Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 9:55

Мурлыканье рядом с вами звучит особенно тихо — в этом скрыт важный сигнал

Кошки редко выражают эмоции так же открыто, как собаки, и из-за этого их легко неправильно понять. Однако внимательный хозяин может заметить тонкие сигналы, которые говорят о хорошем настроении питомца. Поведение, жесты и даже форма хвоста помогают расшифровать кошачьи чувства. Об этом сообщает издание Parade Pets со ссылкой на ветеринаров.

Язык доверия и безопасности

Один из самых трогательных признаков кошачьего счастья — медленное моргание. Этот жест иногда называют "кошачьим поцелуем": животное смотрит на человека и неспешно прикрывает глаза. В мире животных закрытые глаза означают уязвимость, а значит — полное доверие.

"Кошек могут легко неправильно понять владельцами, потому что они не проявляют эмоции так, как собаки", — говорит Эйми Уорнер, ветеринар и резидент Waggel.

Если кошка медленно моргает, она чувствует себя в безопасности рядом с вами. Ответить можно тем же жестом — это укрепляет связь.

Ещё один показатель хорошего настроения — игривость. Когда питомец активно гоняется за игрушкой или "охотится" на перьевую палочку, это говорит о достаточном уровне энергии и ощущении защищённости. Игра — признак того, что кошке комфортно в окружающей среде.

Поведение из детства и забота о себе

Иногда кошка начинает ритмично перебирать лапами, словно "массируя" хозяина. Такое поведение называют "замешиванием", и оно уходит корнями в детство, когда котята стимулировали молоко у матери.

"Как вы можете себе представить, кормление приносит котёнку чувство удовлетворения, удовлетворения и безопасности, — говорит Чирл Бонк, ветеринар Embrace Pet Insurance. — Так что, когда взрослая кошка так делает, сидя у тебя на коленях, она передаёт те же чувства".

Регулярный уход за шерстью также свидетельствует о хорошем самочувствии. Груминг — это не только гигиена, но и способ самоуспокоения: он способствует выделению эндорфинов. Кошка, спокойно вылизывающая лапы или мордочку в центре комнаты, не ощущает угрозы. Напротив, резкое снижение интереса к уходу за собой может быть поводом насторожиться.

Хвост и мурлыканье как индикаторы радости

Форма хвоста — ещё один важный элемент кошачьего языка тела. Когда питомец подходит к человеку с хвостом, изогнутым в виде вопросительного знака, это сигнал открытости и доброжелательности.

"Когда кот подходит к тебе с хвостом с вопросительным знаком, он даёт понять, что готов к общению", — говорит Бонк.

Наконец, мурлыканье остаётся классическим признаком удовлетворения. Этот звук сопровождает кошек с раннего возраста и ассоциируется с ощущением покоя.

"Мурлыканье способствует расслаблению и спокойствию, поэтому кошки часто используют его, когда чувствуют себя комфортно. Это показывает людям, с которыми они живут, что они доверяют им, чувствуют себя в безопасности и счастливых с ними рядом", — отмечает Бонк.

Каждая кошка индивидуальна, и не все признаки проявляются одинаково. Однако медленные моргания, игривость, "массаж" лапами, аккуратный внешний вид, характерная форма хвоста и мурлыканье чаще всего говорят о том, что питомец чувствует себя частью семьи. Наблюдательность и внимание к деталям помогают хозяевам лучше понимать своих пушистых компаньонов и укреплять эмоциональную связь с ними.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
