытывает страх или боль, мурлыканье помогает ей стабилизировать дыхание и снизить уровень тревожности", — отмечают ветеринары.

Такое мурлыканье нередко можно услышать у больных или раненных животных, а также у кошек после операций.

Целительная сила вибраций

Одно из самых удивительных открытий учёных — терапевтический эффект кошачьего урчания. Частота вибраций, которую издают кошки (от 25 до 150 Гц), совпадает с диапазоном, используемым в физиотерапии для заживления костей и тканей.

Исследования показывают, что вибрации этой частоты:

  • стимулируют кровообращение;

  • ускоряют регенерацию тканей и костей;

  • уменьшают воспаления и боль;

  • повышают общий тонус организма.

Не случайно кошки восстанавливаются после травм быстрее, чем другие животные сопоставимого размера. Их тела будто обладают встроенным механизмом самовосстановления.

Мурлыканье как форма общения

Котята начинают мурлыкать уже через несколько дней после рождения. Это помогает матери понять, что малыши сыты и чувствуют себя хорошо. В ответ мама мурлычет, чтобы успокоить детёнышей и укрепить связь с ними.

С возрастом мурлыканье становится универсальным языком общения - не только между кошками, но и между кошкой и человеком.

Мурлыканье-просьба

Существует особый вид звука — мурлыканье-просьба. Оно громче и имеет дополнительную частоту около 300 Гц, напоминающую детский плач. Это эволюционное приспособление: такой звук человек воспринимает инстинктивно, как сигнал "обрати внимание".

Кошки используют его, когда хотят еды, ласки или общения.

Как "читать" мурлыканье своей кошки

Ключ к пониманию настроения питомца — наблюдение за контекстом и языком тела:

  • Расслабленная поза, полузакрытые глаза, мягкий взгляд - мурлыканье удовольствия и покоя.

  • Плоские уши, попытки спрятаться, учащённое дыхание - мурлыканье тревоги или боли.

  • Поглаживания и лёгкое виляние хвостом - мурлыканье общения, когда кошка хочет быть ближе.

Главное — не считать урчание автоматически признаком счастья. Оно может выражать разные эмоции, и понять их можно только в контексте поведения животного.

Мурлыканье и человек

Научно доказано, что кошачье урчание действует успокаивающе на людей. Его ритм снижает уровень стресса, нормализует давление и способствует выработке эндорфинов — "гормонов радости".

Когда кошка мурлычет у вас на коленях, её вибрации буквально синхронизируются с вашим сердечным ритмом, помогая расслабиться и улучшая общее самочувствие.

Так создаётся особая форма взаимной терапии: кошка лечит себя — и одновременно вас.

FAQ

Почему кошка мурлычет, когда я прихожу домой?
Так она выражает радость, приветствует вас и сообщает, что рада вашему возвращению.

Стоит ли беспокоиться, если кошка мурлычет, но выглядит больной?
Да, возможно, она пытается успокоить себя. Обратите внимание на другие признаки — отказ от еды, апатию, частое дыхание. Лучше показать питомца ветеринару.

Можно ли "научить” кошку мурлыкать чаще?
Нет — это врождённое поведение. Но, создавая спокойную, доброжелательную атмосферу, вы повышаете вероятность того, что кошка будет урчать рядом с вами.

Мифы и правда

Миф: кошки мурлычут только от удовольствия.
Правда: мурлыканье может означать и боль, и стресс — это универсальный инструмент самоуспокоения.

Миф: мурлыканье не влияет на человека.
Правда: вибрации кошачьего урчания доказанно снижают стресс и способствуют релаксации.

Миф: котята начинают мурлыкать сразу после рождения.
Правда: впервые они делают это примерно через 2-3 дня после появления на свет.

Три интересных факта

  1. Частота кошачьего урчания совпадает с диапазоном звуков, используемых NASA для профилактики потери костной массы у астронавтов.

  2. У диких кошек (например, львов и тигров) мурлыканье слышно только при выдохе — в отличие от домашних.

  3. Кошки способны мурлыкать даже во сне, когда им снится еда или хозяин.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ласки снижают стресс и укрепляют доверие питомца к человеку сегодня в 18:11
Делала всё не так: теперь глажу собаку правильно — и она сама идёт на руки

Как правильно гладить собаку, чтобы она чувствовала доверие, любовь и спокойствие. Ошибки, зоны удовольствия и язык тела питомца.

Читать полностью » Зоопсихолог Тарасов: животные запоминают эмоции сильнее, чем слова сегодня в 17:11
Попробовал проверить память своей кошки — до сих пор не верю, что увидел

Чем память животных отличается от человеческой: виды, механизмы и роль эмоций. Почему питомцы помнят запахи дольше, чем слова.

Читать полностью » Раньше думала, кошке нужна вилла — теперь знаю секрет: маленькая квартира идеальна для счастья сегодня в 16:56

Маленькая квартира — не повод отказывать себе в пушистом счастье. Узнайте, сколько места кошке нужно на самом деле и как превратить дом в кошачий рай.

Читать полностью » Возвращаетесь домой — и пёс прыгает от радости: жаль, раньше не знала, что это значит сегодня в 15:53

Собака не скажет "люблю", но покажет это по-своему. Пять верных признаков, по которым можно понять, что вы — самый важный человек для вашего питомца.

Читать полностью » Беру шотландского фолда и британца — получаю идеального компаньона: кошки, которые меняют жизнь сегодня в 14:40

Узнайте, какие кошки чаще всего живут в российских семьях, чем они покорили сердца хозяев и какая порода подойдёт именно вам.

Читать полностью » Щенок в доме — жалею, что не знала об этом списке вещей раньше: теперь он радует каждый день сегодня в 13:28

Прежде чем привезти щенка домой, стоит подготовиться: от лежанки до аптечки — рассказываем, какие вещи помогут вашему питомцу чувствовать себя как дома.

Читать полностью » Немецкая овчарка прошла тест — интеллект на уровне гения: эталон умности среди собак из Германии сегодня в 12:16

От ротвейлера до ризеншнауцера — собаки из Германии славятся интеллектом, выносливостью и верностью. Рассказываем, какие породы стали символом немецкого характера.

Читать полностью » Полностью гипоаллергенных кошек не существует — ветеринары сегодня в 11:28
Мечтала о кошке, но чихала от каждой — пока не узнала, какие породы почти не вызывают аллергию

Есть ли кошки, которые не вызывают аллергию? Разбираем шесть пород, наиболее подходящих аллергикам, и реальные способы жить с ними без слёз и чихания.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сделала это утром — и перестала болеть даже в сезон вирусов
Наука
Учёные Женевского университета: тёмная материя подчиняется уравнениям Эйлера
Дом
Разделите уборку после праздника, чтобы сохранить себе настроение— эксперты
Туризм
Не ограничиваюсь Абхазией и Турцией: какие новые маршруты готовятся открыть для россиян
УрФО
В Екатеринбурге названы четыре наиболее аварийные улицы в центре города
УрФО
Два предприятия из Магнитогорска вошли в "золотую" категорию рейтинга работодателей Forbes
Еда
Айва помогает укрепить иммунитет и подходит для диетического питания — мнение кулинаров
Садоводство
Грунт для огорода на подоконнике должен быть лёгким и воздухопроницаемым — Алексей Петров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet