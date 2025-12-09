Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 21:24

Когда кошка перестаёт чистить себя, дом наполняется тревогой — это знак, который нельзя пропустить

Кошки регулируют температуру тела с помощью вылизывания — Patas da Casa

Кошки издавна считаются воплощением чистоплотности. Эти животные ежедневно проводят часы, вылизывая шерсть и приводя себя в порядок. Для них это не просто привычка — это врождённый инстинкт, направленный на сохранение здоровья, нормальную температуру тела и устранение запахов, которые могли бы привлечь хищников.
Об этом сообщает Patas da Casa.

Почему кошка перестаёт ухаживать за собой

Любое изменение привычек питомца, особенно связанных с гигиеной, должно насторожить владельца. Если кошка перестала вылизываться, это может указывать на физический дискомфорт, болезни или стресс. Обычно кошки поддерживают шерсть в идеальном состоянии, и прекращение вылизывания — тревожный сигнал.

Ветеринар Татьяна Де Вита подчёркивает, что регулярное вылизывание помогает не только удалять отмершие волосы, но и равномерно распределять кожный жир, который защищает шерсть и кожу. Когда кошка перестаёт это делать, нарушается естественный баланс, появляются грязь, спутанность шерсти и кожные проблемы.

"Для кошек вылизывание — это не просто способ поддерживать чистоту, а важный элемент их физического и эмоционального благополучия", — отмечает ветеринар Татьяна Де Вита.

Среди основных причин, по которым животное может прекратить уход за собой, специалисты выделяют несколько:

  1. Боль и физический дискомфорт. Болезни суставов, артрит, травмы или воспаления делают движения болезненными.

  2. Проблемы с зубами и ротовой полостью. Боль при жевании мешает вылизыванию.

  3. Стресс и депрессия. Резкие изменения в доме, появление других животных или длительное отсутствие хозяина могут вызвать апатию. Подробнее о поведенческих особенностях кошек можно прочитать в материале о кошачьих сигналах и стрессах.

  4. Ожирение. Лишний вес ограничивает подвижность и делает невозможным уход за некоторыми участками тела.

  5. Возраст. Пожилые кошки часто теряют гибкость, страдают когнитивными нарушениями и перестают следить за собой.

К чему приводит отказ от ухода за шерстью

Когда кошка перестаёт вылизываться, это сразу отражается на её здоровье. Шерсть становится жирной и тусклой, могут появляться колтуны, неприятный запах и воспаления. Нарушение естественной гигиены приводит к зуду, раздражению кожи, а в некоторых случаях — к развитию бактериальных инфекций.

"Пренебрежение собственным уходом может привести к воспалениям, образованию колтунов и неприятному запаху", — поясняет ветеринар Татьяна Де Вита.

Кроме того, вылизывание играет роль в регулировании температуры тела. Без него кошке становится труднее охлаждаться летом и сохранять тепло зимой. Постепенно животное может утратить привычку ухаживать за собой, что приведёт к ухудшению общего состояния. Это особенно заметно в периоды, когда усиливается линька — как подчёркивают ветеринары, она часто связана с питанием и условиями содержания (см. материал о круглогoдичной линьке у кошек).

Если вы заметили подобное поведение, важно не откладывать визит к ветеринару. Только специалист сможет определить первопричину — будь то ожирение, боль или эмоциональный стресс — и назначить корректное лечение.

Как помочь кошке восстановить уход за собой

Пока вы ждёте консультации у врача, можно предпринять несколько шагов для поддержания гигиены питомца. Главное — действовать аккуратно и без давления, ведь любая стрессовая ситуация может только усугубить проблему.

  1. Регулярное расчесывание. Это помогает удалить отмершую шерсть, улучшить кровообращение и предотвратить образование колтунов.

  2. Использование специальных салфеток. Для удаления загрязнений подойдут влажные салфетки или полотенца, предназначенные для животных.

  3. Ограниченные купания. Купать кошку стоит только при необходимости — например, если шерсть сильно загрязнена или животное не может ухаживать за собой из-за болезни. Используйте только шампуни для кошек.

  4. Чистая среда. Следите за гигиеной лотка и других зон, где кошка проводит время. Это поможет уменьшить количество загрязнений на шерсти и коже.

"Даже простые ежедневные процедуры, такие как расчесывание и чистота лотка, способны значительно улучшить самочувствие питомца", — поясняет специалист.

Сравнение ухода за шерстью у кошек и собак

Хотя кошки и собаки оба нуждаются в гигиеническом уходе, их потребности различаются. Кошки выполняют большую часть процедур самостоятельно, тогда как собакам чаще требуется помощь хозяина.

  1. Мытьё. Собаки нуждаются в купании чаще, тогда как кошкам достаточно самовылизывания.

  2. Кожный жир. У кошек его слой тоньше, поэтому частое мытьё может вызвать сухость и раздражение.

  3. Расчесывание. Обеим видам нужно регулярное вычёсывание, но у длинношёрстных кошек это особенно важно.

  4. Запах. Кошки практически не издают запаха, если ухаживают за собой, в отличие от собак.

Такие различия объясняют, почему вмешательство владельца необходимо только в исключительных случаях, когда питомец перестаёт вылизываться.

Плюсы и минусы самостоятельного ухода за кошкой

Правильный уход помогает животному оставаться здоровым, но требует внимательности и регулярности.

Плюсы:

  • Уменьшение стресса и укрепление доверия между питомцем и хозяином
  • Улучшение внешнего вида шерсти и предотвращение колтунов.
  • Возможность вовремя заметить кожные или физические проблемы.

Минусы:

  • Некоторым кошкам не нравится, когда их расчесывают или трогают.
  • Процедуры требуют времени и терпения.
  • Без консультации ветеринара легко выбрать неподходящие средства ухода.

Советы по поддержанию гигиены кошки

Чтобы предотвратить проблемы с шерстью и кожей, важно соблюдать несколько простых правил:

  1. Уделяйте внимание рациону: питание напрямую влияет на состояние шерсти.

  2. Обеспечьте доступ к воде — увлажнение кожи начинается изнутри.

  3. Поддерживайте стабильную температуру в помещении.

  4. Сократите количество стрессовых факторов.

  5. Проводите профилактические осмотры у ветеринара не реже двух раз в год.

"Профилактика — лучший способ сохранить кошку здоровой и счастливой", — говорится в материале Patas da Casa.

Популярные вопросы о гигиене кошек

Как часто нужно расчесывать кошку?
Длинношёрстных кошек желательно вычёсывать ежедневно, короткошёрстных — несколько раз в неделю.

Можно ли мыть кошку обычным шампунем?
Нет, средства для людей нарушают баланс pH кожи животного. Используйте только специализированные шампуни.

Что делать, если кошка боится расчески?
Попробуйте использовать мягкие щётки и проводить процедуру в спокойной обстановке, поощряя питомца лакомством.

