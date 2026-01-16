Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 10:55

Запреты не работают: кошка лезет на стол из-за одной причины — решение проще, чем кажется

Эксперты советуют убрать еду и крошки со стола для снижения интереса к поверхностям - PlanetaNews

Кошачьи прыжки на стол — одна из самых частых жалоб владельцев, и дело здесь не в вредности питомца. Для кошки стол — это высота, обзор и запахи, а иногда ещё и еда. Именно поэтому запреты и наказания почти не работают. В питомниках и у зоопсихологов давно используют другой подход — перенаправление поведения и положительное подкрепление. Об этом сообщает PlanetaNews.

Почему кошку так тянет на стол

С точки зрения животного стол выглядит идеально. Он находится выше пола, а значит, кажется безопасным. Это центр квартиры, где постоянно что-то происходит, появляются новые предметы и люди. Наконец, стол часто ассоциируется с едой и крошками, что делает его особенно привлекательным. Запретить кошке стремиться вверх невозможно, но можно предложить ей более подходящее место.

Рабочая альтернатива рядом со столом

В питомниках первым делом создают "законную" высоту, которая конкурирует со столом. Это не случайный предмет в углу, а действительно удобная и интересная точка. Чаще всего используют устойчивые высокие когтеточки с платформами, настенные полки, оконные гамаки или приподнятые лежанки. Важно размещать их рядом со столом или на привычном маршруте кошки — так выбор становится очевидным и лёгким.

Поощрение правильного выбора

Ключ метода — положительное подкрепление. Когда кошка сама выбирает альтернативное место, её сразу поощряют. Это может быть небольшое лакомство, спокойный голос, ласка или короткая игра. На первых этапах награды дают часто, затем постепенно сокращают. Так поведение закрепляется без стресса и давления.

Стол должен стать "скучным"

Параллельно стол лишают привлекательности. На нём не оставляют еду, крошки и грязную посуду даже на короткое время. Важно не кормить кошку со стола ни при каких обстоятельствах — даже редкое исключение разрушает всю систему. Если питомец сильно ориентирован на еду, помогают дробное кормление и игровые кормушки, где еду нужно "заработать".

Остановка и перенаправление вместо наказаний

Если кошка готовится к прыжку, вмешиваться лучше заранее. Используют короткий нейтральный сигнал без крика, а затем спокойно направляют животное к альтернативе. Как только кошка там оказывается, её поощряют. Одна и та же последовательность действий каждый раз даёт лучший результат, чем резкие реакции.

Чего делать не стоит

Вода, крики и громкие звуки вызывают стресс и учат кошку лишь избегать стола в присутствии человека. Это подрывает доверие и не решает проблему. Допустимы только мягкие временные меры — фольга, двусторонний скотч или предметы, временно занимающие поверхность, и то с осторожностью.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

