Подержала на руках бесшерстного сфинкса — и теперь знаю, почему эти кошки особенные

Мир кошек — это не только разнообразие окрасов и форм, но и настоящая история о том, как природа случайно создает красоту. Множество любимых пород появились благодаря спонтанным генетическим мутациям - маленьким ошибкам ДНК, которые сделали животных уникальными. Иногда это повлияло на форму ушей, иногда — на отсутствие шерсти, а порой подарило кошкам "загадочный" вид, словно из сказок. Ниже — три необычных примера того, как генетика изменила представление о кошачьей красоте.

1. Загнутые назад уши — американский керл и эльф

Одни из самых узнаваемых пород с "фантазийными" ушами обязаны своим происхождением мутации в хрящевой ткани.

Американский керл

История этой породы началась в 1981 году в Калифорнии, когда у обычной кошки по имени Суламифь родились котята с загнутыми назад ушами. Изменение оказалось доминантным, то есть передающимся по наследству даже при одном копии гена. Хрящ у керлов твёрдый, но гибкий, благодаря чему уши изящно загибаются назад.

Уход за такими ушами требует осторожности — грубое прикосновение или неправильное чистка могут повредить хрящ. Поэтому владельцам важно следить за чистотой ушей и не "раскручивать" их руками.

Эльф

Порода эльф - результат целенаправленной селекции, объединившей черты американского керла и сфинкса. От первого эльф унаследовал форму ушей, от второго — ген бесшерстности. В итоге получился настоящий "кот из фэнтези": гладкая кожа, выразительные глаза и характерные изогнутые уши.

2. Полное отсутствие шерсти — канадский и донской сфинксы

Генетическая мутация, вызывающая бесшерстность, возникала в разных точках планеты независимо — и каждый раз приводила к появлению новой породы.

Канадский сфинкс

Родина канадского сфинкса — Онтарио, Канада. В 1966 году у домашней кошки родился бесшерстный котёнок, давший начало целому направлению. Мутация оказалась рецессивной, то есть проявляется только если котёнок получает её от обоих родителей.

Кожа сфинксов покрыта тонким пушком, напоминающим замшу. Из-за отсутствия шерсти такие кошки сильнее потеют и нуждаются в регулярных купаниях, мягком освещении и защите от холода.

Донской сфинкс

В России бесшерстная мутация появилась в 1987 году в Ростове-на-Дону у кошки по имени Варвара. В отличие от канадского варианта, ген оказался доминантным, что значительно облегчило разведение.

Кожа донских сфинксов плотнее и жирнее, что требует особого ухода — протирания мягкой тканью и тщательного контроля температуры. Эти кошки активны, умны и известны своей преданностью человеку.

3. Кошка-оборотень ликои — редкая шерсть и "дикий" взгляд

Мутации иногда создают облик, который кажется мифическим. Так случилось с породой ликои - кошками-"оборотнями". Их название происходит от греческого слова lykos - "волк".

Происхождение

Ликои появились случайно в пометах здоровых домашних кошек, участвовавших в разведении сфинксов. У котят наблюдалось частичное отсутствие шерсти, особенно вокруг морды, глаз и ушей. Учёные выяснили, что это результат рецессивной мутации, влияющей на рост остевых волос при отсутствии подшёрстка.

Особенности

Из-за этой особенности шерсть ликоев выглядит "рваной", создавая эффект неравномерного оволосения. Цвет — серый или дымчатый, а глаза контрастно-жёлтые, что усиливает "дикий" облик. Несмотря на устрашающий вид, ликои ласковы и социальны, быстро привязываются к людям.

В 2011 году порода получила статус экспериментальной, и с тех пор число поклонников "кошек-волков" постоянно растёт.

Что общего у всех этих мутаций

Случайность : все три мутации возникли спонтанно, без вмешательства человека.

Селекция : необычные признаки были закреплены благодаря внимательной работе заводчиков.

Уникальный уход: каждая из пород требует особого внимания — от чистки ушей до контроля температуры тела.

"Природа не делает ошибок — она экспериментирует. Иногда результат этих экспериментов становится символом красоты", — говорит зоогенетик Марина Соколова в интервью для Питомцы Mail.

FAQ

Почему у некоторых пород кошек появляются такие мутации?

Мутации — естественная часть эволюции. Если изменение не вредит здоровью и придаёт особую черту, его закрепляют селекционеры.

Бесшерстные кошки страдают от холода?

Да, им нужны тёплые помещения и мягкие пледы. Зимой сфинксы и эльфы особенно чувствительны к температурным перепадам.

Можно ли скрещивать разные "мутационные" породы?

Только под контролем генетиков — некоторые комбинации могут привести к ослаблению иммунитета или дефектам хрящевой ткани.

Мифы и правда

Миф: бесшерстные кошки гипоаллергенны.

Правда: аллергию вызывают не волосы, а белок в слюне и коже, поэтому аллергия возможна и на сфинксов.

Миф: загнутые уши мешают кошке слышать.

Правда: слух керлов ничуть не хуже обычных пород. Изменён хрящ, но не слуховой проход.

Миф: ликои — результат генной инженерии.

Правда: мутация естественная, обнаружена случайно, без лабораторных вмешательств.

Три интересных факта