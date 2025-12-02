Ест по часам, живёт дольше: привычка кошек, которой стоит поучиться людям

Рацион кошки — больше, чем просто корм в миске. От количества и качества еды зависит не только вес питомца, но и его настроение, активность и долголетие. Ошибки в питании могут привести к ожирению, диабету или проблемам с почками. При этом недостаток корма чреват слабостью и нехваткой питательных веществ.

Об этом сообщает издание Patas da Casa.

Сбалансированное питание: основа здоровья кошки

Кошки — животные с тонким метаболизмом. Их питание должно быть рассчитано индивидуально, с учетом возраста, веса, активности и состояния здоровья. Молодой котенок сжигает больше калорий, чем пожилая кошка, а стерилизованные животные чаще нуждаются в менее калорийных формулах.

Рацион кошки должен включать белки, жиры, витамины и минералы в правильной пропорции. Именно от этого зависит, насколько животное будет энергичным, как будет блестеть его шерсть и насколько устойчивым окажется иммунитет.

"Неправильно подобранный рацион способен вызвать дефицит жизненно важных веществ и ухудшить качество жизни питомца", — отмечается на сайте издания.

Кроме того, питание влияет на поведение: перекормленные кошки становятся вялыми, а недокормленные — раздражительными. Поэтому важно найти баланс между количеством и качеством еды.

Сколько раз в день нужно кормить кошку

В отличие от собак, которые едят редко, но большими порциями, кошки предпочитают частые небольшие приемы пищи. Оптимально давать корм 3-5 раз в день. Котята и очень активные животные могут есть до пяти-шести раз, но в меньших количествах.

Если у кошки диагностированы заболевания почек, желудка или эндокринной системы, частота кормлений должна корректироваться ветеринаром. При снижении аппетита кормят чаще — до шести-семи раз, небольшими порциями, чтобы стимулировать интерес к пище.

Важно следить и за поведением питомца. Постоянное чувство голода, мольбы у миски или попытки искать еду вне кормлений могут сигнализировать о скрытых заболеваниях. В таком случае стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

"Если кошка постоянно просит еду, это не всегда жадность — иногда это сигнал организма о неполадках", — говорится в публикации Patas da Casa.

Сколько корма нужно кошке в день

Средняя взрослая кошка весом 4-5 кг съедает около 50-70 граммов сухого корма в сутки. Это значит, что 1 кг корма хватает примерно на 14-20 дней. Но многое зависит от активности и метаболизма животного. Стерилизованным питомцам обычно требуется меньше калорий, поэтому им подойдут специальные формулы с пониженной энергетической плотностью.

Производители указывают на упаковке рекомендуемую дневную норму — ею стоит руководствоваться, если ветеринар не дал иных рекомендаций. Удобно делить суточную порцию на несколько небольших кормлений, чтобы кошка получала еду равномерно в течение дня.

"Контроль порций помогает поддерживать нормальный вес и снижает риск ожирения", — говорится в материале Patas da Casa.

Что можно давать кошке кроме сухого корма

Хотя сухой корм остается основой рациона, иногда стоит разнообразить меню натуральными продуктами. Это не только делает питание интереснее, но и укрепляет связь между животным и хозяином.

Допускаются вареное мясо без соли и специй — курица, индейка, нежирная рыба или говядина. Подойдут и вареные яйца, а также некоторые фрукты: кусочек арбуза или клубники станет приятным лакомством. Но нельзя давать продукты с луком, чесноком, шоколадом, кофе, молоком и костями — они опасны для здоровья питомца.

Полезен ли влажный корм

Влажный корм в пакетиках — отличное дополнение к рациону. Он содержит больше влаги и помогает восполнять недостаток воды, особенно у кошек, которые пьют мало. Такой корм полезен для пожилых животных и питомцев с заболеваниями почек.

Однако влажный корм не должен полностью заменять сухой: он менее калориен, поэтому при его использовании важно корректировать общее количество пищи. Оптимально предлагать его как вкусное дополнение 1-2 раза в день.

Сравнение сухого и влажного корма

Разные виды корма выполняют свои функции и имеют преимущества:

Сухой корм удобен в хранении, укрепляет зубы и позволяет контролировать дозировку.

Влажный корм вкуснее и помогает поддерживать водный баланс.

Лучше сочетать оба вида питания: сухой — как основу, влажный — как дополнительный источник влаги и удовольствия для питомца.

"Комбинированное кормление помогает поддерживать баланс между калорийностью и гидратацией организма", — отмечается на сайте издания.

Плюсы и минусы различных типов питания

Каждый способ кормления имеет свои особенности.

Плюсы сухого корма:

Удобство хранения и дозировки.

Долгий срок годности.

Стоматологическая профилактика.

Минусы сухого корма:

Недостаток влаги.

Не всем животным подходит по текстуре.

Плюсы влажного корма:

Высокое содержание воды.

Отличная вкусовая привлекательность.

Минусы влажного корма:

Быстро портится после вскрытия.

Требует точного расчета калорий.

Комбинированное питание помогает объединить преимущества обоих вариантов.

Советы по кормлению кошки

Разделяйте дневную норму на несколько приемов пищи. Следите за состоянием шерсти, весом и аппетитом. Не смешивайте корм разных марок без рекомендации ветеринара. Убедитесь, что у питомца всегда есть свежая вода. Раз в полгода проходите профилактический осмотр.

Популярные вопросы о кормлении кошек

1. Как выбрать корм для стерилизованной кошки?

Выбирайте формулы с пониженным содержанием жира и контролируемым уровнем белка. Такие корма помогают предотвратить набор веса и поддерживают здоровье мочевыделительной системы.

2. Что лучше — сухой или влажный корм?

Лучше комбинировать оба варианта: сухой обеспечивает зубы и дозировку, влажный — гидратацию и вкусовое разнообразие.

3. Сколько стоит питание для кошки в месяц?

В среднем расходы на корм составляют от 800 до 2000 рублей в зависимости от марки и типа. Премиальные варианты обходятся дороже, но отличаются лучшим составом и усвояемостью.