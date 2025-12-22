Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кошка наполеон менуэт
Кошка наполеон менуэт
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 13:10

Порода решает всё: почему сиамская кошка вынашивает дольше, а бурма — рекордно быстро

Кошка вынашивает котят от 58 до 72 дней — ветеринар

Беременность у кошки проходит быстро, но с датой родов почти всегда есть нюанс: "примерно через два месяца" звучит удобно, а вот в реальности разброс может составлять почти две недели. На сроки влияет порода, возраст, количество котят и даже стресс, поэтому рассчитывать день "в точку" бывает сложно. Зато можно посчитать ориентир и понять, когда пора готовить гнездо и держать под рукой телефон ветеринара.

Сколько длится беременность у кошки и почему срок "плавает"

В среднем кошка вынашивает котят 58-72 дня. Такой диапазон кажется большим, но он объясним: беременность у разных животных протекает по-разному, и даже у одной и той же кошки два окота могут отличаться по срокам.

На продолжительность влияют порода, возраст, число плодов и общее состояние. Поэтому ориентироваться только на прошлый опыт не стоит: "в прошлый раз родила на 64-й" не гарантирует повторения.

Что важно знать до расчётов

Кошки чаще всего справляются с родами дома сами — при условии, что животное здорово и беременность проходит нормально. Но бывают ситуации, когда требуется помощь специалиста. При этом "кошачьих роддомов" не существует: обычно владельцы либо вызывают ветеринара, либо едут в клинику.

Сам процесс окота занимает от 6 до 24 часов. Если роды затянулись и уже прошли сутки, а котята так и не появились, это повод обращаться к врачу.

Есть ориентир и по началу активной фазы. Первый котёнок обычно появляется примерно через 2 часа после отхождения околоплодных вод. Если вы заметили мокрую подстилку и беспокойство кошки, стоит обеспечить ей тишину и комфорт: именно сейчас начинается самое важное.

Сколько будет котят и как это понять заранее

Кошка обычно рожает не одного малыша, а несколько, с интервалом примерно от 15 до 120 минут между котятами. Узнать количество плодов можно по-разному.

  1. На 3-4-й неделе беременности делают УЗИ: оно помогает оценить здоровье и приблизительное число котят.

  2. Примерно на 35-й день иногда можно осторожно почувствовать котят руками через живот, хотя это не всегда надёжно и требует аккуратности.

  3. Ближе к концу срока на рентгене видно положение и размер плодов. Это исследование делают строго по показаниям, но по информативности оно считается самым точным для оценки количества.

Как посчитать дату родов: рабочая схема

Отталкиваться удобнее всего от даты вязки. Окот чаще всего наступает на 61-70-й день после неё. Это и есть ваш "коридор ожидания".

Есть и важная граница безопасности: котята, рождённые до 58-го дня, скорее всего, не выживут. Поэтому если роды начинаются слишком рано, лучше не тянуть с консультацией специалиста.

Признаки, что день близко

Один из заметных сигналов — соски набухают и становятся более розовыми. Особенно хорошо это видно у кошек, которые рожают впервые. К концу беременности кошка может чаще искать укромное место, "устраивать гнездо" и вести себя настороженно или, наоборот, липнуть к хозяину.

Факторы, которые сдвигают сроки

Порода

Количество дней вынашивания у разных пород может отличаться. В материале приводятся примеры: у сиамских и ориентальных кошек срок около 66 дней, а у бурмы или корат нормой называется 53 дня. Это показывает, почему универсальной "одной даты" нет.

Количество котят

Если плодов больше пяти, роды нередко наступают раньше. Если котят всего один-два, кошка может ходить чуть дольше — это тоже учитывают при расчётах.

Возраст и "первый раз"

Первородящие кошки и животные старше пяти лет иногда немного "перехаживают", и небольшой сдвиг в позднюю сторону может быть допустим.

Стресс

Эмоциональное состояние влияет не хуже физиологии. Переезд, ремонт, появление нового животного дома способны вызвать стресс — и тогда котята могут появиться как раньше, так и позже ожидаемого срока.

Сравнение: ориентир по вязке и ориентир по наблюдениям

Расчёт по дате вязки даёт понятный коридор и помогает спланировать подготовку. Но если вязка произошла не на ваших глазах или точная дата неизвестна, приходится опираться на наблюдения: изменения сосков, поведение, признаки приближающихся родов, а также данные УЗИ.

Лучше всего работает сочетание: вы держите в голове "коридор" по срокам и параллельно наблюдаете за состоянием кошки.

Популярные вопросы о расчёте родов у кошки

Сколько в среднем длится беременность у кошки?

Обычно 58-72 дня, но чаще ориентируются на коридор 61-70 дней от даты вязки.

Можно ли заранее узнать, сколько будет котят?

Да. УЗИ делают на 3-4-й неделе, а ближе к концу срока по показаниям проводят рентген, который считается самым информативным.

Когда нужно срочно обращаться к ветеринару?

Если роды затянулись и котята не появляются уже сутки, или если есть признаки, что процесс идёт слишком рано.

С какого возраста котят можно отдавать новым хозяевам?

Искать владельцев лучше после 12 недель: раннее расставание с матерью нежелательно и может отразиться на здоровье котёнка.

