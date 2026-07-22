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Кошка линяет
Кошка линяет
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Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 20:25

Почему грумеры отказываются стричь кошек летом без ветеринарных показаний

С наступлением жары зоосалоны наполняются звонками обеспокоенных владельцев. "Подстригите нашу Мурку, на улице так жарко, она мучается!" — жалуются буквально каждую минуту. Кажется, отличный заработок для парикмахеров? Не совсем. Опытный грумер никогда не станет стричь кошку без рекомендаций ветеринарного врача. И вот почему.

"Простое бритье кошек может привести к перегреву и другим серьезным последствиям. Поэтому важно учитывать состояние животного", — разъяснила врач-ветеринар Ольга Сидорова.

Врач-ветеринар Ольга Сидорова

Негативные последствия стрижки

Неправильная стрижка может привести к перегреву питомца. Кошки охлаждаются иначе, чем люди. Они не потеют по всему телу, а выделяют пот только лапками и, иногда, высовывают язык. Шерсть служит им изоляционным слоем, который поддерживает температуру тела. Без этого барьера ваш питомец рискует получить ожоги кожи от солнечных лучей.

Кроме того, стрижка может вызвать замороженность и заболевания, ведь кошка, привыкшая к постоянной шерсти, оказывается в условиях, к которым не готова. Организм животного тоже привыкает к определенным условиям температуры.

Стрижка может вызывать и другие непредвиденные последствия, и это очень важно предотвратить.

Психологические аспекты

Процедура стрижки часто приводит к стрессу у кошек. Поездка в зоосалон, ощупывание неизвестными предметами и посторонние запахи могут оказать негативное влияние на психику питомца. Для многих животных такие манипуляции становятся настоящей пыткой.

Не забывайте, что у кошек есть чувствительные волоски — вибриссы, которые помогают им ориентироваться в пространстве. Стрижка лишает их этой важной сенсорной информации, что может привести к дезориентации и нервозности.

К тому же, если животному потребуется наркоз, это добавит новые риски для его здоровья, и стресс станет сильнее.

Исключительные случаи стрижки

Существуют случаи, когда стрижка необходима. Например, если шерсть сбилась в колтуны, и ее невозможно промыть. В этом случае лучше свести к минимуму страдания вашего питомца. Также иногда требуется подравнять шерсть у пожилых кошек, которым сложно ухаживать за собой.

Кроме того, существуют ветеринарные процедуры, которые требуют стрижки. Но в этих случаях важно всё делать под контролем специалистов.

Таким образом, подходите к стрижке вашего питомца с умом, чтобы избежать ненужных последствий.

FAQ

Можно ли стричь кошек летом? Нет, стричь кошек без необходимости строго не рекомендуется.
Как помочь кошке справиться с жарой? Лучше всего помочь питомцу с вычёсыванием старой шерсти и создать комфортные условия (кондиционер, коврики).
Есть ли безболезненные способы ухода за шерстью? Да, вы можете использовать специальные инструменты для вычёсывания, которые безопасны для шерсти.
Что делать с колтунами? Если шерсть запуталась, лучше обратиться к ветеринару или грумеру для профессиональной помощи.

Проверено экспертом: врач-ветеринар Ольга Сидорова

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Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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