Пакетик, который портит здоровье питомца: опасная ошибка хозяев, о которой молчат

Влажный кошачий корм, который часто продается в небольших пакетиках, стал одним из самых удобных способов кормления питомцев. Он не только привлекателен по вкусу, но и помогает поддерживать водный баланс у кошек, ведь большинство из них пьет мало воды. Такой рацион можно сочетать с сухим кормом, создавая разнообразие и улучшая аппетит даже у привередливых животных. Об этом сообщает Patas da Casa.

Сколько можно держать корм в миске

После вскрытия пакетика не рекомендуется оставлять корм в миске дольше 30-60 минут, особенно в жаркую погоду. Влажный корм содержит большое количество воды и легко портящиеся ингредиенты, поэтому на открытом воздухе быстро размножаются бактерии и грибки. Если еда постоит слишком долго, она не только теряет аромат и вкус, но и может вызвать у кошки пищевое расстройство. Лучше отмерять ровно столько, сколько питомец съест за один раз, а остатки выбрасывать и тщательно мыть миску перед следующей порцией.

Если одного пакетика хватает на несколько кормлений, остаток можно хранить в холодильнике до трёх дней. При этом важно переложить корм в герметичную ёмкость или закрыть пакет пищевой плёнкой, чтобы избежать высыхания и впитывания посторонних запахов. Такое хранение позволяет сохранить свежесть и привлекательность продукта дольше. Полезные советы по водному режиму можно найти в материале "Кошке нужно 40 мл воды на кг веса в сутки".

Важные правила кормления

Многие владельцы считают, что влажный корм не требует особых правил подачи, но это не так. Следует уделять внимание чистоте мисок, выбирать посуду из керамики или нержавеющей стали, так как пластик впитывает запахи и может накапливать бактерии. Также нужно регулярно проверять срок годности и условия хранения, указанные на упаковке, — корм следует держать в прохладном, сухом месте, вдали от солнечных лучей. Просроченный продукт нельзя давать кошке, даже если он выглядит нормальным.

Что касается частоты кормления, влажный корм можно давать ежедневно, если это соответствует энергетическим потребностям питомца. Многие ветеринары советуют использовать его в качестве дополнения к сухому рациону или поощрения, особенно если кошка пьёт мало воды. В некоторых случаях влажный корм может стать полноценной заменой сухому, но решение лучше принимать после консультации со специалистом. Подробнее о режимах кормления рассказано в статье "Частое кормление улучшает настроение и поведение кошек".

Преимущества и советы по выбору

На рынке представлено множество брендов, выпускающих влажные корма для кошек, отличающихся вкусом, текстурой и составом. Среди популярных вариантов — линейка Fancy Feast от Purina ® , где предлагаются рецепты с разными комбинациями ингредиентов. Эти продукты сбалансированы по питательным веществам и обеспечивают животному полноценное питание, способствуя хорошему самочувствию и блестящей шерсти.

"Влажный корм помогает восполнить нехватку жидкости у кошек и улучшает их пищевые привычки", — отмечается в материале Patas da Casa.

Можно ли добавлять воду

Некоторые владельцы разбавляют содержимое пакетика водой, чтобы увеличить потребление жидкости животным. Это действительно полезно, особенно для пожилых кошек и тех, у кого есть склонность к заболеваниям почек. Разбавленный корм становится мягче и легче усваивается. Однако стоит помнить, что добавление воды значительно сокращает срок хранения — такую смесь следует готовить непосредственно перед подачей. Если питомец не съел всю порцию, остатки нужно выбросить, чтобы избежать порчи и размножения бактерий.