Кошка скребёт пол у миски — это не каприз: древний инстинкт срабатывает даже в квартире

Кошка вдруг начинает скрести лапами пол рядом с миской, словно пытается спрятать ужин под плиткой. Со стороны это выглядит странно и даже немного обидно для хозяина, который только что открыл банку с любимым кормом. Однако за таким поведением стоит вовсе не каприз и не недовольство угощением. Об этом сообщает издание TopTrending CZ.

Древний инстинкт в городской квартире

Домашние кошки давно живут рядом с человеком, но их повадки по-прежнему во многом продиктованы дикой природой. Даже сытое животное может начать "закапывать" остатки корма, царапая пол, ковёр или ламинат. Со стороны создаётся впечатление, будто питомец пытается спрятать миску с паштетом так же, как его предки прятали добычу в листве или земле. На самом деле это рефлекторная реакция, закреплённая тысячелетиями эволюции.

В естественной среде запах несъеденного мяса мог привлечь более крупных хищников. Чтобы не выдавать своё местоположение и не подвергать опасности себя или потомство, кошки старались скрыть остатки добычи. Этологи называют подобное поведение "хранением пищи" — food caching. Речь идёт не о запасах "на потом", как у некоторых других животных, а о попытке замаскировать запах и снизить риски.

В квартире нет ни тигров, ни конкурентов, но инстинкт остаётся. Поэтому питомец может усердно скрести гладкий пол, будто под ним есть слой земли. Для него важен сам ритуал движения, который помогает "стереть следы".

Переедание и сигнал хозяину

Иногда "захоронение" корма связано не только с древними рефлексами, но и с вполне бытовыми причинами. Если порция оказалась слишком большой и кошка наелась, она может попытаться "убрать" остатки. Таким образом животное реагирует на излишек пищи, который не собирается доедать.

Это может быть и косвенным сигналом владельцу. Возможно, питомцу предлагают больше корма, чем ему требуется. В других случаях кошка отказывается от еды по причине снижения аппетита или стресса. Если подобное поведение сопровождается отказом от пищи, вялостью или другими изменениями, стоит внимательнее присмотреться к состоянию животного.

Дополнительным фактором может стать так называемая "усталость усов". Тактильные вибриссы у кошек крайне чувствительны. Если миска слишком узкая или глубокая, постоянное касание стенок во время еды вызывает дискомфорт. В результате животное может вынимать корм, разбрасывать его или нервно скрести рядом с посудой.

Как скорректировать поведение

Ругать кошку за такие действия не имеет смысла. Для неё это естественный механизм, сопоставимый с точением когтей или вылизыванием шерсти. Наказание лишь усилит тревожность и не устранит причину.

Если скребущие движения портят покрытие пола, можно положить под миску плотный резиновый коврик. Он смягчит царапанье и защитит поверхность. Также полезно пересмотреть размер порций и предлагать еду небольшими объёмами, убирая остатки после того, как кошка закончила есть.

Стоит обратить внимание и на форму посуды. Более широкая и плоская тарелка нередко снижает раздражение вибрисс и делает процесс кормления спокойнее. В таких условиях ритуал "закапывания" проявляется реже или исчезает совсем.

Поведение, которое кажется странным или демонстративным, чаще всего объясняется природными механизмами. Кошка не оценивает кулинарные способности хозяина и не выражает недовольство меню. Она просто следует врождённой программе безопасности, которая срабатывает даже в самой уютной городской квартире.