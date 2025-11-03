Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 20:40

Кошка здорова, но взгляд изменился? Это может быть тревожный сигнал — пора к ветеринару

Выделения из глаз кошки свидетельствуют о воспалении или инфекции

Глаза кошки — не просто источник её очарования. Это настоящий индикатор здоровья, который способен рассказать о состоянии организма гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. От лёгкого раздражения до серьёзных патологий — изменения в глазах часто становятся первым сигналом тревоги. А поскольку кошки умеют мастерски скрывать боль, наша задача как ответственных хозяев — быть внимательными и замечать малейшие отклонения.

Почему глаза так важны для кошек

Глаза выполняют не только зрительную функцию. Любые изменения в их внешнем виде могут указывать на проблемы не только с органом зрения, но и с другими системами организма — сердечно-сосудистой, нервной или эндокринной. Поэтому внимательное наблюдение за глазами питомца помогает вовремя заметить начало заболевания и избежать осложнений.

"Изменение состояния глаз часто является первым признаком проблем со здоровьем у кошек", — отмечают ветеринарные офтальмологи.

Основные признаки, что с глазами не всё в порядке

Есть несколько симптомов, при которых стоит насторожиться и показать питомца врачу.

Неравномерные зрачки (анизокория)

Если зрачки кошки разного размера, это тревожный сигнал.
Причины могут быть следующие:

  • неврологические нарушения;

  • глаукома;

  • травма глаза;

  • воспаление внутри глаза (увеит);

  • инфекции, включая токсоплазмоз;

  • опухоли глаза.

Выделения из глаз

Если вокруг глаз появляются белые, слизистые или липкие выделения, это может говорить о:

  • вирусных инфекциях (например, герпесвирусе);

  • бактериальных воспалениях;

  • конъюнктивите;

  • синдроме "сухого глаза".

Часто кошка при этом щурится, трёт глаза лапой или избегает света.

Покраснение, отёк и слезотечение

Эти симптомы обычно свидетельствуют о конъюнктивите, аллергической реакции или травме.
Если при этом кошка чихает или кашляет, возможно, воспаление связано с инфекцией верхних дыхательных путей.

Как распознать проблемы со зрением

Кошки удивительно приспосабливаемы, поэтому потеря зрения может долго оставаться незаметной. Они запоминают расположение предметов и двигаются по дому почти безошибочно. Однако есть поведенческие признаки, по которым можно заподозрить нарушения:

  • кошка чаще натыкается на мебель или стены;

  • перестаёт точно прыгать или промахивается;

  • не реагирует на игрушку, если та находится чуть в стороне;

  • теряется в незнакомой обстановке;

  • медленно распознаёт людей и других животных.

Даже если глаза выглядят здоровыми, такие изменения требуют внимания. Потеря зрения может быть вызвана:

  • отслоением сетчатки;

  • повышенным артериальным давлением (особенно у пожилых кошек);

  • диабетом;

  • глаукомой;

  • дегенеративными заболеваниями сетчатки.

У взрослых кошек, старше 8 лет, часто встречаются хронические офтальмологические патологии — катаракта, глаукома, прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA). Регулярный осмотр у ветеринара-офтальмолога поможет сохранить зрение как можно дольше.

Может ли кошка без зрения жить счастливо?

Да! Потеря зрения не лишает кошку способности радоваться жизни. При правильном уходе и любви она быстро адаптируется.

Чтобы помочь питомцу:

  • не меняйте часто расположение мебели;

  • ориентируйтесь на запахи и звуки, чтобы кошке было проще перемещаться;

  • избегайте резких звуков и внезапных прикосновений;

  • обеспечьте безопасную, предсказуемую обстановку.

"Даже полностью слепая кошка может вести полноценную, спокойную и радостную жизнь — если рядом есть человек, которому она доверяет", — отмечают ветеринары.

Когда обращаться к ветеринару

Правило одно — при первых изменениях. Если вы замечаете:

  • несимметричные зрачки;

  • мутность роговицы;

  • выделения из глаз;

  • покраснение или отёк;

  • странное поведение или частое мигание —
    обратитесь к врачу немедленно.

Не ждите, пока "пройдёт само". Кошки не умеют жаловаться, но их тело всегда подаёт сигналы. Ранняя диагностика и лечение часто предотвращают осложнения, включая потерю зрения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: протирать глаза кошке человеческими каплями.
    Последствие: ожог слизистой или усугубление воспаления.
    Альтернатива: использовать только ветеринарные препараты по назначению врача.

  • Ошибка: ждать, пока симптомы станут выраженными.
    Последствие: болезнь переходит в хроническую форму.
    Альтернатива: обращайтесь к ветеринару при первых признаках.

  • Ошибка: игнорировать выделения и слёзы.
    Последствие: распространение инфекции на оба глаза.
    Альтернатива: аккуратно очищайте глаза стерильной салфеткой и консультируйтесь со специалистом.

3 интересных факта о кошачьем зрении

  • Кошки видят лучше человека при слабом освещении, но хуже различают цвета.

  • Их зрачки расширяются не только от темноты, но и при возбуждении или страхе.

  • Моргание для кошки — форма общения. Медленное "кошачье подмигивание" означает доверие и спокойствие.

FAQ

Как часто нужно проверять глаза кошки?
Раз в год при обычном осмотре у ветеринара, а после 8 лет — каждые шесть месяцев.

Можно ли лечить конъюнктивит у кошки дома?
Нет. Без точного диагноза невозможно подобрать правильные капли, особенно если воспаление вызвано вирусом.

Что делать, если кошка чешет глаза?
Наденьте защитный воротник и как можно скорее обратитесь к врачу — возможно, началось раздражение или инфекция.

Мифы и правда о кошачьем зрении

  • Миф: если кошка теряет зрение, она становится беспомощной.
    Правда: кошки прекрасно адаптируются и продолжают вести активную жизнь.

  • Миф: выделения из глаз — просто аллергия.
    Правда: это может быть симптом инфекции или серьёзного воспаления.

  • Миф: пожилым кошкам офтальмолог не нужен.
    Правда: именно в старшем возрасте чаще всего проявляются болезни глаз.

