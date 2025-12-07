Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кошка ест
Кошка ест
© freepik.com is licensed under public domain
Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 21:26

Кошка пьёт, как после пустыни: сигнал, который нельзя игнорировать

Анализ крови помогает определить сбои в работе почек у кошек — ветеринары

Уход за кошкой — это не только забота о питании и комфорте, но и внимательное отношение к её здоровью. Особенно к такому уязвимому органу, как почки. Болезни почек у кошек встречаются очень часто, и хотя риск возрастает с возрастом, патологии могут развиться и у молодых животных. Коварство этих заболеваний в том, что они долгое время протекают без заметных признаков. Об этом сообщает издание Patas da Casa.

Почему важно проверять почки у кошки

Почки выполняют жизненно важные функции: фильтрацию крови, выведение токсинов и поддержание водно-солевого баланса. Даже незначительные сбои могут привести к накоплению вредных веществ и ухудшению общего состояния питомца. Вопреки распространённому мнению, болезни почек — не удел пожилых животных. На их развитие влияют самые разные факторы: генетическая предрасположенность, хроническое обезвоживание, несбалансированное питание и инфекции.

Ранняя диагностика играет решающую роль. Ветеринары отмечают, что регулярные обследования позволяют выявить нарушения на доклинической стадии, когда лечение наиболее эффективно. Владельцам стоит не дожидаться, пока появятся симптомы, а проводить ежегодные профилактические осмотры уже с пяти лет.

"Профилактические визиты к ветеринару помогают не только отслеживать здоровье почек, но и предотвращать множество других хронических заболеваний", — отмечают специалисты клиник мелких животных.

Какие анализы необходимы

Основой диагностики остаются лабораторные исследования. В первую очередь это общий анализ крови, позволяющий определить уровень эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, а также биохимические показатели — креатинин, мочевину, глюкозу, холестерин и триглицериды. Эти параметры помогают выявить ранние признаки почечной недостаточности.

Не менее важен анализ мочи. Он показывает концентрационную способность почек и помогает обнаружить воспаления или наличие кристаллов, которые часто становятся причиной закупорки мочевыводящих путей. При необходимости врач назначает исследование кала для исключения паразитов, а также УЗИ или рентген для оценки состояния внутренних органов.

"Тщательное обследование позволяет составить полную картину здоровья питомца и подобрать оптимальный план лечения", — говорится в пресс-релизах ведущих ветеринарных центров.

Основные признаки заболеваний почек у кошек

Главная трудность в диагностике — скрытый характер болезни. Пока почки справляются с нагрузкой, кошка выглядит здоровой. Лишь когда большая часть тканей уже повреждена, появляются тревожные симптомы. Среди них — усиленная жажда, частое мочеиспускание, потеря веса, тусклая шерсть, отсутствие аппетита и рвота.

Если хотя бы один из этих признаков стал заметен, визит к врачу откладывать нельзя. Болезнь может прогрессировать быстро, особенно если не скорректировать питание и питьевой режим.

Как проводят диагностику

В современной ветеринарии применяются высокоточные методы, которые позволяют выявить нарушения задолго до появления выраженных симптомов. Наиболее информативным считается анализ крови с определением креатинина, мочевины и СДМА (симметричного диметиларгинина) — маркера, способного показать проблему ещё на ранней стадии.

Дополнительно может назначаться ультразвуковое исследование, которое позволяет визуализировать структуру почек и определить их размеры. Анализ мочи уточняет степень концентрации, помогая врачу подтвердить диагноз.

Что делать, если диагноз подтверждён

Лечение заболеваний почек направлено не на полное излечение, а на контроль состояния и замедление прогрессирования. Основные меры включают:

  • специальную диету — корма с пониженным содержанием белка и фосфора;

  • контроль водного баланса — важно, чтобы кошка получала достаточно жидкости;

  • приём назначенных лекарств;

  • регулярные осмотры каждые 3-6 месяцев.

Такая терапия помогает улучшить самочувствие, продлить жизнь и сохранить качество жизни животного на высоком уровне.

Плюсы и минусы различных подходов к лечению

При почечных нарушениях существует несколько стратегий терапии, каждая со своими преимуществами и ограничениями.

Плюсы:

  • Диетический корм снижает нагрузку на почки и улучшает обмен веществ.
  • Повышенное потребление воды предотвращает обезвоживание и снижает концентрацию токсинов.
  • Медикаментозная поддержка помогает стабилизировать состояние.

Минусы:

  • Необходимость строгого соблюдения режима кормления.
  • Высокая стоимость специализированных кормов.
  • Требуется регулярный контроль и анализы.

Сравнение традиционной и современной диагностики

Раньше болезни почек выявляли в основном по внешним симптомам и повышенному уровню креатинина. Современные методы, включая СДМА и УЗИ, позволяют обнаружить патологии на стадии, когда орган ещё способен восстанавливаться. Разница между подходами очевидна: ранняя диагностика обеспечивает шанс на долгую и комфортную жизнь питомца, а традиционная — часто фиксирует болезнь, когда время упущено.

Советы по уходу за кошкой с почечными нарушениями

  1. Следите за питьевым режимом. Кошкам полезно предлагать влажные корма и чистую воду в нескольких мисках.

  2. Организуйте сбалансированное питание: только специализированные диеты, назначенные ветеринаром.

  3. Исключите самостоятельное применение лекарств — многие препараты токсичны для почек.

  4. Обеспечьте регулярный контроль анализов и посещения ветеринара.

  5. Поддерживайте физическую активность, но без перегрузок.

Такие простые шаги помогут улучшить состояние питомца и избежать осложнений.

Популярные вопросы о здоровье почек у кошек

1. Как часто нужно проверять почки у кошки?
Рекомендуется проходить обследование раз в год, а после 7 лет — каждые 6 месяцев.

2. Что делать, если кошка пьёт слишком много воды?
Это может быть признаком почечной недостаточности. Следует сдать анализы крови и мочи и обратиться к ветеринару.

3. Можно ли предотвратить болезни почек?
Да, при регулярных осмотрах, правильном питании и поддержании гидратации риск снижается.

