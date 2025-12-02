Ест по часам, живёт дольше: привычка кошек, которой стоит поучиться людям
Рацион кошки — больше, чем просто корм в миске. От количества и качества еды зависит не только вес питомца, но и его настроение, активность и долголетие. Ошибки в питании могут привести к ожирению, диабету или проблемам с почками. При этом недостаток корма чреват слабостью и нехваткой питательных веществ.
Об этом сообщает издание Patas da Casa.
Сбалансированное питание: основа здоровья кошки
Кошки — животные с тонким метаболизмом. Их питание должно быть рассчитано индивидуально, с учетом возраста, веса, активности и состояния здоровья. Молодой котенок сжигает больше калорий, чем пожилая кошка, а стерилизованные животные чаще нуждаются в менее калорийных формулах.
Рацион кошки должен включать белки, жиры, витамины и минералы в правильной пропорции. Именно от этого зависит, насколько животное будет энергичным, как будет блестеть его шерсть и насколько устойчивым окажется иммунитет.
"Неправильно подобранный рацион способен вызвать дефицит жизненно важных веществ и ухудшить качество жизни питомца", — отмечается на сайте издания.
Кроме того, питание влияет на поведение: перекормленные кошки становятся вялыми, а недокормленные — раздражительными. Поэтому важно найти баланс между количеством и качеством еды.
Сколько раз в день нужно кормить кошку
В отличие от собак, которые едят редко, но большими порциями, кошки предпочитают частые небольшие приемы пищи. Оптимально давать корм 3-5 раз в день. Котята и очень активные животные могут есть до пяти-шести раз, но в меньших количествах.
Если у кошки диагностированы заболевания почек, желудка или эндокринной системы, частота кормлений должна корректироваться ветеринаром. При снижении аппетита кормят чаще — до шести-семи раз, небольшими порциями, чтобы стимулировать интерес к пище.
Важно следить и за поведением питомца. Постоянное чувство голода, мольбы у миски или попытки искать еду вне кормлений могут сигнализировать о скрытых заболеваниях. В таком случае стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом.
"Если кошка постоянно просит еду, это не всегда жадность — иногда это сигнал организма о неполадках", — говорится в публикации Patas da Casa.
Сколько корма нужно кошке в день
Средняя взрослая кошка весом 4-5 кг съедает около 50-70 граммов сухого корма в сутки. Это значит, что 1 кг корма хватает примерно на 14-20 дней. Но многое зависит от активности и метаболизма животного. Стерилизованным питомцам обычно требуется меньше калорий, поэтому им подойдут специальные формулы с пониженной энергетической плотностью.
Производители указывают на упаковке рекомендуемую дневную норму — ею стоит руководствоваться, если ветеринар не дал иных рекомендаций. Удобно делить суточную порцию на несколько небольших кормлений, чтобы кошка получала еду равномерно в течение дня.
"Контроль порций помогает поддерживать нормальный вес и снижает риск ожирения", — говорится в материале Patas da Casa.
Что можно давать кошке кроме сухого корма
Хотя сухой корм остается основой рациона, иногда стоит разнообразить меню натуральными продуктами. Это не только делает питание интереснее, но и укрепляет связь между животным и хозяином.
Допускаются вареное мясо без соли и специй — курица, индейка, нежирная рыба или говядина. Подойдут и вареные яйца, а также некоторые фрукты: кусочек арбуза или клубники станет приятным лакомством. Но нельзя давать продукты с луком, чесноком, шоколадом, кофе, молоком и костями — они опасны для здоровья питомца.
Полезен ли влажный корм
Влажный корм в пакетиках — отличное дополнение к рациону. Он содержит больше влаги и помогает восполнять недостаток воды, особенно у кошек, которые пьют мало. Такой корм полезен для пожилых животных и питомцев с заболеваниями почек.
Однако влажный корм не должен полностью заменять сухой: он менее калориен, поэтому при его использовании важно корректировать общее количество пищи. Оптимально предлагать его как вкусное дополнение 1-2 раза в день.
Сравнение сухого и влажного корма
Разные виды корма выполняют свои функции и имеют преимущества:
-
Сухой корм удобен в хранении, укрепляет зубы и позволяет контролировать дозировку.
-
Влажный корм вкуснее и помогает поддерживать водный баланс.
Лучше сочетать оба вида питания: сухой — как основу, влажный — как дополнительный источник влаги и удовольствия для питомца.
"Комбинированное кормление помогает поддерживать баланс между калорийностью и гидратацией организма", — отмечается на сайте издания.
Плюсы и минусы различных типов питания
Каждый способ кормления имеет свои особенности.
Плюсы сухого корма:
-
Удобство хранения и дозировки.
-
Долгий срок годности.
-
Стоматологическая профилактика.
Минусы сухого корма:
-
Недостаток влаги.
-
Не всем животным подходит по текстуре.
Плюсы влажного корма:
-
Высокое содержание воды.
-
Отличная вкусовая привлекательность.
Минусы влажного корма:
-
Быстро портится после вскрытия.
-
Требует точного расчета калорий.
Комбинированное питание помогает объединить преимущества обоих вариантов.
Советы по кормлению кошки
-
Разделяйте дневную норму на несколько приемов пищи.
-
Следите за состоянием шерсти, весом и аппетитом.
-
Не смешивайте корм разных марок без рекомендации ветеринара.
-
Убедитесь, что у питомца всегда есть свежая вода.
-
Раз в полгода проходите профилактический осмотр.
Популярные вопросы о кормлении кошек
1. Как выбрать корм для стерилизованной кошки?
Выбирайте формулы с пониженным содержанием жира и контролируемым уровнем белка. Такие корма помогают предотвратить набор веса и поддерживают здоровье мочевыделительной системы.
2. Что лучше — сухой или влажный корм?
Лучше комбинировать оба варианта: сухой обеспечивает зубы и дозировку, влажный — гидратацию и вкусовое разнообразие.
3. Сколько стоит питание для кошки в месяц?
В среднем расходы на корм составляют от 800 до 2000 рублей в зависимости от марки и типа. Премиальные варианты обходятся дороже, но отличаются лучшим составом и усвояемостью.
