Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кошка у лотка
Кошка у лотка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 2:16

Смешала два вида наполнителя — и кот сам бежит в лоток: простой секрет, о котором молчат в магазинах

Котёнок может отказаться от лотка из-за наполнителя — ветеринар

Котёнок в доме — это радость, но вместе с ней появляются и бытовые вопросы, которые нельзя откладывать. Один из первых — как организовать удобный и безопасный туалет, чтобы питомец сразу принял лоток. Ошибка с наполнителем способна надолго испортить отношения с кошачьим туалетом: котёнок просто начнёт делать свои дела рядом. Об этом сообщает Animals. moe-online.ru.

Почему кот может отказаться от наполнителя

Даже самый дорогой вариант не гарантирует успеха, если он не подходит конкретному животному. Кошки ориентируются на запах, текстуру, звук и ощущение под лапами, поэтому новый наполнитель иногда вызывает у питомца недоверие. Бывает, котёнок понюхает гранулы, покопается, а затем демонстративно садится рядом с лотком — и это не вредность, а сигнал, что ему некомфортно.

Чтобы не столкнуться с такой ситуацией снова, разумнее действовать методом проб: взять несколько вариантов небольшими упаковками, сравнить и выбрать тот, который устраивает и хозяина, и кота. Для человека важны нейтрализация запахов и удобная утилизация, а животному — естественные ощущения и отсутствие раздражающих факторов.

По какому принципу работают наполнители

По способу действия большинство наполнителей делятся на два типа: впитывающие и комкующиеся. Впитывающие удерживают влагу внутри гранул и хорошо "запирают" запахи благодаря составу — в них могут быть опилки, кукурузные волокна, сода, уголь, специальные глины, ионы серебра. Обычно достаточно слоя около 3 см, а обновлять содержимое нужно раз в пару дней. Такой вариант нередко выбирают, если в доме несколько кошек.

Комкующиеся наполнители чаще всего делают на основе глинистых минералов. При контакте с жидкостью они образуют плотный комок, который легко убрать совком, а оставшуюся массу просто подсыпают. Слой здесь нужен больше — примерно 8-10 см, а полную замену можно делать реже, совмещая с регулярной "генеральной уборкой" лотка пару раз в месяц.

Из чего делают наполнители и что важно учесть

Минеральные наполнители часто считают удобными для взрослых котов: они хорошо формируют комки и позволяют убирать туалет быстро. Но для котят такой вариант может быть рискованным, потому что малыши нередко пробуют гранулы на вкус. Минеральные составы также могут пылить, и их нельзя смывать в унитаз.

Силикагелевые наполнители делают из обработанного кремнезёма. Они впитывают много жидкости и расходуются экономно, поэтому менять их можно нечасто — иногда всего пару раз в месяц. Однако некоторым кошкам не нравятся шуршание и "потрескивание" кристаллов, а котятам такой наполнитель тоже не подходит из-за привычки тянуть всё в рот.

Древесные гранулы ценят за экологичность: многие варианты действительно можно утилизировать в канализацию, а кошки обычно относятся к ним спокойно. Если убирать фекалии вовремя, полную замену можно делать примерно раз в неделю. Минус — гранулы со временем распадаются на опилки и разносятся по квартире, поэтому без регулярной уборки не обойтись.

Глинистые наполнители хороши тем, что напоминают кошке землю, отлично удерживают влагу и запахи, бывают как комкующимися, так и впитывающими. Но их тоже нельзя смывать в канализацию. Растительные варианты — бумажные, кукурузные, соевые — производят из переработанной макулатуры и растительных остатков. Они быстро впитывают жидкость и становятся однородной массой, при этом считаются экологичными, но часто стоят дороже.

Чем опасен песок из двора и когда он допустим

Иногда кажется, что проще всего набрать песка на стройке, во дворе или даже в песочнице — так делали многие в прошлом. Но вместе с ним в дом легко принести яйца глистов, личинки блох и возбудителей инфекций. Такой "бесплатный" вариант может обернуться лечением, стрессом и проблемами с кожей у питомца.

Если выбора действительно нет — например, котёнка нашли на даче и купить наполнитель негде, — песок можно использовать временно, но только после обработки. Его нужно просеять, промыть и прокалить в духовке, чтобы уничтожить нежелательные бактерии и снизить риск паразитов. Это не идеальное решение, но оно поможет пережить экстренную ситуацию без вреда для кошки.

Качественный наполнитель — не мелочь, а важная часть ухода. Он влияет на привычки питомца, чистоту в доме и даже здоровье животного. Лучший подход — ориентироваться на комфорт кошки, а не только на цену и обещания производителя, и помнить, что запах в квартире чаще всего начинается именно с лотка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рыбы используют акустическую коммуникацию между особями одного вида — ученые вчера в 19:18
Рыбы общаются звуками, как в шумном городе: тайный язык океана оказался древнее динозавров

Новое исследование раскрывает неожиданные детали о том, как давно и насколько активно рыбы используют звуки для общения.

Читать полностью » Волнистые попугаи спят 10-14 часов в сутки — эксперты вчера в 13:19
Одна привычка хозяев лишает попугая 4 часов сна каждую ночь: вы тоже так делаете

Сколько спят волнистые попугаи, почему им нужен дневной отдых и как создать условия для спокойного сна без стресса и ночных криков.

Читать полностью » Экзотическая внешность стала ключевым фактором выбора кошек — Caminteresse вчера в 7:15
Тигр, леопард или лев — но в квартире: кошки с внешностью, от которой замирают гости

Кошки с внешностью тигра или леопарда всё чаще привлекают внимание. Какие породы выглядят как дикие и почему за эффектным обликом скрываются важные нюансы.

Читать полностью » Котенок охотится на игрушки из-за древнего инстинкта — ветеринар вчера в 1:13
Зачем кошка-мама приносит котятам живую добычу: суровый, но гениальный материнский расчет

Игры с мячиком и удочкой — не просто развлечение: так котята развивают охотничий инстинкт и учатся важным навыкам выживания.

Читать полностью » Собаки обнаруживают болезни хозяина по изменению запаха тела — учёные 29.12.2025 в 18:05
Собака внезапно меняет поведение — это не каприз, а сигнал, который опасно игнорировать

Собаки способны замечать изменения в организме человека задолго до появления симптомов. Как работает их обоняние и что именно они чувствуют.

Читать полностью » Полностью избавить собаку от стресса разлуки с хозяином невозможно — кинолог Карапетьянц 29.12.2025 в 16:40
Истерика после выхода хозяина за дверь: как помочь питомцу пережить разлуку

Кинолог Константин Карапетьянц рассказал NewsInfo, как помочь собаке пережить разлуку с хозяином.

Читать полностью » Собака может воспринимать бегство кошки как игру — кинологи 29.12.2025 в 12:14
Взяли в дом щенка и котёнка одновременно — теперь они делают это: жаль, что не попробовали раньше

Как подружить кошку и собаку: почему они "говорят" по-разному, какие условия помогают избежать конфликтов и как правильно организовать первое знакомство.

Читать полностью » Маскировка и мимикрия повышают выживаемость животных – caminteresse 29.12.2025 в 6:58
Животные обманывают смерть на глазах у хищников: приёмы выживания, которые выглядят как магия

Животные используют неожиданные и порой шокирующие способы защиты от хищников. От имитации смерти до химических атак — природа удивляет изобретательностью.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Колорадо обнаружили цепочку следов динозавра с необычной асимметрией — Earth
Дом
Метод пятиминуток помогает начать уборку без усталости — клинеры
Садоводство
Хрен даёт новые побеги из обломков корней спустя годы — садоводы
Красота и здоровье
Яркий и удобный образ поможет встретить Новый год активно — стилисты
Красота и здоровье
Психиатр Барзилай связал смартфон в 12 лет с повышенным риском ожирения
Происшествия
Рейс Москва—Калининград задержали почти на сутки из-за погоды — Осторожно, новости
Мир
Работу Трампа не одобряют 56% американцев — Economist и YouGov
ЦФО
2025 год стал самым тёплым в Москве за 246 лет — МГУ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet