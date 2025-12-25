Кошки повышают голос с мужчинами: питомцы используют приём, который трудно игнорировать

Кошки могут быть куда разговорчивее, чем кажется, и делают это не случайно. Новое научное исследование показало, что пушистые питомцы меняют стиль общения в зависимости от того, кто за ними ухаживает. Особенно заметна разница в том, как часто кошки мяукают при встрече с мужчинами и женщинами. Об этом сообщает The New York Times.

Почему кошки говорят по-разному

Интерес к этой теме возник у Каана Кермана, преподавателя факультета психологии Билкентского университета в Турции, во время чтения курса по поведению животных. Он обратил внимание на то, что владельцы собак обычно уверенно трактуют сигналы своих питомцев, тогда как хозяева кошек часто сомневаются в значении их поведения. В этом смысле кошачья коммуникация до сих пор остаётся зоной догадок, несмотря на растущий интерес со стороны учёных, изучающих, как именно кошки используют голос для контакта с человеком, включая случаи, когда они усиливают мяуканье для привлечения внимания.

Одной из причин называют сам образ жизни кошек: они менее склонны к сотрудничеству и хуже переносят лабораторные условия. Именно поэтому исследователи всё чаще стараются наблюдать животных в домашней обстановке, где их поведение проявляется естественно и без стресса.

"Если вы хотите привести кошек в лабораторию — удачи", — отметил Каан Керман.

Как проходило наблюдение дома

Команда Кермана решила отказаться от классического эксперимента и попросила владельцев кошек записывать первые минуты после возвращения домой. Добровольцы носили незаметные камеры и старались вести себя так, как обычно. Такой подход позволил зафиксировать живые реакции животных без вмешательства со стороны исследователей.

Всего были проанализированы записи 31 человека. Учёные изучали первые 100 секунд видео и обращали внимание на первую кошку, подошедшую к хозяину, даже если в доме их было несколько. Учитывались возраст, пол, происхождение кошки и условия содержания, однако все эти параметры оказались второстепенными.

Что показали результаты

Единственным фактором, связанным с частотой вокализации, стал биологический пол опекуна. В среднем кошки мяукали 4,3 раза за 100 секунд при встрече с мужчинами и 1,8 раза — с женщинами. В подсчёт входили не только мяуканье, но и другие звуки — щебетание, писк, рычание и мурлыканье.

Исследователи предполагают, что кошки таким образом подстраиваются под стили общения людей. Ранее уже фиксировалось, что женщины чаще разговаривают с питомцами и лучше распознают тонкие голосовые сигналы, что укладывается в более широкую картину, где учёные выделяют десятки устойчивых моделей кошачьего поведения и приветствий, включая случаи, когда кошки по-разному встречают своих хозяев.

Дискуссия среди специалистов

Биолог-эволюционист из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Джонатан Лосос, автор книги "Кошачье мяу", назвал гипотезу правдоподобной, но требующей осторожности.

"Таким образом, авторы предполагают, что мы, мужчины, заблудились, что мы игнорируем кошек и что им нужно больше привлекать наше внимание. Это может быть правдой", — отметил он.

При этом Лосос указал на небольшой размер выборки и возможное влияние экспериментальных условий. Схожую позицию заняла специалист по поведению кошек из Университета Пердью Микель Дельгадо, подчеркнув, что в исследовании не учитывались такие факторы, как голод или длительность одиночества животного.

Культурный контекст и значение работы

Авторы признают, что культурные особенности могли повлиять на результаты, поскольку все участники жили в Турции. В этой стране мужчины в среднем реже используют устную коммуникацию в быту, что потенциально заставляет кошек быть более настойчивыми в попытке получить отклик.

"Одна из вещей, которые я действительно хотел бы сделать, — это повторить это исследование в других частях мира", — отметил Керман.

Учёный подчёркивает, что подобные работы важны для благополучия кошек, поскольку они склонны скрывать дискомфорт и проблемы со здоровьем. Чем лучше человек понимает сигналы питомца, тем выше шанс вовремя отреагировать и обеспечить ему комфортную жизнь.