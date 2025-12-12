Мишура манит кошек, как огонь мотыльков: праздник оборачивается бедой

Праздничное убранство дома редко обходится без мерцающих гирлянд и блестящей мишуры. Но для домашних кошек такие украшения могут обернуться опасностью, вплоть до экстренной операции. Об этом рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев в комментарии изданию "EcoSever".

Когда блестящее становится угрозой

Во время новогодних праздников кошки особенно часто проявляют склонность к поеданию несъедобных предметов. Яркие дождики и ленточки, которыми украшают ёлки, воспринимаются животными как игрушки. Однако их проглатывание может привести к тяжёлым последствиям.

"Кошки страдают таким расстройством, как пикацизм, — поедание несъедобных предметов. С чем это связано, не ясно, скорее всего, с психическими особенностями животных. Люди украшают ёлки дождиками, гирляндами, и кошкам почему-то чрезвычайно нравится поедать эти длинные ленточки, после чего может возникнуть кишечная непроходимость, требующая хирургического вмешательства", — пояснил Дмитрий Дмитриев.

По словам специалиста, такие случаи в клиниках фиксируются ежегодно, особенно в праздничные недели, когда владельцы оставляют питомцев без присмотра у наряженных ёлок.

Сомнительные советы и реальные риски

Популярные в интернете способы защиты — оборачивание ёлки коробками, использование отпугивающих спреев или цитрусовых ароматов — не дают надёжного результата. Дмитриев отметил, что большинство таких мер создают дискомфорт для людей, но не останавливают животных.

"Праздник, Новый год, все собрались за столом, а от ёлки пахнет странно. Это не добавляет уюта", — заметил ветеринар.

По словам эксперта, полностью безопасных решений не существует. Кошки способны преодолеть любые барьеры, а попытки отвлечь их игрушками не всегда успешны.

Единственная гарантия — отказ от мишуры

Дмитриев подчеркнул, что исключить риск можно лишь отказавшись от опасных украшений.

"Однозначного совета, как избежать того, чтобы кошка не добралась до ёлки, дать не могу. Только не наряжать её", — добавил он.

Ветеринар также предупредил владельцев: если животное всё же проглотило мишуру, нельзя пытаться извлечь её самостоятельно.

"Тащить её руками нельзя — она металлизированная, фольгированная, может повредить кишечник. Лучше сразу обратиться к ветеринару, а не пытаться вытянуть что-то из кошки самостоятельно", — предупредил специалист.

Праздничное настроение не должно стоить питомцу здоровья. По словам Дмитриева, внимательность и отказ от блестящих украшений — единственные надёжные меры профилактики в сезон новогодних соблазнов.