Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 3:47

Кошка орёт по ночам? Причина может скрываться прямо у вас под носом

Зоолог: кошки чаще кричат ночью из-за скуки и нехватки активности

Понять, почему кошка начинает громко мяукать среди ночи, можно, если внимательно присмотреться к её поведению днём. Для питомцев это не просто каприз, а способ сообщить о своих потребностях — будь то скука, голод, боль или зов природы. Рассмотрим основные причины и способы вернуть себе спокойный сон, не навредив животному.

Почему кошка мяукает ночью

Кошки активны в сумерках и ночью. Это природный инстинкт охотника, ведь именно в тёмное время суток их предки добывали себе пищу. Когда кошка живёт дома и не может реализовать эти инстинкты, она начинает искать внимание хозяина.

Мяуканье становится сигналом: "Обрати на меня внимание!" или "Мне скучно!". В отличие от собак, кошки редко издают звуки без повода — за каждой "жалобой" стоит эмоция или физиологическая потребность.

1. Скука и нехватка активности

Если животное днём почти не играет, оно не расходует энергию и к ночи становится чрезмерно активным. Кошка начинает мяукать, бегать по квартире, сбрасывать предметы. Чтобы избежать этого, владельцу стоит позаботиться о дневных играх.

Лучше всего помогают интерактивные игрушки: мышки на верёвке, шарики с отверстиями для корма, когтеточки с подвесами. Они стимулируют инстинкт охоты и снижают уровень стресса.

Кроме того, полезно устанавливать игровые комплексы — например, стенд с полками и домиками. Тогда питомец сможет тратить энергию, даже если хозяин занят.

2. Голод

Кошки питаются часто и небольшими порциями. Если миска пуста к ночи, животное может разбудить вас с просьбой "пополнить запасы". Но вставать по первому мяу — ошибка. Так питомец усвоит, что ночные концерты приносят желаемое.

Правильнее кормить кошку за 30-40 минут до сна и оставлять немного сухого корма. Можно использовать автоматическую кормушку с таймером — она подаст еду в нужное время без вашего участия.

3. Период течки

Если кошка не стерилизована, громкое мяуканье может быть связано с брачным поведением. В это время животное испытывает сильное возбуждение и подаёт сигналы противоположному полу.

Коты тоже реагируют на запах и звуки течной самки — начинают метить территорию и громко кричать. Единственный способ справиться с этим без вреда — кастрация или стерилизация. Процедура не только решает проблему ночных криков, но и предотвращает болезни репродуктивной системы.

4. Боль и стресс

Если ночное мяуканье появилось внезапно и сопровождается изменениями в поведении, стоит насторожиться. Животное может испытывать боль — например, из-за проблем с зубами, желудком или суставами.

Признаки, на которые стоит обратить внимание:

  • кошка стала скрытной или, наоборот, навязчивой;
  • потеряла аппетит;
  • тяжело дышит или слабо двигается;
  • реагирует на прикосновения раздражённо.

В таких случаях необходим осмотр у ветеринара. Лучше не откладывать визит — многие заболевания у кошек протекают скрытно.

Советы шаг за шагом

  1. Убедитесь, что животное здорово: посетите ветеринара и сдайте базовые анализы.

  2. Установите режим кормления — вечером еда должна быть сытной, но не тяжёлой.

  3. Выделите 15-20 минут в день для активных игр с питомцем.

  4. Используйте умные гаджеты: автоматическую кормушку, фонтанчик для воды, игрушки с датчиком движения.

  5. Не реагируйте на ночные крики — через 2-3 дня кошка поймёт, что это не способ добиться желаемого.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Поддаваться на мяуканье и кормить кошку ночью.

  • Последствие: Питомец будет регулярно будить хозяина.

  • Альтернатива: Ввести вечерний приём пищи и использовать кормушку с таймером.

  • Ошибка: Не уделять кошке внимания днём.

  • Последствие: Скука, стресс и ночные "игры" по квартире.

  • Альтернатива: Активные игры, игрушки и игровые комплексы.

  • Ошибка: Игнорировать признаки болезни.

  • Последствие: Прогрессирование недуга и ухудшение состояния животного.

  • Альтернатива: Диагностика у ветеринара и корректировка питания или лечения.

А что если кошка просто "разговаривает"?

Некоторые породы, например сиамские или ориентальные, более "разговорчивы" по природе. Их мяуканье — часть темперамента. В этом случае важно различать нормальное общение и тревожные сигналы. Если кошка здорова, активна и ест с аппетитом, ночные звуки можно считать особенностью характера.

Плюсы и минусы ночной активности

Плюсы Минусы
Природная тренировка инстинктов Нарушение сна хозяина
Возможность выплеснуть энергию Стресс у животного при изоляции
Повышенная внимательность и реакция Риск травм и повреждения мебели

FAQ

Как отучить кошку мяукать ночью?
Нужно наладить распорядок: больше игр днём, корм перед сном, игнорирование ночных призывов.

Что делать, если кошка орёт из-за течки?
Лучший вариант — стерилизация. Если операция противопоказана, проконсультируйтесь с ветеринаром о временных гормональных препаратах.

Можно ли ругать кошку за ночное мяуканье?
Нет. Повышенный голос только усилит стресс. Лучше переключить внимание животного — предложить игрушку или новую когтеточку.

Мифы и правда

Миф 1: Мяуканье ночью — это мистика или знак.
Правда: Кошки не предупреждают о сверхъестественном — они сообщают о дискомфорте или потребности.

Миф 2: Если накормить кошку ночью, она перестанет кричать.
Правда: Она привыкнет требовать еду в любое время.

Миф 3: Только старые кошки мяукают ночью.
Правда: Это поведение встречается и у молодых животных при скуке или голоде.

Сон и психология

Кошки чувствуют эмоциональное состояние хозяина. Если человек раздражён или тревожен, питомец может копировать это состояние и проявлять беспокойство. Поэтому спокойная атмосфера в доме — ещё один шаг к тихим ночам.

Три интересных факта

  1. Кошки издают более 60 разных звуков, включая "ворчание" и "чириканье".

  2. У домашних питомцев частота мяуканья выше, чем у диких — это результат общения с людьми.

  3. Некоторые кошки способны "звать" хозяина по имени — имитируя интонацию речи.

Исторический контекст

Ещё в Древнем Египте кошки считались священными животными, охраняющими дом. Их ночное поведение связывали с защитой от злых духов. Современная наука объясняет это иначе — ночная активность заложена генетически и не имеет мистического подтекста.

