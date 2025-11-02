Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот золотая шиншилла
Кот золотая шиншилла
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 12:20

Коты бросают своих котят: учёные раскрыли шокирующую правду о природе кошачьего отцовства

Исследование поведения домашних кошек показало отсутствие у самцов инстинкта заботы о котятах

Наблюдая за трогательной заботой кошки-матери о своих котятах, многие владельцы задаются вопросом: а где же в это время находится кот-отец? Почему вся тяжесть родительских обязанностей ложится исключительно на самку, превращая её в мать-одиночку? Картина, когда кот с полным безразличием покидает место событий после брачного периода, кажется нам несправедливой, однако для мира дикой природы такое поведение является глубоко обоснованной нормой.

Инстинкты, написанные природой

Поведение кошачьих, будь то домашний мурлыка или его дикий сородич, в первую очередь подчинено древним инстинктам, главный из которых — выживание вида. Одним из краеугольных камней этого поведения является территориальность. И коты, и кошки активно метят и защищают свои владения от чужаков. Однако в период течки у кошки самец словно забывает о своих границах. Им движет мощнейший инстинкт размножения, заставляющий его следовать за самкой, преодолевая значительные расстояния.

После того как брачный сезон завершён, программа, заложенная природой, перезагружается. Приоритеты кота стремительно смещаются обратно к охране своей территории и поиску новой партнёрши. Мысли о потомстве, которое может появиться, просто не входят в его "прошивку". Эволюция не наделила его родительскими схемами поведения, потому что в них не было необходимости для выживания вида.

Самодостаточность кошки-матери

Ещё одна фундаментальная причина, по которой коты не участвуют в воспитании, — феноменальная самостоятельность кошки. С самого момента родов она полностью готова взять на себя все заботы о котятах. Она их вылизывает, кормит питательным молоком, согревает и защищает. Её охотничьи инстинкты не угасают, и она способна добывать себе пропитание, чтобы поддерживать лактацию.

Кошачьему обществу, в его естественном понимании, не требуется институт отцовства. Самка биологически и поведенчески самодостаточна, чтобы вырастить потомство в одиночку. Ей просто не нужна помощь самца, а значит, и эволюция не стала развивать у котов отцовские чувства.

Отец как потенциальная угроза

Как это ни парадоксально, но присутствие кота рядом с котятами часто рассматривается не как благо, а как реальная опасность. В дикой природе самцы нередко проявляют агрессию по отношению к чужим детёнышам. Связано это с тем, что самка, не занятая вскармливанием котят, быстрее возвращается в состояние готовности к новому спариванию.

Кошки тонко чувствуют эту опасность и потому становятся чрезвычайно агрессивными и бдительными при появлении любого кота, даже того, с которым была случка. Они предпочитают скрыть своё потомство и оберегать его в одиночку, следуя древнему правилу: лучше перестраховаться, чем рисковать.

Эволюционная целесообразность

Если взглянуть на ситуацию с точки зрения эволюции, всё встаёт на свои места. На протяжении тысячелетий закреплялись те модели поведения, которые максимально повышали шансы вида на выживание. Для кошачьих оказалось, что стратегия, при которой самка одна растит котят, а самец продолжает охранять территорию и оплодотворять других самок, является наиболее эффективной.

Любопытно сравнить эту модель с другими животными. Например, у многих видов птиц оба родителя активно участвуют в выкармливании и защите птенцов. У львов самцы хоть и не воспитывают детёнышей напрямую, но обеспечивают безопасность всего прайда, защищая его от чужаков. Кошки же избрали иной, но не менее успешный путь.

А что если…

Если попытаться искусственно подселить кота к кошке с котятами в условиях городской квартиры, это почти наверняка вызовет сильнейший стресс у матери. Она может стать нервной, перестать ухаживать за котятами или даже перенести их в новое, более укромное место. Мирное сосуществование возможно лишь в редких случаях, когда животные живут вместе долгое время в условиях абсолютного доверия и изобилия ресурсов.

Исключения, которые лишь подтверждают правило

Конечно, из любого правила есть исключения. Некоторые владельцы с гордостью рассказывают о трогательной заботе своего кота о котятах: он может их вылизывать, согревать и даже играть с ними. Такие случаи вызывают всеобщее умиление именно потому, что они нетипичны.

Наиболее склонны к проявлению заботы о потомстве коты, которые были рано отделены от матери и выкормлены человеком, а также представители некоторых пород, например, сиамской или рэгдолл. В комфортной домашней обстановке, где нет конкуренции за еду, территорию и внимание хозяина, у кота могут проявиться более мягкие черты характера. Однако даже в этих случаях его забота не идёт ни в какое сравнение с самоотверженной опекой кошки-матери.

Три факта о кошачьем отцовстве

  1. У домашних кошек, живущих большими группами (например, в питомниках), иногда наблюдается явление "тётушек" — когда несколько кошек сообща ухаживают за котятами. Коты в таких "коммунах" также могут проявлять больше терпимости к малышам.

  2. Степень участия кота в жизни котят может зависеть от его гормонального фона. Кастрированные коты, у которых снижен уровень половых гормонов, часто относятся к котятам более спокойно и дружелюбно.

  3. В отличие от человека, кошки не обладают абстрактным мышлением, чтобы осознать своё биологическое отцовство. Их поведение строится исключительно на инстинктах и личном опыте общения с конкретным котёнком.

Исторический контекст

Одомашнивание кошки произошло относительно недавно, около 10 000 лет назад, и в основном затронуло её социальное поведение по отношению к человеку, а не глубинные репродуктивные инстинкты. В то время как собаки, которых одомашнили раньше и селекционировали для работы в стае, демонстрируют более сложные социальные иерархии, кошки сохранили большую часть своей независимости. Их стратегия размножения, при которой самец не участвует в воспитании, успешно работала тысячи лет в дикой природе и потому практически не изменилась в условиях домашнего содержания. Современные комфортные условия жизни с регулярным кормлением, стерилизацией и ветеринарным уходом только начинают незначительно влиять на эти древние поведенческие паттерны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: шлепки и лишение еды разрушают доверие кошки к хозяину сегодня в 5:03
Кошка дерёт диван? Проблема не в ней — а в вас: главные ошибки хозяев

Почему кошку нельзя наказывать и как добиться послушания без страха? Разбираем научные причины, последствия и работающие гуманные методы.

Читать полностью » Померанский шпиц, йорк и ши-тцу вошли в список лучших миниатюрных пород сегодня в 4:18
Не игрушки, а личности с темпераментом: кто правит сердцами хозяев весом в пару килограммов

Миниатюрные собаки — не просто милые игрушки, а настоящие личности с большим характером. Какие породы стоит выбрать, если ищете идеального маленького друга?

Читать полностью » Кинологи: мопсы лучше всего подходят для жизни в квартире сегодня в 3:28
Спокойствие на четырёх лапах: породы, что лечат душу без звуков

Мягкие лапки, нежный взгляд и ни звука лишнего — знакомьтесь с породами собак, которые приносят в дом тишину, уют и бесконечное спокойствие.

Читать полностью » Министр экологии Австралии: в парке Костюшко вновь замечен редкий потору сегодня в 2:16
Легенда австралийских лесов ожила под камерами ночного наблюдения

Неожиданная запись с ночной камеры в национальном парке Костюшко перевернула представления учёных о судьбе редчайшего сумчатого — длинноногого потору.

Читать полностью » National Trust for Scotland начал отстрел оленей в Хайлендсе для защиты лесов сегодня в 1:16
Лес без будущего: как красавцы-олени превратились в экологическую катастрофу

В Шотландии идёт беспрецедентная программа по регулированию численности оленей. Экологи и охотники объединились, чтобы спасти леса и остановить климатические потери, но цена этого решения оказалась неожиданной.

Читать полностью » Зоопсихолог Грачёв: собаки роют землю из-за инстинкта, а не вредности сегодня в 0:27
Земля летит из-под лап во время копания: о чём собака пытается сказать хозяину

Почему собаки роют землю, даже если им ничего не нужно? Оказывается, за этим стоит целая система инстинктов, эмоций и природных привычек.

Читать полностью » Ветеринар Немилостив: кости, мишура и нитки представляют наибольшую угрозу для кошек и собак вчера в 23:16
Опасный дом: какие привычные вещи угрожают жизни ваших питомцев

Кости, мишура и даже нитки могут быть смертельно опасны для питомцев. Ветеринар Максим Немилостив рассказал, какие предметы в доме стоит держать подальше от животных.

Читать полностью » Кинолог Владимир Голубев рассказал, почему собака не обязана быть общительной вчера в 22:10
Почему даже щенки из одного помёта бывают полными противоположностями

Собака не обязана быть общительной, чтобы быть "правильной". Владимир Голубев объяснил, почему сдержанность — это норма, а агрессию стоит корректировать только с помощью специалиста.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Массаж и похудение: что действительно происходит с организмом
Красота и здоровье
Сладкий картофель полезен для сердца и диабетиков, но требует осторожности — Екатерина Кашух
Туризм
Гид по лучшим достопримечательностям Пскова для туристов
Дом
Настойка мяты и сухой шампунь помогут дольше сохранять чистоту волос
Садоводство
Георгины и гладиолусы необходимо выкапывать осенью для зимнего хранения — Ольга Громова
Красота и здоровье
Врач Наталья Маркова рассказала, как правильно ухаживать за кожей осенью
Авто и мото
Эксперт Зиновьев назвал основные недостатки Volkswagen Tiguan II поколения
Наука
Исследователи назвали южное побережье Африки точкой исхода Homo sapiens — Ричард Мэтьюс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet