Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка учится давать лапу
Кошка учится давать лапу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 16:17

Кошка трётся носом о ваше лицо? Она собирает информацию о вас, и вот почему

Кошки используют медленное моргание для снижения напряжения и демонстрации дружелюбия

Когда кошка нежно тычется влажным носом в ваши губы или осторожно касается их языком, сердце тает. Мы, люди, склонны интерпретировать этот жест через призму собственных эмоций — как поцелуй, высшее проявление любви и нежности. Однако в мире кошачьих этот ритуал имеет гораздо более глубокий и многогранный смысл, уходящий корнями в их инстинкты и социальное поведение. Давайте расшифруем, какие послания на самом деле скрываются за этим трогательным жестом.

"Ты — мой": метка собственности

Самая распространенная и важная для кошки причина — это мечение вас своими феромонами. На мордочке кошки, в области губ, щек, подбородка и вибрисс, расположены специальные железы, выделяющие уникальный запаховый секрет.

Когда кошка трется о вас мордой, она оставляет на вас свои "визитные карточки". Таким образом она сообщает всем окружающим (и другим кошкам, и вам самим), что вы — ее собственность, часть ее семьи и безопасной территории. Ваше лицо, и особенно губы, как одна из самых открытых и пахнущих частей тела, являются идеальным местом для такого мечения. Это не поцелуй в человеческом понимании, а скорее аналог того, как мы ставим свое имя на книге, чтобы все знали, кому она принадлежит.

"Кто ты сегодня?": сбор информации

Нос кошки — это мощнейший аналитический инструмент. Обоняние для них играет ту же роль, что для нас — зрение и слух вместе взятые. Тыкаясь носом в ваши губы, кошка проводит тщательное "интервью".

Она считывает массу информации:

  • что вы ели: остатки запаха пищи могут быть очень интересны и даже возбуждать аппетит.

  • ваше эмоциональное состояние: гормоны стресса, радости или страха имеют свой запах, который кошка улавливает.

  • ваше здоровье: изменения в биохимии организма, связанные с болезнью, также могут отражаться на запахе дыхания и кожи.

  • контактировали ли вы с другими животными: кошка проверяет, нет ли на вас "посторонних" запахов.

Этот жест — проявление заботы и включенности в вашу жизнь, способ убедиться, что с членом ее стаи все в порядке.

"Я тебе доверяю": проявление социального груминга

В кошачьих колониях взаимное вылизывание (аллогруминг) — это не просто гигиена. Это важнейший социальный ритуал, укрепляющий связи внутри группы. Вылизывая сородича, кошка демонстрирует ему свое доверие, расположение и признание "своим".

Когда ваша питомица лижет вам руки, лицо или губы, она поступает точно так же, как поступила бы со своим котенком или близким сородичем. Она принимает вас в свой круг и проявляет заботу. Это действительно можно считать аналогом объятий или поцелуя, но с кошачьим акцентом.

Выученное поведение: ваша вина в "поцелуях"

Часто такое поведение является прямым следствием наших собственных действий. Если с раннего детства вы брали котенка на руки, подносили к лицу, целовали его в мордочку и ласково разговаривали, он запомнил, что такой близкий контакт связан с приятными эмоциями — вашим вниманием, теплом и спокойным голосом.

Повзрослев, кот использует этот жест как проверенный способ получить порцию ласки и подтверждение вашей любви. Он не столько "целует" вас, сколько предлагает вам совершить привычный для вас обоих ритуал, который ассоциируется у него с комфортом и безопасностью.

Плюсы и минусы ответной реакции хозяина

Плюсы Минусы
Положительное подкрепление: ласковая реакция укрепляет связь и доверие между вами и питомцем. Риск передачи инфекций: в слюне и на шерсти кошки могут находиться бактерии, неопасные для нее, но потенциально вредные для человека.
Удовлетворение социальных потребностей кошки: вы подтверждаете ее статус в "стае" и отвечаете на ее коммуникативные сигналы. Формирование навязчивой привычки: если всегда бурно реагировать на "поцелуй", кошка может начать делать это слишком часто, мешая вам спать или работать.
Получение позитивных эмоций: тактильный контакт с питомцем снижает уровень стресса и у хозяина. Возможность аллергической реакции: у некоторых людей может быть аллергия на кошачью слюну, которая проявляется при прямом контакте с кожей губ.

А что если…

Ваша кошка никогда не была особо ласковой, но внезапно начала активно тыкаться носом в губы, лизать вас и требовать постоянного внимания? Резкое изменение в поведении может быть тревожным сигналом. Таким образом животное может пытаться сообщить о стрессе, тревоге или даже о проблемах со здоровьем. Если "поцелуи" сопровождаются другими изменениями (вялостью, изменением аппетита, повышенной вокализацией), стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Советы шаг за шагом: как правильно общаться с кошкой на ее языке

  1. Уважайте ее инициативу. Позвольте кошке первой инициировать близкий контакт. Не наклоняйтесь к ней резко и не пытайтесь силой поцеловать ее, если она не в настроении.

  2. Ответьте на ее "поцелуй" на кошачьем языке. Самый правильный и понятный для кошки ответ — это медленное прищуривание или мягкое моргание. Этот жест в мире кошек означает доверие и расположение. Вы также можете нежно погладить ее по щеке или под подбородком — в тех местах, где расположены пахучие железы.

  3. Соблюдайте гигиену. После тесного контакта с питомцем, особенно если он лизал вам лицо, желательно умыться. Не позволяйте кошке облизывать ранки или царапины на вашей коже.

  4. Перенаправляйте излишнюю навязчивость. Если кошка слишком настойчиво требует "поцелуев" и мешает вам, не отталкивайте ее резко. Спокойно отстранитесь и предложите альтернативу — игрушку-дразнилку или лакомство, спрятанное в головоломке.

  5. Наслаждайтесь моментом. Если вас обоих устраивают такие нежные ритуалы, не анализируйте их слишком глубоко. Просто принимайте это как уникальную форму общения, которая делает вашу связь с питомцем особенной.

Три факта о кошачьем общении

  1. Медленное моргание, которое мы называем "кошачьим поцелуем", ученые именуют "социальной улыбкой". Исследования подтверждают, что этот жест целенаправленно используется кошками для снижения напряжения и демонстрации дружелюбия как к сородичам, так и к людям.

  2. Кошки трутся о людей и предметы не только мордой, но и боками и хвостом. На этих участках тела тоже есть пахучие железы, но наиболее концентрированно они расположены именно на голове.

  3. Обоняние кошки в 14 раз сильнее человеческого. Запах, который мы не ощущаем вообще, для нее может быть ярким и информативным сигналом.

FAQ

Как отучить кошку от слишком навязчивых "поцелуев", особенно ночью?
Не поощряйте нежелательное поведение вниманием. Если кошка будит вас, сохраняйте полное спокойствие и игнорируйте ее. Никаких разговоров, поглаживаний и тем более подъема с кровати. Днем обеспечьте ей достаточную активность, чтобы ночью она хотела спать.

Безопасно ли позволять кошке лизать себе лицо?
Для здорового взрослого человека с нормальным иммунитетом это относительно безопасно. Однако стоит избегать такого контакта, если у вас на лице есть свежие царапины или ранки, а также если вы склонны к аллергическим реакциям.

Что лучше: позволять кошке проявлять нежность или установить границы?
Золотая середина — лучшая политика. Разрешайте те формы контакта, которые комфортны вам обоим, но мягко пресекайте те, что вам неприятны (например, облизывание губ). Кошка поймет ваши предпочтения, если вы будете последовательны.

Исторический контекст

Поведение, которое мы интерпретируем как "поцелуй", является частью сложного невербального языка, сформированного тысячелетиями эволюции кошек как территориальных и социальных животных. Их предки, жившие в дикой природе, должны были эффективно маркировать свою территорию и поддерживать мирное сосуществование в группе. Ритуалы мечения феромонами и социального груминга стали ключом к выживанию.

В процессе одомашнивания кошки не утратили эти инстинкты, а brilliantly адаптировали их для общения с новым, двуногим членом своей "стаи" — человеком. Таким образом, тыкаясь носом в ваши губы, ваша кошка демонстрирует не просто любовь, а глубокое, инстинктивное принятие вас в свой самый близкий круг, используя для этого древний, как сам ее вид, язык запахов и прикосновений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Герпетологи зафиксировали увеличение продаж рептилий в российских зоомагазинах на 30% сегодня в 12:23
От змей до гекконов: как выбрать идеального питомца для ленивого хозяина

Мечтаете о питомце, который не требует ежедневного выгула? Узнайте, какие рептилии идеально подходят для жизни в квартире и не отнимут много времени на уход.

Читать полностью » Снижение аппетита у собак может быть естественной реакцией организма на жару сегодня в 12:20
Термометр зашкаливает, а пёс не ест: учёные объяснили природный механизм

Снижение аппетита у собаки летом — это норма или тревожный сигнал? Узнайте о физиологических причинах и случаях, когда стоит обратиться к ветеринару.

Читать полностью » Ветеринары: кошку можно оставить одну не более чем на 72 часа при наличии еды и воды сегодня в 11:17
Оставляете кошку одну? Вот как подготовить дом, чтобы не переживать

Можно ли оставить кошку одну на сутки и не волноваться? Рассказываем, как правильно подготовить дом и питомца, чтобы день без хозяина прошёл спокойно.

Читать полностью » Разведение кроликов требует влажности 55–70 % и тишины — рекомендации по уходу сегодня в 10:10
Две самки в одной клетке — и катастрофа неизбежна: как избежать бойни за гнездо

Как помочь крольчихе во время окрола, не навредив малышам, и почему чужой запах в гнезде может стоить жизни всему выводку.

Читать полностью » Ветеринары сообщили: мочекаменная болезнь выявляется у каждой третьей кошки старше пяти лет сегодня в 9:22
Кот перестал ходить в лоток — думала, капризничает, а оказалось: он был на грани жизни и смерти

Коты — мастера скрывать боль, но есть симптомы, которые нельзя пропустить. Как распознать мочекаменную болезнь и спасти питомца — объясняем пошагово.

Читать полностью » Ветеринар Сырма: ранняя диагностика помогает вылечить рак у кошек и собак сегодня в 8:29
Один пропущенный осмотр — и жизнь под угрозой: как владельцы теряют питомцев по своей вине

Рак у домашних животных перестал быть редкостью. Почему кошки и собаки стали чаще болеть, какие признаки нельзя игнорировать и как спасти питомца — рассказывает ветеринар.

Читать полностью » Учёные сравнили генетическое здоровье пород собак: гардхунд, хилер и бордер-колли признаны самыми устойчивыми сегодня в 7:20
Пять пород, которым не страшны болезни: список для тех, кто хочет здорового друга

Учёные выяснили, что самой здоровой породой оказалась вовсе не модная, а рабочая собака с фермы. Рассказываем, как ей это удалось и как выбрать питомца с крепким генетическим фундаментом.

Читать полностью » Ветеринары назвали породы собак, которые чаще мёрзнут осенью — левретка, чихуахуа и уиппет сегодня в 6:47
Осень приходит — а вместе с ней болезни: какие собаки мёрзнут первыми

Осенью некоторые породы собак особенно уязвимы к холоду и влаге. Узнайте, кому из питомцев нужны комбинезоны, тёплые лежанки и дополнительный уход.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Butterfly cut признана оптимальной стрижкой для создания объёма на тонких волосах
Дом
Специалисты предупредили: редкая чистка посудомоечной машины снижает эффективность и вызывает запах
Наука
AJCN: нежирная свинина превосходит жирное мясо и углеводы в восстановлении мышц
Садоводство
Растения можно сажать, пока температура выше +5 °C — агроном Лора Хансон
Наука
В провинции Денизли найдены гробницы, доказывающие реальность библейского города Колоссы
Еда
По ГОСТу: котлеты из говядины и свинины готовили с хлебом и двойной панировкой
Спорт и фитнес
Тренировка стойки на руках без опоры от The Patriots укрепляет плечи и развивает баланс
Авто и мото
Исследование Rambler&Co: пробки, парковка и страх аварий названы главными источниками стресса у водителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet