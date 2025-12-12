Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Котенок у елки
Котенок у елки
© Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 18:06

Мишура манит кошек, как огонь мотыльков: праздник оборачивается бедой

Кошки получают непроходимость кишечника от мишуры — ветеринар Дмитриев

Праздничное убранство дома редко обходится без мерцающих гирлянд и блестящей мишуры. Но для домашних кошек такие украшения могут обернуться опасностью, вплоть до экстренной операции. Об этом рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев в комментарии изданию "EcoSever".

Когда блестящее становится угрозой

Во время новогодних праздников кошки особенно часто проявляют склонность к поеданию несъедобных предметов. Яркие дождики и ленточки, которыми украшают ёлки, воспринимаются животными как игрушки. Однако их проглатывание может привести к тяжёлым последствиям.

"Кошки страдают таким расстройством, как пикацизм, — поедание несъедобных предметов. С чем это связано, не ясно, скорее всего, с психическими особенностями животных. Люди украшают ёлки дождиками, гирляндами, и кошкам почему-то чрезвычайно нравится поедать эти длинные ленточки, после чего может возникнуть кишечная непроходимость, требующая хирургического вмешательства", — пояснил Дмитрий Дмитриев.

По словам специалиста, такие случаи в клиниках фиксируются ежегодно, особенно в праздничные недели, когда владельцы оставляют питомцев без присмотра у наряженных ёлок.

Сомнительные советы и реальные риски

Популярные в интернете способы защиты — оборачивание ёлки коробками, использование отпугивающих спреев или цитрусовых ароматов — не дают надёжного результата. Дмитриев отметил, что большинство таких мер создают дискомфорт для людей, но не останавливают животных.
"Праздник, Новый год, все собрались за столом, а от ёлки пахнет странно. Это не добавляет уюта", — заметил ветеринар.

По словам эксперта, полностью безопасных решений не существует. Кошки способны преодолеть любые барьеры, а попытки отвлечь их игрушками не всегда успешны.

Единственная гарантия — отказ от мишуры

Дмитриев подчеркнул, что исключить риск можно лишь отказавшись от опасных украшений.
"Однозначного совета, как избежать того, чтобы кошка не добралась до ёлки, дать не могу. Только не наряжать её", — добавил он.

Ветеринар также предупредил владельцев: если животное всё же проглотило мишуру, нельзя пытаться извлечь её самостоятельно.
"Тащить её руками нельзя — она металлизированная, фольгированная, может повредить кишечник. Лучше сразу обратиться к ветеринару, а не пытаться вытянуть что-то из кошки самостоятельно", — предупредил специалист.

Праздничное настроение не должно стоить питомцу здоровья. По словам Дмитриева, внимательность и отказ от блестящих украшений — единственные надёжные меры профилактики в сезон новогодних соблазнов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Песчанки и лисицы активно адаптируются к изменениям климата — Science Times сегодня в 5:37
Климат в огне: как потепление превращает мир в новый дом для самых неожиданных животных

Некоторые животные не только выживают в условиях глобального потепления, но и используют климатические перемены для расширения ареала и роста популяций.

Читать полностью » Собаки различают человеческие эмоции по запаху — зоологи сегодня в 3:25
Собаки читают нас лучше, чем психологи: эмоции выдают запах и взгляд

Некоторые породы собак умеют чувствовать человеческую доброту и распознавать искренние намерения. Как им это удаётся и чем они могут помочь людям?

Читать полностью » Реагенты на дорогах вредят лапам собак — кинологи сегодня в 1:13
Раньше неправильно грела собаку после улицы — оказалось, это опасно: теперь делаю так

Первый снег радует питомцев, но зима опасна: одежда, защита лап, сквозняки дома и признаки переохлаждения — как подготовить хвостика к холодам.

Читать полностью » Шимпанзе используют инструменты и передают знания — Science Times вчера в 23:21
Природа учит нас: если бы эти животные умели играть, то стали бы чемпионами по логике и тактике

Исследования показывают, что интеллект животных может быть даже более сложным, чем у людей. Узнайте, как когнитивные способности развиваются у разных видов.

Читать полностью » Отит назвали главной причиной ушной боли у собак — ветеринар Триндаде вчера в 21:25
Отит — тихий вор слуха: почему собаки страдают, а хозяева не замечают

Ветеринары рассказали, почему у собак часто болят уши, как распознать отит и какие меры помогут сохранить здоровье питомца. Советы ветеринара и практические рекомендации.

Читать полностью » Крысы способны к дружбе с человеком — зоологи вчера в 19:27
Домашняя крыса сделала то, чего никто не ожидал — теперь все хотят такую

Домашняя крыса умная и преданная: как она учится командам, привязывается к хозяину и что важно учесть в квартире, чтобы всем было комфортно.

Читать полностью » Физические наказания вызывают страх у кошек — ветеринары вчера в 15:45
Маленький хищник в вашей квартире: кто на самом деле управляет домом

Почему наказание не работает на кошках и какие методы действительно помогают воспитать питомца без страха и агрессии.

Читать полностью » Кошка мнёт лапками человека из-за детского инстинкта — учёные вчера в 13:02
Кошка делает это лапками на вас не просто так: главный секрет поведения, о котором молчат владельцы

Кошка мнёт вас лапками не случайно: "молочный шаг" связан с детскими инстинктами и доверием. Рассказываем, как понять и сделать это удобно.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
В биполярной АКБ электроды упакованы плотнее и лежат горизонтально — Колодочкин
Питомцы
Энтеросгель и смекта нужны каждому питомцу — ветеринар Татьяна Гольнева
Красота и здоровье
Контур губ маленькими кружками создаёт естественный эффект — Лиза Элдридж
Садоводство
Агрономы описали роль умеренного полива в реанимации пересушенных растений
Красота и здоровье
Потеря общения между супругами стала первым признаком кризиса — психолог Леонова
Наука
Марсоход Perseverance нашёл каолинит на Марсе — Броз
Спорт и фитнес
Выход из зоны комфорта можно натренировать как мышцу — Марин Леле тренер
Красота и здоровье
В детской поликлинике Петрозаводска закончилась вакцина для малышей — врачи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet