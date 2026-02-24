Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 9:45

Собачий корм в миске у кошки выглядит удобным решением — итог способен шокировать владельца

Многие представления о кошках кажутся безобидными, но на практике могут стоить животным здоровья и даже жизни. Популярная культура десятилетиями формировала образ независимого создания, которому "ничего не нужно". Однако реальность сложнее, а ошибки в уходе нередко приводят к серьёзным последствиям. Об этом пишет Монсе Касаолива.

Молоко, еда "со стола" и другие пищевые заблуждения

Один из самых устойчивых мифов — убеждение, что кошки обожают молоко и нуждаются в нём. Действительно, многие пьют его с удовольствием, но большинство взрослых животных плохо переносят лактозу. С возрастом у них снижается выработка лактазы — фермента, расщепляющего молочный сахар. В результате появляются диарея, рвота, боли в животе и обезвоживание.

Особенно опасно давать коровье молоко котятам в первые часы жизни. Без специализированной смеси это может закончиться тяжёлыми нарушениями пищеварения и гибелью. В условиях уличных колоний, где нет постоянного ветеринарного контроля, последствия нередко оказываются фатальными.

Не менее рискованно кормить кошек собачьим кормом или остатками человеческой пищи. Кошки — строгие хищники, их организм требует высоких концентраций белка и специфических веществ: таурина, аргинина, арахидоновой кислоты и готового витамина A. Дефицит этих компонентов может привести к кардиомиопатии, проблемам со зрением, поражениям печени и интоксикации аммиаком. Опасны и некоторые привычные продукты — лук, чеснок, шоколад, алкоголь, виноград и варёные кости.

Охотничий инстинкт и "самостоятельность"

Ещё одно заблуждение — представление о том, что охотничий инстинкт у кошек является нежелательной особенностью. На самом деле это базовая биологическая потребность. Даже домашние животные, не нуждающиеся в добыче пищи, сохраняют стремление выслеживать и "ловить" добычу.

"Общественные кошки могут сосуществовать с дикой природой в условиях, где есть управление, этический контроль и человеческая ответственность", — подчёркивает исследователь Паула Кальво.

В домашних условиях отсутствие стимуляции приводит к стрессу и поведенческим проблемам. Игры с удочками, перьями, подвижными игрушками и организация вертикального пространства помогают поддерживать физическое и психическое здоровье питомца.

Также ошибочно считать кошек полностью независимыми. В колониях они формируют устойчивые социальные связи, ухаживают друг за другом и отдыхают вместе. Домашним животным тоже важно внимание, общение и регулярная игра.

Территория, падения и безопасность

Фраза "они уйдут в другое место" часто звучит при застройке территорий, где живут кошачьи колонии. Однако уличные кошки привязаны к своей среде обитания и плохо адаптируются к резким изменениям. Разрушение привычной территории без продуманного плана приводит к стрессу, травмам и гибели животных. Комплексное и этичное управление колониями требует координации с теми, кто уже заботится о них.

Не менее распространён миф о том, что кошки всегда падают на лапы. Рефлекс выпрямления действительно помогает им переворачиваться в воздухе, но он не гарантирует отсутствие травм. При падении со средней высоты животное успевает повернуться, но не всегда может смягчить удар.

В ветеринарной практике это известно как "синдром парашютной кошки". Переломы, ушибы и внутренние кровотечения — частые последствия падений с балконов и окон. Поэтому защитные сетки остаются обязательной мерой безопасности, даже если питомец кажется осторожным.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

