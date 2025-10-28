Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кот
Кот
© flickr.com by mhx is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 18:05

Кипр накрывает "хвостатая волна": миллион кошек против одного острова

На Кипре насчитывается более миллиона кошек — почти в 1,5 раза больше, чем людей

На Кипре, где солнце светит почти круглый год и туристы стекаются к лазурным берегам, есть еще одна, не менее заметная достопримечательность — кошки. Их здесь так много, что остров давно получил неофициальное название "Царство кошек". Но за этим очаровательным образом скрывается реальная проблема: по подсчетам властей, на каждого жителя приходится почти по одной бездомной кошке, а по словам зоозащитников — даже больше миллиона.

"Это хорошая программа, но ее необходимо расширить", — сказала комиссар по окружающей среде Антония Теодосиу.

Пока политики обсуждают, как остановить рост популяции, хвостатые жители продолжают множиться, заполняя улицы, парки и даже отели.

Миллион кошек на маленьком острове

Сегодня на Кипре кошки встречаются повсюду — у храмов, в ресторанах, на пляжах и вдоль туристических троп. Для отдыхающих это часть местного колорита, но для экологов — тревожный сигнал. Массовое размножение бездомных животных приводит к истощению природных ресурсов, нарушению экосистемы и распространению болезней среди самих кошек.

Программа стерилизации, запущенная правительством, охватывает лишь малую часть хвостатой армии. Ежегодно стерилизуется около двух тысяч животных — при бюджете в 100 тысяч евро. Этого явно недостаточно, чтобы переломить ситуацию.

Министр окружающей среды Мария Панайоту пообещала увеличить финансирование до 300 тысяч евро, что стало значительным шагом вперед. Однако эксперты предупреждают: деньги без чёткой стратегии проблему не решат.

"Должен быть план. Мы не можем просто продолжать стерилизацию без плана", — отметил председатель парламентского комитета по окружающей среде Хараламбос Теопемпту.

Почему кошек стало так много

Президент Ветеринарной ассоциации Деметрис Эпаминондас объясняет рост популяции сочетанием нескольких факторов: мягкий климат, обилие пищи, городская среда и человеческая доброта. Люди подкармливают животных, не осознавая, что тем самым поддерживают их численность.

К тому же кошки чрезвычайно плодовиты. Одна самка может приносить потомство несколько раз в год, а выживаемость котят на острове высока — здесь почти нет суровых зим и хищников.

"Люди будут более мотивированы кастрировать кошек, если мы облегчим им задачу", — сказал Эпаминондас.

Он уверен, что за четыре года популяцию можно взять под контроль, если создать единую систему и упростить процедуру стерилизации.

Советы шаг за шагом: как действовать гуманно

  1. Поддерживать приюты и волонтёров. Финансовая помощь и корм — ключ к снижению страданий бездомных животных.
  2. Не кормить бесконтрольно. Лучше передавать корм через официальные организации, чтобы не стимулировать размножение на улицах.
  3. Участвовать в программах стерилизации. Частные ветеринары на Кипре активно сотрудничают с волонтёрами, и процесс становится доступнее.
  4. Продвигать информирование. Школы и туристические центры могут рассказывать о проблеме и способах гуманного участия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подкармливать бездомных кошек на улицах.
    Последствие: рост численности и болезни среди животных.
    Альтернатива: сотрудничать с приютами и передавать корм волонтёрам.
  • Ошибка: отказываться от стерилизации домашних питомцев.
    Последствие: появление новых бездомных котят.
    Альтернатива: бесплатная кастрация в рамках муниципальных программ.
  • Ошибка: игнорировать проблему.
    Последствие: перенаселение кошек, вред экосистеме.
    Альтернатива: участие в общественных инициативах и распространение информации.

А что если кошек станет ещё больше?

Сценарий, в котором популяция продолжит расти, угрожает не только животным, но и самим людям. Кошки — хищники, и при избытке пищи они могут наносить вред местной фауне: птицам, ящерицам, мелким млекопитающим. На небольшом острове нарушение баланса природы происходит быстро, а восстановить его сложно.

Однако Кипр уже имеет шанс стать примером страны, которая нашла золотую середину между гуманностью и ответственностью

Плюсы и минусы массовой стерилизации

Плюсы

Минусы

Снижение страданий животных

Необходимы значительные ресурсы

Стабилизация популяции

Сложности с организацией на уровне муниципалитетов

Снижение заболеваемости

Медленный эффект — результат виден через годы

Улучшение имиджа страны в глазах туристов

Требует постоянного контроля и отчётности

FAQ: частые вопросы

Можно ли взять кошку с Кипра домой?
Да, но потребуется ветеринарный паспорт и вакцинация от бешенства. Многие приюты помогают с оформлением документов.

Кто финансирует стерилизацию?
Основной бюджет выделяет государство, распределяя средства между муниципалитетами, но большую часть работы выполняют частные клиники и волонтёры.

Как турист может помочь?
Пожертвовать корм или средства в зарегистрированные фонды, а также не подкармливать животных на улицах без контроля.

Мифы и правда о кошачьем рае

  • Миф: кошки на Кипре живут счастливо и свободно.
    Правда: большинство из них страдают от болезней и голода.
  • Миф: стерилизация — жестоко.
    Правда: это единственный гуманитарный способ стабилизировать популяцию.
  • Миф: проблема решится сама.
    Правда: без системных действий численность будет только расти

Исторический контекст: от древних храмов до монастырей

Кипр — одно из первых мест в мире, где кошки стали домашними. Двадцать лет назад археологи нашли на острове неолитическое поселение, где человек и кошка были похоронены рядом — это древнейшее свидетельство дружбы между видами.

Согласно легенде, Святая Елена в IV веке привезла на остров сотни кошек, чтобы те избавили Кипр от змей. С тех пор кошки стали частью местной культуры. В монастыре Святого Николая в Акротири до сих пор живут десятки пушистых обитателей, за которыми ухаживают монахи.

Кипр стоит перед выбором: либо позволить кошкам продолжать захватывать улицы, либо превратить проблему в пример ответственного сосуществования человека и природы. Для страны, где кошки стали символом уюта и тепла, решение очевидно — нужна любовь, но с умом.

