Перестала выводить кота на прогулки, и вот что произошло с его поведением через месяц

Многие владельцы мечтают устроить коту "настоящую прогулку", как у собак: на поводке, по газону, с новым воздухом и впечатлениями. Кажется, что так питомец станет счастливее и бодрее. Но кошачья психология устроена иначе: улица далеко не всегда приносит мурлыке радость, а иногда становится источником серьёзных рисков. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Нужны ли кошке прогулки вообще

Кошки — не те животные, которым жизненно важно каждый день выходить из дома. По природе они одиночные хищники и ценят прежде всего контроль над своей территорией. Им важно, чтобы рядом была еда, вода, укрытие и предсказуемая обстановка. Для этого вполне хватает даже небольшой квартиры, если в ней есть спокойные места для отдыха и возможность двигаться.

Часто люди разрешают коту самовыгул, особенно в частных домах или на первых этажах. Но такая свобода опасна: животное может попасть под машину, столкнуться с агрессивной собакой или недоброжелателем. Отдельная угроза — паразиты и инфекции, которые можно подхватить даже при регулярных прививках и обработках. А иногда владельцы даже не подозревают, что рядом могут появляться люди, раскладывающие отравленную еду для животных.

Почему домашняя кошка на улице чаще испытывает стресс

Для питомца, который привык к дивану, миске и знакомым запахам, улица — это резкая смена мира. Громкие звуки, незнакомые ароматы, другие животные, движения транспорта — всё это воспринимается как потенциальная опасность. Кошка выходит за пределы привычной территории, где она чувствовала себя хозяйкой, и оказывается в чужом пространстве, где нужно постоянно быть настороже.

Из-за сильного волнения организм может реагировать снижением устойчивости к болезням. Когда животное находится в стрессовом состоянии, оно легче "цепляет" инфекции, потому что защитные силы работают хуже.

Шлейка — это действительно безопасность?

Ошейник с поводком кошкам не подходит из-за особенностей строения тела — слишком высокий риск травм. Шлейка считается более корректным вариантом: она фиксируется через грудь и спину, распределяет нагрузку и выглядит надёжнее. Но гарантией безопасности её назвать трудно.

Даже в шлейке кошка может вырваться, если сильно испугается. Известны случаи, когда питомцы выворачивались из ремней и убегали, а затем терялись или попадали под машину. Кроме того, шлейка не защитит от нападения собаки — и тогда хозяину придётся действовать быстро, а кот в панике может рвануть на дерево или резко дёрнуться в сторону дороги.

Есть и менее очевидные угрозы: на земле могут быть опасные вещества, мусор, отрава. Достаточно, чтобы питомец понюхал или лизнул что-то подозрительное. На прогулке уследить за каждым движением кошки сложно, особенно если она активна и нервничает.

Ещё один минус — гигиена после улицы

Даже в сухую погоду у кота пачкаются лапы и шерсть. После прогулки придётся вытирать или мыть питомца. А большинство кошек не в восторге от водных процедур, поэтому "постпрогулочная чистка" становится дополнительным стрессом.

Когда кошка просится на улицу — что это может значить

Если кот настойчиво мяукает у двери, это не всегда про любовь к свежему воздуху. Часто так проявляются инстинкты: желание расширить территорию или реакция на запахи других животных. У нестерилизованных кошек и котов такая тяга обычно сильнее — и прогулки могут привести к нежелательным последствиям, включая появление потомства, которое затем придётся пристраивать. Поэтому кастрация и стерилизация — важный шаг, если вы хотите снизить тревожность и стремление к побегам.

Иногда питомца раздражают чужие метки у порога: если соседи выпускают животных в подъезд или рядом появляются бездомные кошки, ваш кот чувствует запах и воспринимает это как вторжение. В такой ситуации стоит устранить источник стресса — поговорить с соседями или решить проблему с животными, которые постоянно ходят у входа.

Чем заменить прогулки: безопасные альтернативы

Если хочется разнообразить жизнь кота, это можно сделать дома без риска для здоровья. Помогают игры и "охотничьи" занятия: удочки, лазер, мячики, интерактивные кормушки. Полезны и вертикальные пространства — когтеточки и комплексы, по которым можно взбираться и наблюдать за всем сверху.

Отличный вариант — организовать "пост наблюдения" у окна, но только с надёжной сеткой-антикошкой. Для атмосферы можно поставить горшки с безопасной травой для животных: она добавит зелени, даст новые ощущения и станет приятным лакомством.

Прогулка на шлейке может подойти отдельным, спокойным и хорошо приученным кошкам, но чаще она не обязательна и не так безопасна, как кажется. Гораздо важнее создать питомцу интересную, насыщенную и защищённую среду дома — тогда желание "рваться на улицу" обычно заметно уменьшается.