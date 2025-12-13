Три ошибки кормления, из-за которых кошки начинают презирать хозяев
Каждая кошка заслуживает заботы, отражающей её возраст, образ жизни и индивидуальные особенности. Правильное питание — не просто привычка, а основа долголетия и гармоничного развития питомца. От частоты кормлений напрямую зависит обмен веществ, активность и даже настроение животного. Об этом сообщает Patas da Casa со ссылкой на ветеринара Бруну Джубилеи.
Питание как ключ к здоровью кошки
Организм кошек устроен так, что они предпочитают есть понемногу, но часто. В естественной среде хищники этого вида охотятся на мелкую добычу несколько раз в день, что поддерживает их метаболизм в постоянной активности. Именно поэтому дробное питание считается оптимальным решением — оно предотвращает переедание, снижает риск ожирения и помогает сохранить нормальный уровень энергии. Однако схема кормления напрямую связана с возрастом, весом и состоянием здоровья питомца, подчёркивает ветеринар Бруна Джубилеи.
"Кошки чувствуют себя лучше, когда получают пищу регулярно и небольшими порциями. Это помогает поддерживать стабильный обмен веществ и снижает стресс", — отмечает ветеринар Бруна Джубилеи.
Котята (от 2 до 6 месяцев)
Период раннего роста — один из самых ответственных. Котята активно развиваются, растут, и их организм требует большого количества калорий и питательных веществ. Маленький желудок не позволяет съесть много за один раз, поэтому идеальным решением станет кормление 4-5 раз в день. Использовать нужно только специализированные смеси, созданные именно для котят: они содержат больше белка, витаминов и жиров, необходимых для правильного роста и формирования костей.
Молодые кошки (от 6 до 12 месяцев)
Переходный этап требует постепенной адаптации к взрослому рациону. В этот период замедляется рост, и животное начинает контролировать аппетит. Постепенно можно сокращать частоту кормлений до трёх раз в день. Важно следить за порциями, чтобы избежать набора лишнего веса — особенно если питомец менее активен или живёт в квартире.
"Переход к взрослому рациону нужно проводить плавно, не меняя резко вид корма и не снижая количество приёмов пищи за один день", — объясняет Бруна Джубилеи.
Взрослые кошки (от 1 до 7 лет)
Для взрослых животных подходящим считается режим из трёх-четырёх кормлений в день. Такой распорядок близок к природному поведению хищников и помогает поддерживать интерес к еде. Контролируемые порции предотвращают переедание и способствуют поддержанию нормального веса. Если кошка кастрирована, лучше сократить число приёмов пищи до двух-трёх и выбирать специализированные корма с пониженным содержанием калорий.
Пожилые кошки (старше 7 лет)
С возрастом обмен веществ замедляется, а вкусовые и обонятельные ощущения ослабевают. Стареющие кошки могут есть чаще, но меньшими порциями. Оптимальным вариантом будет кормление 4 раза в день, при этом рацион следует подбирать в зависимости от состояния здоровья. Для животных с проблемами почек или зубов предпочтительнее мягкий корм, который легче жевать и переваривать.
"Пожилым кошкам требуется больше внимания к составу пищи — важно не только количество, но и качество питательных веществ", — подчёркивает ветеринар.
Контроль и режим кормления
Некоторые владельцы предпочитают оставлять миску с сухим кормом доступной постоянно, полагая, что кошка сама отрегулирует количество. Однако эта привычка может привести к ожирению и развитию диабета. Рацион нужно дозировать, а при невозможности кормить питомца вручную несколько раз в день подойдёт автоматическая кормушка. Она делит корм на равные порции и поддерживает режим даже при отсутствии хозяина.
Влажный корм, наоборот, нельзя оставлять надолго, так как он быстро портится. Лучше предлагать его в строго определённые часы. Постоянство времени приёмов пищи помогает животному чувствовать себя увереннее, а также положительно влияет на пищеварение.
"Главное — соблюдать режим. Даже автоматическая кормушка может стать отличным решением, если питательный баланс выдержан и корм подаётся по расписанию", — подчёркивает Бруна Джубилеи.
Сколько еды нужно кошке ежедневно
Количество пищи напрямую зависит от веса и активности питомца. В среднем взрослая кошка весом 4-5 кг съедает 50-70 граммов сухого корма в день. Однако точные нормы следует уточнять на упаковке корма или у ветеринара, поскольку состав и калорийность разных марок могут различаться. Специалист поможет скорректировать порции с учётом здоровья, породы и уровня активности животного.
Крайне важно выбирать корма по возрасту и состоянию питомца — котёнок, взрослая или пожилая кошка требуют разного состава. Предпочтение стоит отдавать высококачественным кормам для кошек, содержащим больше животного белка и меньше искусственных добавок. Это снижает риск аллергий и проблем с пищеварением.
Сочетание влажного и сухого корма
Сухой корм полезен для зубов и дёсен, а влажный помогает поддерживать уровень гидратации, особенно если животное мало пьёт воды. Комбинация этих двух видов питания обеспечивает оптимальный баланс вкуса, питательности и удобства.
Сравнение сухого и влажного корма
Сухой корм экономичен и хранится дольше, он подходит для использования в автоматических кормушках. Влажный корм, в свою очередь, содержит больше жидкости, полезен при профилактике заболеваний почек и часто нравится кошкам больше по вкусу. Поэтому идеальный вариант — чередовать оба вида, сохраняя пропорцию 70% сухого и 30% влажного рациона.
Плюсы и минусы каждого типа
Преимущества сухого корма:
- Удобное хранение и дозировка.
- Поддерживает здоровье зубов.
- Подходит для автоматических кормушек.
Недостатки сухого корма:
- Низкое содержание влаги.
- Не всегда подходит животным с заболеваниями почек.
Преимущества влажного корма:
- Повышает уровень гидратации организма.
- Улучшает аппетит.
- Идеален для пожилых кошек.
Недостатки влажного корма:
- Быстро портится.
- Требует точного режима кормления.
Советы по кормлению кошек
-
Делите дневную норму на несколько небольших порций.
-
Следите за весом и активностью питомца, корректируя рацион при изменениях.
-
Комбинируйте сухой и влажный корм, чтобы сохранить баланс питательных веществ.
-
Не оставляйте корм открытым или на солнце.
-
При смене рациона делайте это постепенно, чтобы избежать стресса и проблем с пищеварением.
Дополнительные рекомендации по контролю веса и режиму можно найти в материале о регулярном кормлении питомцев.
Популярные вопросы о кормлении кошек
1. Как выбрать корм для стерилизованной кошки?
Выбирайте специальные формулы с пониженной калорийностью и высоким содержанием белка.
2. Что лучше — сухой или влажный корм?
Лучше комбинировать оба вида, учитывая предпочтения животного и рекомендации ветеринара.
3. Сколько раз в день кормить взрослую кошку?
Оптимально 3-4 раза в день.
4. Можно ли менять корм без переходного периода?
Нет. Делайте переход постепенно в течение 7-10 дней.
5. Сколько воды должна пить кошка в день?
Около 50 мл на килограмм веса.
