Кошки едят корм
Кошки едят корм
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 19:19

Кошка закапывает еду? Вот 6 причин, которые скрываются за этим странным поведением

Инстинкты заставляют кошек прятать еду, поэтому они копают у миски

Кошки — существа загадочные, независимые и забавные. Но иногда их поведение ставит нас в тупик. Один из таких вопросов: почему кошка прячет еду? Она может лапой закрывать миску с едой, перетаскивать кусочки в укромное место, закапывать их под одеялом или ковриком. В чем же причина такого поведения?

1. Инстинкты предков

Хотя кошки живут в наших домах и окружены заботой, они не забыли свои инстинкты. Их предки — дикие кошки, такие как львы, леопарды и тигры — охотились за едой и должны были защищать ее от других животных. Инстинкт выживания, заложенный генетически, может проявляться и у домашней кошки.

2. Стресс и конкуренция

Если кошка долго жила на улице или в доме есть другие кошки, она может испытывать стресс из-за конкуренции за еду. Уличные кошки часто сталкиваются с опасностями, включая других животных, пытающихся украсть их добычу. В доме кошка может быть застенчивой и бояться, что ей не достанется достаточно еды. В таких случаях она может прятать еду, чтобы обеспечить себе запас.

3. Забота о будущем

Кошка, недавно взятая из приюта или с улицы, может не быть уверена в регулярности кормления. Инстинкт самосохранения подсказывает ей запасать еду на случай голода. Со временем, адаптируясь к новым условиям и убеждаясь, что еда всегда есть в наличии, кошка перестанет прятать ее так часто.

4. Поддержание чистоты

Иногда кошка перемещает еду из миски, чтобы поддерживать чистоту в своем пространстве. Это похоже на то, как мы убираем кухню после еды. Кошки — очень чистоплотные животные, и они стремятся к порядку во всех аспектах своей жизни.

5. Защита потомства

Этот инстинкт также берет начало в дикой природе. Кошка-мать, заботясь о своих котятах, может прятать еду, чтобы защитить ее от хищников, привлеченных запахом пищи. Подземные укрытия, защищенные от посторонних глаз — отличное место для хранения пищи.

6. Некачественная еда

Кошка может прятать корм, который ей не нравится. Даже если кошки всеядны и иногда едят насекомых и грызунов, они не будут есть просроченную или испорченную пищу. Если корм не свежий или поврежден, кошка может попытаться избавиться от него, замаскировав или спрятав.

Что делать, если кошка прячет еду

  1. Постарайтесь свести к минимуму факторы, вызывающие такое поведение. Вот несколько простых советов:
  2. Разделите кормление. Если у вас несколько кошек, убедитесь, что каждая ест в уединении и без страха, что у нее отнимут еду.
  3. Не оставляйте еду в миске. Когда кошка поела, убирайте остатки корма, чтобы она не играла с ними и не прятала их.
  4. Используйте автоматическую кормушку. Она позволяет кошке есть небольшими порциями и лучше контролировать количество потребляемой пищи.
  5. Обеспечьте кошке достаточно игр. Разнообразьте досуг питомца, чтобы он не искал развлечения в еде.

Хотя инстинкты и генетика играют важную роль в поведении кошек, мы можем помочь им адаптироваться к домашней жизни, обеспечивая комфорт, безопасность и достаточное количество развлечений.

