Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кошка лежит на ковре
Кошка лежит на ковре
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 15:47

Кошка перестала играть — дом стал слишком тихим: первый звоночек, который редко воспринимают всерьёз

Одни кошки способны часами носиться по квартире за игрушкой, другие же равнодушно наблюдают за происходящим со стороны. Такое поведение нередко заставляет владельцев сомневаться: всё ли в порядке с питомцем. Отсутствие интереса к игре может быть как вариантом нормы, так и сигналом, который не стоит игнорировать. Об этом сообщает Le Mag du Chat.

Игра как часть кошачьей природы

Игра для кошки — не просто развлечение, а важный элемент врождённого поведения. Даже полностью домашние питомцы сохраняют охотничьи инстинкты, доставшиеся им от диких предков. Через игру кошка отрабатывает навыки выслеживания, броска и захвата добычи, пусть и условной.

Кроме этого, активность помогает поддерживать физическую форму и предотвращать набор лишнего веса. Не менее значима и умственная нагрузка: погоня за движущимся объектом стимулирует внимание и реакцию. При этом важно учитывать, что кошки могут утрачивать интерес к однообразным занятиям, и быстро теряют интерес к игрушкам, если стимулы не меняются и не соответствуют их инстинктам.

Когда отсутствие интереса — вариант нормы

Не все кошки одинаково азартны. Характер и уровень активности могут существенно отличаться даже у животных одного возраста. Котята и молодые особи, как правило, играют чаще и дольше, тогда как взрослые кошки становятся более сдержанными. Порода тоже играет роль: энергичные мейн-куны или бенгалы заметно активнее, чем, например, более спокойные персы.

Если питомец стабильно ведёт себя тихо, нормально ест, ухаживает за собой и не проявляет признаков дискомфорта, отсутствие тяги к игре само по себе не считается проблемой. В таких случаях речь идёт скорее об индивидуальном темпераменте, а не о нарушениях в здоровье или поведении.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Настороженность должна вызывать ситуация, когда кошка внезапно перестаёт играть, хотя раньше была активной. Особенно если это сопровождается другими изменениями. К тревожным признакам относятся снижение аппетита, выраженная вялость, сложности при движении, агрессия или стремление к уединению.

Также поводом для обращения к специалисту могут стать рвота, диарея и признаки боли. Кошки нередко скрывают дискомфорт, поэтому изменения в активности часто становятся первым заметным сигналом, что с питомцем что-то не так.

Возможные причины пассивности

Одной из частых причин снижения активности является боль. Проблемы с суставами, зубами или хронические заболевания способны сделать игру неприятной или даже болезненной. В подобных случаях отказ от активности — не каприз, а попытка избежать дискомфорта.

Не менее значим фактор стресса. Переезд, появление нового питомца или ребёнка, перестановка мебели и постоянный шум могут заметно повлиять на эмоциональное состояние кошки. В условиях тревоги она становится замкнутой и теряет интерес к привычным занятиям.

Скука, возраст и неправильные стимулы

Недостаток разнообразия также постепенно снижает желание играть. Однообразная среда и одни и те же игрушки могут привести к апатии и набору веса. При этом не все виды игр одинаково полезны: например, лазерные указки вызывают стресс у части кошек, поскольку лишают их возможности завершить "охоту" захватом добычи.

С возрастом активность естественным образом уменьшается, однако даже пожилым кошкам важно сохранять умеренное движение. Это помогает поддерживать здоровье суставов, мышц и общее самочувствие.

Как мягко вернуть интерес к игре

Если кошка здорова, но пассивна, стоит пересмотреть подход к развлечениям. Разные животные по-разному реагируют на игрушки: одних привлекают перья и верёвочки, других — мячики или интерактивные кормушки. Важно имитировать охоту, делая движения игрушки непредсказуемыми и чередуя активные фазы с паузами.

Обогащённая среда играет ключевую роль. Когтеточки, полки для лазания, укрытия и регулярное спокойное общение с хозяином снижают уровень стресса и стимулируют любопытство. Короткие ежедневные игровые сессии помогают кошке воспринимать активность как приятную часть повседневной жизни.

В итоге нежелание играть не всегда говорит о проблеме. Спокойный характер может быть нормой, однако резкие изменения в поведении требуют внимания. Наблюдательность владельца и своевременная консультация ветеринара помогают сохранить здоровье и комфорт питомца на любом этапе жизни.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошачье поведение перед бедствиями вызывает мурашки — странные сигналы невозможно игнорировать 30.01.2026 в 15:52

Кошкам часто приписывают способность предсказывать дождь, землетрясения и даже болезни. Разбираемся, где заканчиваются мифы и начинается наука.

Читать полностью » Собака чихает во время игры — и это не болезнь: что она на самом деле пытается сказать 30.01.2026 в 14:02

Почему собака чихает именно в пылу игры и как понять, что это не болезнь: короткий мягкий чих — социальный сигнал, который снижает напряжение.

Читать полностью » Апгрейд убийцы: незаметная смена зубов делает белую акулу опаснее с каждым годом 30.01.2026 в 9:49

Учёные выяснили, что зубы больших белых акул меняются с возрастом и отражают переход от рыбы к охоте на млекопитающих, раскрывая скрытые этапы их жизни.

Читать полностью » Когти собаки выдают проблему раньше боли: один звук при ходьбе — тревожный сигнал 29.01.2026 в 23:51

Когти собаки часто выдают проблемы: изменения походки, цвет, запах или скол. Узнайте, когда нужен ветврач или грумер и как уход за питомцем спасёт лапу. Не откладывайте осмотр.

Читать полностью » Кошка перестала мочиться — счёт может идти на часы: главный признак, который нельзя пропустить 29.01.2026 в 19:29

Если питомец внезапно перестал мочиться — это угроза жизни. Узнайте главные урологические признаки у кошек и собак, причины и неотложные действия.

Читать полностью » Прогулка — не туалет, а психотерапия: без запахов и движения собака начинает сходить с ума 29.01.2026 в 13:47

Редкий выгул разрушает поведение и здоровье собаки: от ожирения и проблем с суставами до тревоги и депрессии — что говорят кинологи и ветеринары.

Читать полностью » Учёные изучили возможность развития речи у собак — Biologia Futura 29.01.2026 в 12:22
Тысячи лет рядом с человеком — и ни слова вслух: эволюция собак пошла неожиданным путём

Учёные разбираются, могут ли собаки научиться говорить и почему эта идея связана не только с биологией, но и с этикой и эволюцией языка.

Читать полностью » Мурлыканье кошек оказалось более индивидуальным чем мяуканье — Scientific Reports 29.01.2026 в 10:17
Мяуканье — всего лишь спектакль: настоящий голос кошки звучит тише и выдаёт её с головой

Учёные выяснили, какой кошачий звук лучше всего отражает индивидуальность животного и как одомашнивание изменило привычную нам вокализацию кошек.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Тренировка ягодиц меняет фигуру без похудения: эффект, который замечают со спины
Еда
Гуакамоле темнеет за минуты — добавляю это сверху за 5 секунд, и соус дольше остаётся зелёным
Спорт и фитнес
После 50 час в зале может вредить — 12 минут утром дают результат лучше: вот что делать
Наука
Беспроводная система передала данные со скоростью 120 Гбит в секунду — UCI
Красота и здоровье
Организм вспомнил, как восстанавливать кости — помог один хрящевой имплантат
Туризм
Японию невозможно объехать за раз — 5 маршрутов, которые собирают страну в цельное путешествие
Недвижимость
Места в ванной мало, а вещей много — вертикальное хранение спасает даже крошечный санузел
Авто и мото
Yaris Cross вырвался в лидеры — компактный кроссовер потеснил фаворитов и меняет рынок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet