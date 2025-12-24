Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
кошка и котенок
кошка и котенок
© Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 2:39

Кошачий роддом из обычной коробки: секрет идеального убежища, где котята будут в полной безопасности

Кошка ищет укромное место перед родами — ветеринар

Беременная кошка задолго до родов начинает присматривать укромные места и "примерять" их под будущее гнездо. В этот момент хозяину важно не мешать, а помочь: создать безопасный уголок, где питомице будет спокойно. Правильно организованное пространство снижает стресс и делает появление котят более предсказуемым. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Где устроить "роддом" в квартире

Лучшее место для кошачьих родов — тихий и тёплый угол без постоянного движения людей. Прихожая и кухня подходят плохо: там шумно, часто хлопают двери и кто-то постоянно ходит рядом. Идеально, если выбранная зона защищена от сквозняков и не находится под прямыми солнечными лучами, чтобы коробка не перегревалась к середине дня.

Старайтесь держать подальше и источники резких звуков — например, холодильник, стиральную машину или детскую комнату. Испугавшись, кошка может перенести котят в другое место, которое ей покажется более безопасным, и тогда контролировать ситуацию станет сложнее.

Коробка вместо дорогой лежанки

Покупать специальную корзину необязательно: часто кошке привычнее самая обычная картонная коробка. Её удобно поставить в выбранный угол и легко заменить, если что-то испачкается. Для гигиены внутрь кладут одноразовую пелёнку или чистую мягкую ткань из натуральных материалов, а на дно — клеёнку, чтобы коробка не промокла.

Важно, чтобы "гнездо" было просторным: кошка должна вытягиваться в полный рост и свободно разворачиваться, не упираясь в стенки. При этом бортики нужны достаточно высокие, чтобы котята не расползались, а другие питомцы не тревожили маму. Но вход должен оставаться удобным — кошка должна легко забираться внутрь, а подросшие малыши не должны выпадать случайно.

Что лучше не класть внутрь

Махровые полотенца кажутся уютными, но на практике они не всегда удобны: за петельки может цепляться коготок, да и стирать такую подстилку сложнее. По тем же причинам не стоит использовать вату и марлю — мелкие волокна способны прилипать к лапкам и попадать в дыхательные пути котят.

Газеты тоже не подходят: типографская краска и запахи нежелательны рядом с новорождёнными, а гладкая бумага плохо впитывает и быстро становится грязной.

Как помочь кошке привыкнуть к месту

Поставьте коробку или лежанку заранее — примерно за пару недель до предполагаемой даты — и дайте кошке спокойно всё обнюхать и "обжить" новое место. Иногда питомица упрямится и уходит в любимый тайник за диваном или в шкаф, особенно если роды первые и она нервничает. В таком случае важно сохранять спокойствие, ограничить доступ в комнату посторонним и по возможности закрыть другие укромные варианты, чтобы кошка не меняла локацию в последний момент.

Если схватки начались, а кошка мечется, аккуратно перенесите её в подготовленное гнездо и побудьте рядом без суеты. Чаще всего достаточно тишины и ощущения безопасности: кошки ценят, когда их не тормошат, но при этом хозяин доступен, если потребуется помощь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Молодые кролики быстрее привыкают к новому дому — кинологи 23.12.2025 в 0:32
Секрет, который заставит кролика самому искать ваших рук — жаль, что не знала раньше

Как помочь декоративному кролику привыкнуть к новому дому и хозяевам: спокойная адаптация, доверие и первые шаги к ручному питомцу.

Читать полностью » Крики и физическое воздействие ухудшают поведение кошек — Le Mag du Chat 22.12.2025 в 23:25
Лучшее наказание для кошки оказалось мифом: привычные методы не работают и только всё портят

Почему наказание не помогает в воспитании кошек и какие методы позволяют скорректировать поведение без стресса и потери доверия.

Читать полностью » Золотые рыбки живут до 20 лет при правильном уходе — эксперт 22.12.2025 в 19:28
Не кормить и не ухаживать: циничный трюк, который десятилетиями использовали продавцы

Миф о "неприхотливой" золотой рыбке появился не случайно. Рассказываем, как продавцы стимулировали спрос и почему при правильном уходе рыбка может жить десятилетиями.

Читать полностью » Джунгарские хомяки живут около четырех лет — ветеринар 22.12.2025 в 17:32
Завели милого джунгарика, но ночью началось такое: совет, который спасет ваш сон

Вся правда о джунгарских хомяках: характер, ночная активность, запах, слух и зрение, плюсы и минусы содержания и важные нюансы ухода.

Читать полностью » Самостоятельное назначение питомцам витаминов опасно — ветеринар Гольнева 22.12.2025 в 15:09
Витамины для шерсти и сердца: чем грозит переизбыток БАДов для питомцев

Ветеринар Татьяна Гольнева рассказала NewsInfo, почему опасно давать питомцам витамины без назначения специалиста.

Читать полностью » Кошка вынашивает котят от 58 до 72 дней — ветеринар 22.12.2025 в 13:10
Порода решает всё: почему сиамская кошка вынашивает дольше, а бурма — рекордно быстро

Как посчитать дату родов у кошки: сроки беременности, признаки приближения окота, влияние породы и количества котят, и когда уже пора звонить ветеринару.

Читать полностью » Зимой животные объединяются для снижения потерь тепла — The Conversation 22.12.2025 в 11:16
Рождество — не только для людей: зимой в дикой природе запускается странный сценарий выживания

Почему зимой даже одиночные животные объединяются, как группы помогают пережить морозы и что такие стратегии говорят об устойчивости дикой природы.

Читать полностью » Собаки с короткими лапами быстрее замерзают на снегу — ветеринары 22.12.2025 в 5:04
Не укутывайте собаку как капусту: секрет зимней экипировки, о котором молчат продавцы

Какие породы собак хуже переносят морозы и ветер: кто мёрзнет уже осенью, зачем нужна одежда и как защитить лапы и здоровье питомца зимой.

Читать полностью »

Новости
Общество
Мораторий на штрафы для застройщиков истекает в 2025 году – ИА PrimaMedia
ДФО
Ирина Яровая помогла камчатской женщине получить лечение за пределами региона
ДФО
Камчатка продолжит работу по улучшению механизма лицензирования алкоголя – Камчатка Сегодня
ДФО
С 2026 года в России ограничат количество банковских карт на человека – DIETA.RU
ДФО
Негашёная известь и хлористый кальций помогут снизить влажность в погребе – PrimaMedia
ЦФО
В Москве ожидается мягкая зимняя погода на выходных – Гидрометцентр
Общество
Пенсии за январь 2026 года будут выплачены досрочно без заявлений – Ярослав Нилов
Россия
Бывший посол Норвегии высоко оценил жизнь в Москве – ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet