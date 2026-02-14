Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кошка ест
Кошка ест
© public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 0:37

Кошка скребёт пол у миски — это не каприз: древний инстинкт срабатывает даже в квартире

Кошка вдруг начинает скрести лапами пол рядом с миской, словно пытается спрятать ужин под плиткой. Со стороны это выглядит странно и даже немного обидно для хозяина, который только что открыл банку с любимым кормом. Однако за таким поведением стоит вовсе не каприз и не недовольство угощением. Об этом сообщает издание TopTrending CZ.

Древний инстинкт в городской квартире

Домашние кошки давно живут рядом с человеком, но их повадки по-прежнему во многом продиктованы дикой природой. Даже сытое животное может начать "закапывать" остатки корма, царапая пол, ковёр или ламинат. Со стороны создаётся впечатление, будто питомец пытается спрятать миску с паштетом так же, как его предки прятали добычу в листве или земле. На самом деле это рефлекторная реакция, закреплённая тысячелетиями эволюции.

В естественной среде запах несъеденного мяса мог привлечь более крупных хищников. Чтобы не выдавать своё местоположение и не подвергать опасности себя или потомство, кошки старались скрыть остатки добычи. Этологи называют подобное поведение "хранением пищи" — food caching. Речь идёт не о запасах "на потом", как у некоторых других животных, а о попытке замаскировать запах и снизить риски.

В квартире нет ни тигров, ни конкурентов, но инстинкт остаётся. Поэтому питомец может усердно скрести гладкий пол, будто под ним есть слой земли. Для него важен сам ритуал движения, который помогает "стереть следы".

Переедание и сигнал хозяину

Иногда "захоронение" корма связано не только с древними рефлексами, но и с вполне бытовыми причинами. Если порция оказалась слишком большой и кошка наелась, она может попытаться "убрать" остатки. Таким образом животное реагирует на излишек пищи, который не собирается доедать.

Это может быть и косвенным сигналом владельцу. Возможно, питомцу предлагают больше корма, чем ему требуется. В других случаях кошка отказывается от еды по причине снижения аппетита или стресса. Если подобное поведение сопровождается отказом от пищи, вялостью или другими изменениями, стоит внимательнее присмотреться к состоянию животного.

Дополнительным фактором может стать так называемая "усталость усов". Тактильные вибриссы у кошек крайне чувствительны. Если миска слишком узкая или глубокая, постоянное касание стенок во время еды вызывает дискомфорт. В результате животное может вынимать корм, разбрасывать его или нервно скрести рядом с посудой.

Как скорректировать поведение

Ругать кошку за такие действия не имеет смысла. Для неё это естественный механизм, сопоставимый с точением когтей или вылизыванием шерсти. Наказание лишь усилит тревожность и не устранит причину.

Если скребущие движения портят покрытие пола, можно положить под миску плотный резиновый коврик. Он смягчит царапанье и защитит поверхность. Также полезно пересмотреть размер порций и предлагать еду небольшими объёмами, убирая остатки после того, как кошка закончила есть.

Стоит обратить внимание и на форму посуды. Более широкая и плоская тарелка нередко снижает раздражение вибрисс и делает процесс кормления спокойнее. В таких условиях ритуал "закапывания" проявляется реже или исчезает совсем.

Поведение, которое кажется странным или демонстративным, чаще всего объясняется природными механизмами. Кошка не оценивает кулинарные способности хозяина и не выражает недовольство меню. Она просто следует врождённой программе безопасности, которая срабатывает даже в самой уютной городской квартире.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вторая собака в доме меняет всё — радость может обернуться неожиданными сложностями 13.02.2026 в 16:03

Собрать сувенир в виде второй собаки — кажется, выход! Но не всё так просто: важные детали, которые стоит учесть.

Читать полностью » Игрушка может казаться яркой, но кошка её игнорирует: цвета, которые работают против интереса 13.02.2026 в 14:02

Какие цвета различают кошки и почему яркий красный для них почти незаметен? Разбираемся, как устроено кошачье зрение и что важно для комфорта питомца.

Читать полностью » Перестала долго гулять с собакой — вес пополз вверх, а болезни пришли следом: сначала не придала значения 13.02.2026 в 11:05

Привычки владельцев домашних животных могут пагубно влиять на состояние здоровья их любимцев, приводя к серьезным заболеваниям.

Читать полностью » Живот кошки — её личная крепость: одно неверное касание может разрушить ваше доверие 13.02.2026 в 10:57

Почему кошка не разрешает гладить живот и резко реагирует на прикосновения к лапам или хвосту? Разбираемся в особенностях поведения и возможных причинах.

Читать полностью » Собака потеряла интерес к прогулкам — апатия нередко связана с одиночеством 12.02.2026 в 20:52

Собаки тоже могут терять интерес к жизни. Рассказываем о пяти причинах, которые чаще всего портят настроение питомцу, и о том, как ему помочь.

Читать полностью » Кот начал метить после запрета — думала дело в 12.02.2026 в 18:49

Кошки не мстят людям, но их резкое поведение часто пугает владельцев. Ветеринар объяснила, какие инстинкты и факторы на самом деле за этим стоят.

Читать полностью » Кошка стала слишком ласковой и ходит по пятам — за этим может скрываться не только любовь 12.02.2026 в 12:25

Если кошка внезапно стала слишком ласковой, за этим могут стоять разные причины — от доверия до проблем со здоровьем. Разбираем, на что обратить внимание.

Читать полностью » 99,9 % видов не выжили бы: эти животные спокойно переносят экстремальный холод и жару 12.02.2026 в 11:47

Животные, способные выживать в лютый мороз и экстремальную жару, раскрывают неожиданные механизмы адаптации, которые вдохновляют науку и технологии.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сердце скажет спасибо: минус одна привычка — и давление начнёт падать уже во сне
Туризм
Заселение через Max обещает минуты вместо очередей: туристов ждёт цифровой эксперимент
Туризм
Анапа может взлететь в цене на 20%: одно решение по пляжам перевернёт весь летний сезон
Авто и мото
Автозапчасти переписывают ценники: рост до 30% стал нормой, к 2028 году рынок закрепит новые правила
Авто и мото
Цены на автомобили выдавливают россиян с рынка: каждый четвёртый замирает в ожидании решающего хода
Спорт и фитнес
Тяжёлые веса в межсезонье меняют форму к старту — велосипедисты недооценивают этот этап
Авто и мото
Mercedes-Benz CLA возглавил рейтинг Euro NCAP — результат краш-тестов удивил рынок
Туризм
Национальные парки Хоккайдо меняют взгляд на Японию — здесь мегаполисы остаются в стороне
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet