Кошки и унитаз: инстинкт выживания, который работает против хозяев
Владельцы кошек часто становятся свидетелями странной и, будем честны, не самой гигиеничной привычки: их ухоженный питомец с элегантностью аристократа спускается с подоконника, чтобы утолить жажду из унитаза. Почему же дорогая керамическая миска, ежедневно наполняемая чистейшей водой, проигрывает в глазах питомца сантехническому прибору? Оказывается, у этого поведения есть несколько логичных с точки зрения кошки объяснений.
Инстинкт выживания: в поисках проточной воды
Главная причина кроется в древних инстинктах. Дикие предки домашних кошек жили в условиях, где стоячая вода в лужах или небольших водоёмах часто была опасна — в ней могли размножаться бактерии, паразиты или она могла быть отравлена. Проточная же вода — ручьи, реки — ассоциировалась с чистотой и безопасностью.
Унитаз, с его регулярным смывом, для кошки является аналогом такого проточного источника. Вода в нём постоянно обновляется, насыщается кислородом и кажется животному более "свежей" и привлекательной, чем застоявшаяся в миске.
Температурный комфорт: прохлада как приоритет
Вода в унитазе практически всегда остаётся прохладной. Этому способствует и материал (фарфор хорошо сохраняет температуру), и расположение (часто в самой прохладной комнате — ванной), и регулярное пополнение холодной водой.
В то же время вода в миске, особенно если она стоит рядом с радиатором отопления или на солнечном подоконнике, может быстро нагреваться и застаиваться. Для кошек, чьи предки были обитателями засушливых регионов, прохладная вода была ценным ресурсом, и это предпочтение сохранилось на генетическом уровне.
Вопрос безопасности и уединения
Кошки — существа уязвимые в момент питья, так как они не могут одновременно пить и эффективно следить за окружением. Если миска стоит в проходной комнате, рядом с громко работающей техникой или в месте, где её могут потревожить дети или другие животные, питомец будет чувствовать себя незащищённо.
Туалетная комната, особенно с закрытой дверью, часто воспринимается кошкой как идеальное уединённое место, где её никто не побеспокоит. Там можно спокойно напиться, не опасаясь внезапного вторжения.
Игровой аспект и любопытство
Кошек привлекает всё движущееся, а смыв воды в унитазе — это целое представление! Вращающиеся водовороты, бурлящие потоки и исчезающая вода — всё это вызывает неподдельный интерес у любознательного животного. Процесс питья из такого "интерактивного источника" превращается в своеобразную игру, которая гораздо увлекательнее, чем просто лакание из скучной миски.
Проблемы со здоровьем: когда жажда — это симптом
В некоторых случаях повышенный интерес к воде, в том числе и из унитаза, может быть тревожным сигналом. Чрезмерная жажда (полидипсия) является симптомом ряда серьёзных заболеваний:
-
хроническая почечная недостаточность
-
сахарный диабет
-
Ггипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы)
-
заболевания печени
-
инфекции мочевыводящих путей
Если вы заметили, что кошка стала пить значительно больше обычного, часто посещает унитаз или другие источники воды, и при этом у неё наблюдаются другие изменения (вялость, изменение аппетита, учащённое мочеиспускание), необходимо срочно показать её ветеринару.
Как отучить кошку от вредной привычки: пошаговая инструкция
Бороться с инстинктами бесполезно, но их можно перенаправить. Вот как сделать миску с водой более привлекательной.
-
Всегда держите крышку унитаза закрытой. Это самое простое и эффективное решение, которое полностью перекрывает доступ к "запретному источнику".
-
Купите фонтан-поилку. Это лучшая инвестиция в здоровье и поведение кошки. Фонтан обеспечивает постоянную циркуляцию и фильтрацию воды, удовлетворяя потребность питомца в проточной воде. Выбирайте модели с керамическими или стальными чашами — они лучше сохраняют прохладу.
-
Обеспечьте свежесть воды. Меняйте воду в миске не реже 1-2 раз в день, а в жаркое время года — ещё чаще. Тщательно мойте саму миску без использования сильнопахнущих моющих средств.
-
Поставьте несколько мисок в разных местах. Разместите их в тихих, спокойных уголках квартиры, где кошку никто не побеспокоит. Обязательно поставьте одну вдали от миски с едой и лотка — у кошек сильно развито инстинктивное нежелание пить рядом с местом приёма пищи и туалетом.
-
Экспериментируйте с материалом мисок. Некоторые кошки не любят пить из металлических или пластиковых мисок, так как они могут придавать воде посторонний привкус. Попробуйте керамическую или стеклянную посуду.
А что если…
Если, несмотря на все ваши усилия (фонтан, свежая вода, закрытый унитаз), кошка продолжает активно искать дополнительные источники воды и много пьёт, не откладывайте визит к ветеринару. Лучше перестраховаться и сдать анализы, чтобы исключить развитие серьёзных заболеваний на ранней стадии.
Плюсы и минусы использования фонтана-поилки
|Плюсы
|Минусы
|Удовлетворяет инстинктивную потребность в проточной воде.
|Требует регулярной очистки и замены фильтров.
|Стимулирует кошку пить больше, что полезно для здоровья почек.
|Шум от работы помпы может поначалу пугать некоторых кошек.
|Вода долго остаётся свежей и насыщенной кислородом.
|Дополнительные расходы на электроэнергию и аксессуары.
|Является эффективной альтернативой унитазу и капающему крану.
|Занимает больше места, чем обычная миска.
Часто задаваемые вопросы
Опасно ли кошке пить из унитаза?
Да, это потенциально опасно. В воде могут содержаться остатки чистящих средств, бактерии (например, кишечная палочка) и другие патогены. Кроме того, кошка может поскользнуться и упасть в унитаз или удариться о крышку.
Почему кошка пьёт из унитаза, хотя у неё есть фонтан?
Возможно, это уже вошло в привычку, или её привлекает именно запретность действия. Продолжайте держать крышку закрытой и убедитесь, что фонтан работает правильно, вода в нём свежая, а сам аппарат стоит в удобном месте.
Сколько воды в норме должна пить кошка?
Норма составляет примерно 50-100 мл воды на 1 кг веса тела в сутки. Однако многое зависит от типа питания: кошки, питающиеся влажным кормом, могут пить совсем мало, так как получают влагу из еды.
Три интересных факта о кошачьем питье
-
Кошки не видят неподвижную воду прямо перед своим носом. Они ориентируются на вибрацию воды или её отблески. Именно поэтому многие кошки перед тем как попить, трогают воду лапой — чтобы убедиться в её наличии и вызвать движение.
-
Язык кошки при питье работает как высокоскоростной насос: он касается поверхности воды и за доли секунды поднимает столбик жидкости в пасть. Этот процесс настолько быстр, что человеческий глаз его уловить не может.
-
Дикие кошки получают большую часть необходимой влаги из тела своей добычи (грызуны, птицы состоят из воды на 70-75%). Именно поэтому у домашних кошек, питающихся сухим кормом, потребность в питье выше, и они активнее ищут источники воды.
Исторический контекст
Предки домашней кошки обитали в засушливых регионах Северной Африки и Ближнего Востока. В условиях пустыни доступ к чистой воде был ключевым фактором выживания. Их организм научился максимально экономить влагу, концентрируя мочу, а инстинкты — безошибочно находить безопасные источники, каковыми являлись проточные ручьи и родники. Современная городская кошка, живущая в комфорте, сохранила эти глубинные поведенческие программы. Унитаз, с его прохладной, постоянно обновляемой водой, подсознательно воспринимается ею как такой же безопасный и желанный источник, каким для её предков был пустынный оазис. Это наглядный пример того, как древние инстинкты проявляются в условиях современной цивилизации.
