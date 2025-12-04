Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пожилая рыжая кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 7:24

Жаль, я не знала этого раньше: обычный признак, который сигналит о разрушении суставов у кота

Лишний вес повышает риск артрита у кошек — ветеринары

Кошачий артрит — это не "болезнь старости" в чистом виде: у части питомцев проблемы с суставами начинаются рано из-за генетики, строения тела или врождённых ортопедических особенностей. Внешне это может выглядеть как "ленится", "не хочет прыгать" или "стал осторожнее", хотя на самом деле кошке дискомфортно. Об этом сообщает moe-online.ru.

Породы кошек, у которых суставы чаще становятся "слабым местом"

Скоттиш-фолд

У скоттиш-фолдов риск суставных проблем напрямую связан с мутацией, которая формирует фирменные "сложенные" уши. Этот же ген влияет на хрящевую ткань в организме, поэтому у породы может развиваться болезненное поражение суставов с прогрессированием и снижением подвижности. В ветеринарных источниках это состояние описывают как наследственную остеохондродисплазию, из-за которой страдают хрящи и кости конечностей и со временем формируются дегенеративные изменения в суставах.

Мейн-кун

Крупные породы в целом чаще попадают в группу риска по ортопедическим проблемам: масса тела выше, нагрузки на тазобедренные суставы и позвоночник заметнее. У мейн-кунов отдельно обсуждают предрасположенность к дисплазии тазобедренного сустава, которая может приводить к боли, ограничению движений и вторичному артрозу/артриту.

Манчкин

У манчкинов укороченные лапы меняют биомеханику движений. Это не означает, что у каждого питомца обязательно появится артрит, но повышенная нагрузка на суставы и риск дегенеративных изменений обсуждаются чаще, чем у "стандартных" по длине конечностей кошек. При этом по породе действительно меньше накопленной статистики, чем по более массовым линиям.

"Зона риска" не только среди этих трёх

Девон-рекс, сиамская, абиссинская

У этих пород чаще упоминают склонность к вывиху коленной чашечки (люксации пателлы). Это ортопедическая проблема, которая может давать периодическую хромоту, "подскакивающую" походку, нежелание прыгать и со временем провоцировать суставную боль и артритические изменения.

Британская короткошёрстная, персидская (косвенный риск)

Здесь чаще "виновата" не столько наследственная ортопедия, сколько факторы образа жизни: склонность к набору веса, более спокойный темперамент, меньшая активность. Лишняя масса тела — лишняя нагрузка на суставы, и если кошка прыгает реже, то мышечный "корсет" поддерживает суставы хуже.

Причина не всегда в породе: что реально повышает риск артрита

Даже у беспородной кошки могут развиться болезни суставов, если совпадают факторы:

  1. Избыточный вес и низкая активность.

  2. Травмы (падения, неудачные прыжки, драки).

  3. Возрастные изменения (но они не "обязательны" и не единственные).

  4. Врожденные ортопедические особенности (например, та же люксация пателлы).

Сравнение: генетика vs вес и образ жизни — что "сильнее" влияет на суставы

  1. Генетика — ключевой фактор у скоттиш-фолдов (проблема связана с мутацией хряща) и у пород с предрасположенностью к ортопедическим патологиям (например, к люксации пателлы).

  2. Вес и нагрузка — критичнее для крупных и склонных к полноте кошек: суставы изнашиваются быстрее при лишних килограммах.

  3. Травмы — могут "запустить" хроническую проблему у любой породы, даже если наследственность хорошая.

Советы шаг за шагом: как заметить суставные проблемы раньше

  1. Следите за "мелочами": кошка меньше прыгает на подоконник, выбирает низкие маршруты, дольше собирается перед прыжком.

  2. Обратите внимание на позу сна: если кошка избегает привычных поз, это иногда связано с дискомфортом.

  3. Проверьте походку: короткие шаги задними лапами, "бережная" постановка лап, эпизодическая хромота — повод показать питомца врачу.

  4. Держите вес в норме: это самая практичная мера для любых пород.

  5. Если странности повторяются — снимите короткое видео походки/движений для ветеринара: при некоторых проблемах симптомы "приходят и уходят", и видео помогает на осмотре.

Популярные вопросы о болезнях суставов у кошек

Как выбрать корм, если есть риск артрита?

Обычно ориентируются на контроль массы тела и качество белка, чтобы поддерживать мышцы. Конкретный вариант лучше подбирать с ветеринаром, особенно если уже есть диагноз.

Что лучше: ограничивать движения или наоборот "разгуливать" кошку?

Чаще выигрывает умеренная, регулярная активность без экстремальных прыжков. При подозрении на люксацию пателлы или выраженную боль план нагрузки должен обсуждаться с врачом.

Сколько стоит диагностика суставов у кошки?

Цена зависит от клиники и объёма обследования (осмотр, рентген, иногда дополнительные тесты). Точный диапазон проще узнать в выбранной ветклинике.

