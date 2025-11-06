Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот разбрасывает наполнитель
Кот разбрасывает наполнитель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 13:54

Кошка ест наполнитель из лотка — челюсть отвисла от причины: это вам не безобидная шалость

Ветеринар Климов: пикацизм у кошек связан с дефицитом микроэлементов в рационе

Кошка, с аппетитом поедающая наполнитель из собственного лотка, — зрелище, способное повергнуть в шок любого владельца. Это поведение кажется не просто странным, а противоестественным. Однако за ним почти всегда стоит конкретная причина, которую важно вовремя распознать. Пикацизм — научное название поедания несъедобных предметов — это не вредная привычка, а серьезный сигнал, который ваше животное посылает вам о проблемах со здоровьем или психологическим состоянием.

Почему это происходит: от физиологии до психологии

Первое, что нужно понять: кошка не делает это назло. Её движут мощные инстинкты или физиологические потребности, которые она не в состоянии объяснить иначе. Разберем основные причины, от наиболее распространенных к более редким.

Пробелы в рационе и неполадки со здоровьем

Самая частая причина — это попытка организма восполнить дефицит жизненно важных микроэлементов. Если кошка получает несбалансированное или дешевое питание, в котором недостает, например, кальция, натрия, клетчатки или определенных витаминов, она начинает интуитивно искать их источники. Некоторые наполнители, особенно минеральные или сделанные из глины, могут привлекать ее своим составом или текстурой.

"Пикацизм часто является маркером серьезных заболеваний", — пояснил ветеринарный врач Андрей Климов.

Кроме авитаминоза, тягу к несъедобному могут провоцировать:

  • анемия: нехватка железа в крови приводит к извращению аппетита.

  • заболевания ЖКТ: воспалительные процессы, гастриты или опухоли могут вызывать дискомфорт, который кошка пытается "заесть" наполнителем.

  • сахарный диабет: нарушение обмена веществ кардинально меняет пищевое поведение.

  • глистные инвазии: паразиты забирают львиную долю питательных веществ, оставляя кошку в состоянии постоянного дефицита.

Психологические причины: стресс и скука

Кошки — существа с тонкой психикой. Любые изменения в их привычном укладе жизни могут стать источником сильного стресса, который они пытаются компенсировать. Если люди грызут ногти или карандаши, то кошки могут начать грызть наполнитель.

Источниками стресса могут быть:

  • переезд на новое место или появление нового члена семьи (включая других питомцев).

  • ремонт, шум, длительное одиночество.

  • конфликты с другими кошками в доме.

  • недостаток внимания и ласки со стороны хозяина.

Отдельно стоит ситуация с котятами. Для них мир — это большой и интересный объект для изучения, который нужно обязательно попробовать на зуб. А в период прорезывания зубов зуд в деснах заставляет их грызть все подряд. Если под лапой не оказалось специальной игрушки, в ход пойдет то, что есть в лотке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: кричать на кошку или тыкать ее мордой в наполнитель.

  • Последствие: животное не поймет причину наказания, но начнет бояться самого лотка и хозяина. Это приведет к новым проблемам — например, к отказу ходить в лоток и появлению луж в неположенных местах.

  • Альтернатива: убрать привлекательный, но опасный наполнитель и заменить его на безопасный. Например, перейти с минерального на древесный или кукурузный, которые при случайном проглатывании хотя бы не вызовут тяжелой закупорки. Идеальный вариант на время решения проблемы — наполнитель из бумаги или вовсе его отсутствие с частой уборкой.

Что делать, если кошка уже съела наполнитель?

Главное правило — не паниковать и не пытаться вызвать рвоту самостоятельно. Это может быть опасно. Вместо этого обеспечьте кошке покой и внимательно наблюдайте за ее состоянием.

Плюсы и минусы разных типов наполнителей в контексте пикацизма

Тип наполнителя Плюсы Минусы при поедании
Силикагелевый Отличная впитываемость, долго служит. Чрезвычайно опасен! Гранулы разбухают в желудке, что гарантированно приводит к острой непроходимости.
Минеральный (глиняный, комкующийся) Натуральный состав, привычен для кошек. Очень опасен. Образует плотные комки не только в лотке, но и в ЖКТ, вызывая запоры и закупорку.
Древесный Натуральный, относительно безопасный при проглатывании 1-2 гранул. Может вызвать раздражение слизистой или аллергическую реакцию.
Кукурузный Биоразлагаемый, безопасный для проглатывания в малых количествах. Может спровоцировать интерес из-за природного, иногда сладковатого запаха.

План действий: как решить проблему

  1. Визит к ветеринару. Это первый и обязательный шаг. Необходимо сдать анализы крови (общий и биохимический), сделать УЗИ брюшной полости, чтобы исключить все возможные медицинские причины, от анемии до опухолей.

  2. Коррекция питания. После консультации с врачом переведите кошку на качественный, сбалансированный корм супер-премиум класса или холистик. Ветеринар может назначить курс витаминно-минеральных добавок.

  3. Смена наполнителя. На время диагностики и лечения перейдите на максимально безопасный вариант. Лучше всего подойдет силикагелевый наполнитель с крупными гранулами, которые невозможно проглотить, или обычная газета.

  4. Борьба со стрессом и скукой. Обеспечьте кошке активный досуг: интерактивные игрушки, игровые комплексы, когтеточки. Уделяйте ей больше времени, играйте, используйте феромон-диффузоры для создания спокойной атмосферы.

  5. Консультация зоопсихолога. Если все медицинские причины исключены, а проблема сохраняется, стоит обратиться к специалисту по кошачьему поведению. Он поможет выявить глубинные психологические травмы и разработать план коррекции поведения.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Какой наполнитель самый безопасный, если кошка его ест?
На время решения проблемы самый безопасный вариант — это наполнитель из прессованной бумаги или просто чистая пеленка без наполнителя. Они не разбухают и не образуют комков в желудке.

Кошка ест только силикагелевый наполнитель. Почему?
Вероятно, ее привлекает хруст гранул, который удовлетворяет жевательный рефлекс или помогает снять стресс. Такой наполнитель самый опасный, и от него нужно отказаться немедленно.

Что делать, если котенок жует наполнитель при прорезывании зубов?
Уберите наполнитель из лотка, оставив его пустым или застелив пеленкой. Предложите котенку безопасные альтернативы: специальные жевательные игрушки для котят, латексные или резиновые прорезыватели, которые можно предварительно охладить.

Помните, что поедание наполнителя — это всегда симптом. Ваша задача — не бороться с симптомом, а найти и устранить его причину. Терпение, забота и своевременная помощь специалистов помогут вернуть вашей кошке здоровые привычки и спокойную жизнь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Более 70% россиян считают культуру выгула собак важной для города сегодня в 14:06
Жаль, раньше не знала: держу питомца на поводке всегда — и конфликты с другими собаками исчезли

Как вести себя с собакой на прогулке, чтобы не раздражать соседей и не попасть в неловкую ситуацию? Шесть простых правил для ответственных владельцев.

Читать полностью » Кошки различают своё имя и голос хозяина — мнение учёных из Animal Cognition сегодня в 7:28
Моя кошка игнорировала меня, пока я не сделала одну вещь, и она стала откликаться на моё имя

Кошки способны узнавать голос, имя и настроение человека. Как с ними говорить, чтобы вас действительно услышали.

Читать полностью » Отсутствие игр у кошек ведёт к апатии, ожирению и тревожности сегодня в 6:28
Думала, что кошка играет просто ради забавы — пока не узнала, зачем ей это на самом деле

Почему даже самая ленивая кошка нуждается в игре — и какие 5 простых занятий помогут ей быть счастливой и здоровой.

Читать полностью » Прогулка необходима собакам для физического и психического здоровья сегодня в 5:17
Я думал, что моему псу хватает двора для прогулки — пока не узнала, к чему это приводит

Почему прогулка — не просто развлечение, а необходимость для здоровья, психики и счастья собаки.

Читать полностью » Собаки ориентируются по магнитному полю Земли во время дефекации сегодня в 4:10
Собака знает, где север, а я — нет: вот что показал эксперимент во дворе

Почему собаки кружатся перед тем, как справить нужду? Учёные нашли неожиданную причину, связанную с силами самой Земли.

Читать полностью » Учёные Бристольского университета: собаки определяют время возвращения хозяина по изменению запаха в доме сегодня в 3:38
Возвращаюсь домой — а питомец уже у двери: оказалось, причина вовсе не в слухе

Почему собаки и кошки знают, когда вы возвращаетесь домой? Ученые нашли объяснение этой "магии" — и оно куда интереснее, чем кажется.

Читать полностью » Экологи призвали ограничить уличное освещение для защиты ночных видов животных сегодня в 2:28
Ставлю камеру в саду на ночь — и каждое утро не верю глазам: кто приходит, когда мы спим

Когда за окном темнеет, город не засыпает — он оживает по-своему. Узнайте, как увидеть ночную природу рядом с домом, не нарушая её покой.

Читать полностью » Ветеринары назвали основные причины апатии и скуки у домашних кошек сегодня в 1:21
Думал, кошка просто ленивая, а оказалось — причина совсем другая: проверяйте своих питомцев

Когда кошка становится вялой и безразличной, это не всегда возраст — чаще скука. Почему осенью питомцы теряют интерес и как вернуть им энергию.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Тренировки с друзьями повышают мотивацию и ускоряют снижение веса — эксперты
Культура и шоу-бизнес
Певица Кристина Перри подала на развод с мужем Полом Костабилом
Туризм
Из Нюрнберга в Будапешт: как пара провела бюджетное путешествие по Венгрии весной 2025 года
Культура и шоу-бизнес
Рэпер Young Bleed умер в Лас-Вегасе от аневризмы головного мозга
Авто и мото
Денис Мантуров: повышение утильсбора поможет вывести рынок авто из тени
Наука
Физики из Женевского университета подтвердили подчинение тёмной материи законам гравитации — Камиль Бонвен
Садоводство
Неправильная посадка и кислая почва мешают пионам раскрыть красоту цветов
Спорт и фитнес
Тренер Опальницкий: новички берутся за тренажеры, не разобравшись в технике
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet