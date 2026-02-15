Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 14:36

Кошка ритмично "топчет" подушку — хозяева трактуют это неправильно

Почти каждый владелец кошки хотя бы раз замечал, как питомец ритмично перебирает лапами одеяло, подушку или даже человека. Со стороны это выглядит трогательно и немного странно, но за таким поведением стоит не прихоть, а глубинные инстинкты. Учёные и специалисты по поведению животных давно объяснили, почему кошки "месят" мягкие поверхности и что именно они в этот момент чувствуют. Об этом сообщает издание iReceptar.

Что такое "месение" и как оно выглядит

Месение — это повторяющееся движение передними лапами, при котором кошка поочерёдно нажимает на мягкую поверхность. Чаще всего оно сопровождается мурлыканьем, расслабленной позой и полузакрытыми глазами. Кошка может при этом слегка выпускать когти, а иногда даже тихо покусывать ткань или руку хозяина, не проявляя агрессии.

Инстинкт, идущий из детства

Наиболее распространённое объяснение связано с ранним возрастом кошек. Когда котята кормятся молоком, они инстинктивно мнут живот матери, стимулируя приток молока. Этот рефлекс является врождённым и не исчезает с возрастом. Уже во взрослом состоянии кошка повторяет те же движения, ассоциируя их с чувством безопасности, тепла и покоя, которые она испытывала рядом с матерью.

Способ расслабления и снятия стресса

Для взрослой кошки месение — это своего рода успокаивающий ритуал. Он помогает снять напряжение, справиться с тревогой и почувствовать себя в безопасности. Именно поэтому кошки часто начинают мять одеяла перед сном или в моменты, когда им особенно комфортно рядом с хозяином.

Подготовка места для отдыха

Ещё одно объяснение уходит корнями в дикую природу. Предки домашних кошек перед сном утаптывали траву, листья или мягкую почву, создавая удобное и безопасное место для отдыха. Современные кошки сохраняют это поведение, даже если вместо травы перед ними плед или подушка.

Территориальное поведение

На подушечках лап у кошек расположены специальные железы, выделяющие феромоны. Во время месения кошка оставляет свой запах на поверхности, тем самым помечая её как "свою". Именно поэтому питомец может регулярно возвращаться к одному и тому же одеялу или любимому месту на диване.

Почему кошка иногда кусается и выпускает когти

Лёгкие укусы и выпущенные когти во время месения не означают агрессию. Это часть инстинктивного поведения, связанного с сильным возбуждением и удовольствием. Наказывать кошку за это нельзя. Чтобы избежать дискомфорта, можно подстригать когти или подкладывать плотную ткань между лапами питомца и кожей.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

