Кошка мяукает
Кошка мяукает
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 2:49

Колтуны — это не просто комочки шерсти: что будет, если их вовремя не убрать, пугает всех владельцев

Стрижка нарушает терморегуляцию у кошек — грумер

Фотографии котов с "львиной" гривой или яркой окраской выглядят эффектно, и многим хочется повторить это со своим питомцем. Но кошачья шерсть — не просто украшение: она защищает кожу и помогает организму справляться с жарой и холодом. Поэтому стрижка у кошек — скорее редкая необходимость, чем бьюти-процедура ради моды. Об этом сообщает издание Moe-Online.

Почему кошек обычно не стригут

У кошек шерсть устроена сложнее, чем кажется: верхний слой защищает от внешних воздействий, а подшёрсток участвует в терморегуляции. Когда подшёрсток сбривают, привычный "климат-контроль" нарушается: в прохладу животному легче переохладиться, а в жару оно не всегда чувствует себя лучше. Попытка "спасти от духоты" стрижкой часто даёт обратный эффект, потому что шерсть работает как естественный барьер и от перегрева тоже.

Есть и поведенческий момент. Для многих кошек сама процедура становится сильным стрессом: незнакомые звуки, фиксация, запахи салона и контакт с чужим человеком могут восприниматься как угроза. На фоне волнения питомец иногда становится раздражительным, прячется, хуже ест и дольше привыкает к обычному режиму.

Что может пойти не так после стрижки

Даже если стрижка прошла аккуратно, последствия иногда проявляются позже. Кожа под шерстью у кошек чувствительная, и после бритья она может реагировать раздражением, сухостью или повышенной восприимчивостью к перепадам температуры. Кроме того, частые стрижки способны ухудшать качество шерсти: она становится тоньше и выглядит менее "живой".

Отдельная история — колтуны. Парадоксально, но после регулярных стрижек они могут образовываться чаще: структура шерсти меняется, а новая "отрастающая" длина быстрее сбивается, особенно если уход дома нерегулярный. Поэтому решение "стричь постоянно, чтобы не было проблем" обычно не работает.

Когда стрижка действительно нужна

В материале вместе с грумером зоосалона OSKAR Кариной Кулагиной разбирается простая мысль: кошек стригут не для красоты, а по показаниям. Главное и самое частое — колтуны. Плотные свалявшиеся участки тянут кожу, могут мешать кровотоку и вызывать зуд, а иногда приводят к воспалениям из-за постоянного раздражения.

Вторая причина — дерматологические проблемы. Иногда ветеринарное лечение требует частично убрать шерсть, чтобы обработать кожу и нанести препараты. В таких случаях бритьё становится не "услугой", а частью ухода за здоровьем.

Почему колтуны опаснее, чем кажется

Колтун — это не просто "комочек шерсти". Он стягивает кожу, нарушает нормальное движение, может натирать при ходьбе и делать прикосновения неприятными. Кошка начинает вылизываться активнее, царапаться, нервничать, а проблема только усугубляется. Если колтуны большие или их много, безопаснее решать вопрос у специалиста, а не пытаться выстричь ножницами дома.

Окрашивание: можно, но осторожно

Если хочется перемен, более мягкий вариант — окрашивание шерсти у грумера. Важно, что для животных используют специальные составы: краски для людей могут раздражать кожу, а некоторые компоненты способны быть слишком агрессивными для питомца. Поэтому экспериментировать в домашних условиях не стоит, даже если кажется, что "чуть-чуть и аккуратно".

Также важно помнить про зоны, которые ветеринары не рекомендуют окрашивать: голову (включая мордочку), живот и пах. Это места с более чувствительной кожей, где риск раздражения выше, а дискомфорт для кошки — сильнее.

Сравнение стрижки и альтернатив ухода

Иногда желание постричь кошку связано не с модой, а с реальными бытовыми трудностями: шерсть на одежде, линька, жарко летом, сложный уход. Здесь полезно сравнить подходы. Стрижка даёт быстрый "видимый эффект", но не решает причину и может добавить стресса. Регулярное вычёсывание работает медленнее, зато поддерживает шерсть в норме и снижает количество колтунов. А при проблемах с кожей логичнее сначала выяснить причину у ветеринара, а уже потом подключать грумера, если требуется обработка или частичное бритьё.

Популярные вопросы о стрижке кошек

Можно ли стричь кошку "чтобы не было жарко" летом?

Обычно нет: шерсть участвует в терморегуляции, и бритьё может сделать животному менее комфортно.

Что лучше при колтунах: вычёсывание или стрижка?

Если колтун небольшой, его иногда удаётся аккуратно разобрать и вычесать. Если он плотный и стягивает кожу, чаще выбирают безопасное удаление у грумера.

Можно ли красить кошку дома краской для людей?

Не стоит: такие составы могут раздражать кожу и быть слишком агрессивными для питомца, поэтому лучше делать окрашивание у специалиста и средствами для животных.

