Почему кошка делает вид, что ей всё равно: за этим часто скрывается не забывчивость

Иногда кажется, что кошке достаточно пары дней, чтобы "переключиться" и жить так, будто вас не было. Из-за этой репутации многие уверены: мурлыки легко забывают хозяев и не слишком привязываются. Но ветеринары и исследования описывают другую картину — память кошек прочнее, чем принято думать, особенно если связь с человеком подкреплялась стабильным бытом. Об этом сообщает материал, обновлённый 15 января 2026 года.

Память кошки держится на привычках и чувствах

Способ запоминания у кошек тесно связан не столько с "романтической" привязанностью, сколько с повторяющимися сенсорными сигналами. Для них значимы знакомые запахи, звуки, маршруты по дому, места отдыха и ритуалы вроде кормления или игры в одно и то же время. Именно поэтому отсутствие на дни, недели и даже месяцы обычно не стирает воспоминания о человеке: кошка продолжает жить в системе ориентиров, где вы были частью привычного мира.

Такой подход помогает объяснить, почему животное может выглядеть спокойным во время разлуки, а при встрече внезапно проявить эмоции — просто "ключ" в виде голоса, запаха или действий запускает цепочку узнавания. При этом реакция зависит от характера: одни кошки демонстрируют чувства ярко, другие — гораздо сдержаннее.

Что говорят эксперт и исследователи

В интервью Newsweek британская ветеринарная медсестра Джейн Дэвидсон подчёркивает, что кошки устроены особенным образом: их память в чём-то напоминает собачью, но сильнее "привязана" к среде. По её словам, стабильность пространства и привычной рутины имеет для кошек ключевое значение.

"Кошки уникальны. Некоторые их способности памяти напоминают собаки, но с существенными отличиями", — объясняет ветеринарная медсестра Джейн Дэвидсон.

Она также отмечает, что кошки, по её опыту, не "забывают" бывших опекунов, просто их семейный опыт шире, чем мы часто думаем: это не только эмоции, но и то, насколько безопасной и предсказуемой была жизнь рядом с человеком.

"Её память основана не только на эмоциональной привязанности, но и на чувстве физической безопасности: месте для сна, еды и игр", — отмечает Дэвидсон.

Эту мысль поддерживают и научные данные: исследование Центра исследований автобиографической памяти при Университете Орхуса в Дании, опросив 375 владельцев собак и кошек, показало, что 80% респондентов считают, что их питомцы способны помнить конкретные события. Такие воспоминания могут "включаться" знакомыми стимулами — запахом или местом, что напоминает принципы человеческой памяти.

Как кошки чаще всего реагируют на разлуку

Разлука действительно может менять поведение, но это не равняется забывчивости. Чаще наблюдаются временные сдвиги в распорядке: кошка хуже ест, меньше играет или становится осторожнее. Нередко животное ищет вещи, которые пахнут человеком, или чаще находится в местах, где хозяин обычно проводил время.

У более чувствительных кошек реакции могут быть заметнее: повышенная вокализация, метки, усиленное царапанье, желание спрятаться или, наоборот, попытки добиться большего контакта. Иногда кошка много спит, а иногда выглядит беспокойной — это скорее способ справиться со стрессом изменения привычной "системы безопасности".