Кошачий роддом из обычной коробки: секрет идеального убежища, где котята будут в полной безопасности

Беременная кошка задолго до родов начинает присматривать укромные места и "примерять" их под будущее гнездо. В этот момент хозяину важно не мешать, а помочь: создать безопасный уголок, где питомице будет спокойно. Правильно организованное пространство снижает стресс и делает появление котят более предсказуемым. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Где устроить "роддом" в квартире

Лучшее место для кошачьих родов — тихий и тёплый угол без постоянного движения людей. Прихожая и кухня подходят плохо: там шумно, часто хлопают двери и кто-то постоянно ходит рядом. Идеально, если выбранная зона защищена от сквозняков и не находится под прямыми солнечными лучами, чтобы коробка не перегревалась к середине дня.

Старайтесь держать подальше и источники резких звуков — например, холодильник, стиральную машину или детскую комнату. Испугавшись, кошка может перенести котят в другое место, которое ей покажется более безопасным, и тогда контролировать ситуацию станет сложнее.

Коробка вместо дорогой лежанки

Покупать специальную корзину необязательно: часто кошке привычнее самая обычная картонная коробка. Её удобно поставить в выбранный угол и легко заменить, если что-то испачкается. Для гигиены внутрь кладут одноразовую пелёнку или чистую мягкую ткань из натуральных материалов, а на дно — клеёнку, чтобы коробка не промокла.

Важно, чтобы "гнездо" было просторным: кошка должна вытягиваться в полный рост и свободно разворачиваться, не упираясь в стенки. При этом бортики нужны достаточно высокие, чтобы котята не расползались, а другие питомцы не тревожили маму. Но вход должен оставаться удобным — кошка должна легко забираться внутрь, а подросшие малыши не должны выпадать случайно.

Что лучше не класть внутрь

Махровые полотенца кажутся уютными, но на практике они не всегда удобны: за петельки может цепляться коготок, да и стирать такую подстилку сложнее. По тем же причинам не стоит использовать вату и марлю — мелкие волокна способны прилипать к лапкам и попадать в дыхательные пути котят.

Газеты тоже не подходят: типографская краска и запахи нежелательны рядом с новорождёнными, а гладкая бумага плохо впитывает и быстро становится грязной.

Как помочь кошке привыкнуть к месту

Поставьте коробку или лежанку заранее — примерно за пару недель до предполагаемой даты — и дайте кошке спокойно всё обнюхать и "обжить" новое место. Иногда питомица упрямится и уходит в любимый тайник за диваном или в шкаф, особенно если роды первые и она нервничает. В таком случае важно сохранять спокойствие, ограничить доступ в комнату посторонним и по возможности закрыть другие укромные варианты, чтобы кошка не меняла локацию в последний момент.

Если схватки начались, а кошка мечется, аккуратно перенесите её в подготовленное гнездо и побудьте рядом без суеты. Чаще всего достаточно тишины и ощущения безопасности: кошки ценят, когда их не тормошат, но при этом хозяин доступен, если потребуется помощь.