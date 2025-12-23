Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кошка с разноцветными котятами
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 1:35

Кошачьи роды без паники: секрет кроется в одной коробке, которую нужно подготовить заранее

Кошкам для родов нужны пеленки и антисептики — ветеринары

Ожидание котят — особый период, наполненный радостью и тревогой для владельцев кошки. Даже если беременность проходит спокойно, роды всегда требуют внимания и готовности. Простая аптечка под рукой помогает чувствовать себя увереннее в ответственный момент. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Почему важно подготовиться заранее

Большинство домашних кошек способны рожать самостоятельно и без осложнений. Тем не менее процесс появления котят не всегда развивается строго по сценарию, и иногда требуется минимальная помощь со стороны человека. Подготовленная аптечка не означает вмешательство в естественный процесс, а служит страховкой на случай непредвиденных ситуаций.

Важно помнить, что при любых тревожных признаках — затяжных родах, слабости кошки или проблемах с дыханием у котят — необходимо обращаться к ветеринару. Домашний набор нужен лишь для поддержки до консультации со специалистом.

Средства для соблюдения чистоты

Первое, о чём стоит позаботиться, — гигиена. Одноразовые медицинские перчатки понадобятся, если придётся брать котят в руки или помогать кошке. Оптимально иметь несколько пар, так как волнение и спешка нередко приводят к тому, что перчатки рвутся.

Рядом должны находиться стерильные ножницы и шелковая нить. В редких случаях они используются для перерезания пуповины, если кошка по каким-то причинам не сделала этого сама. Перед применением инструменты необходимо обработать антисептическим средством.

Антисептики и вспомогательные принадлежности

Для обработки пуповины и поддержания чистоты могут понадобиться перекись водорода, хлоргексидин, зеленка или стрептоцид. Использовать их следует аккуратно, строго по необходимости, не злоупотребляя обработками.

Отдельная емкость для использованных пелёнок и биологических отходов помогает поддерживать порядок в "роддоме" и не отвлекаться во время процесса. Чистота снижает риск инфекции и облегчает уход за кошкой.

Забота о новорождённых

После появления на свет котят нужно аккуратно обтереть и простимулировать их дыхание. Для этого лучше всего подходят чистые вафельные или тканевые полотенца, предварительно проглаженные. Бумажные салфетки для этих целей не подходят, так как они слишком жесткие.

Спринцовка-груша или детский аспиратор могут понадобиться для удаления слизи из дыхательных путей котят. Процедуру проводят осторожно, чтобы не травмировать малышей.

Тепло и контроль развития

Грелка или бутылка с теплой водой помогает поддерживать нужную температуру в гнезде, особенно если кошка ненадолго уходит. Новорожденные котята не способны самостоятельно удерживать тепло, и переохлаждение для них опасно.

Кухонные весы пригодятся для регулярного взвешивания котят. Контроль массы тела позволяет вовремя заметить проблемы с питанием и развитием, особенно если речь идет о породистом потомстве.

Питание в исключительных ситуациях

Заменитель кошачьего молока стоит рассматривать как запасной вариант. Иногда молоко у кошки появляется не сразу. Давать котятам коровье молоко нельзя, так как оно не соответствует их потребностям. Если возникают сомнения, необходимо проконсультироваться с ветеринаром и подобрать подходящую смесь.

Заранее собранная аптечка снижает уровень стресса и помогает владельцам чувствовать себя спокойнее. В большинстве случаев она так и остаётся нетронутой, но её наличие позволяет встретить роды кошки во всеоружии.

